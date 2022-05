Hoe word ik een vogelaar? ‘Bekijk je tuin door de ogen van een vogel’

Beeld Sophia Twigt

Het is vast niet iedereen opgevallen, maar deze periode is de ideale tijd om vogels te spotten. Tijdens de Nationale Vogelweek van 6 tot en met 15 mei zijn de meeste vogels in Nederland te zien. Alle zang-, moeras- en weidevogels zijn dan terug van hun overwinteringsgebieden om hier hun nageslacht op de wereld te zetten. En vogels, zegt vogelaar en maker van de bejubelde Vogelspotcast Arjan Dwarshuis (35), ‘zijn het talrijkste en meest zichtbare onderdeel van de Nederlandse natuur’. Maar hoe pak je dat aan, die vogels bekijken en liefst nog uit elkaar houden?

Het beste vogelgebied is je achtertuin/balkon. Nederland beschikt over vogeloases, zoals de Wadden en de Oostvaardersplassen, die hun gelijke niet kennen in Europa. Toch kun je beter dicht bij huis beginnen. Zelfs vanaf het Amsterdamse balkon van Dwarshuis zijn meer dan honderd soorten te zien. Van huis uit kun je vogels in alle rust observeren en bepalen of het een vrouwtjes-, mannetjes- of jonge (‘juveniel’) mus, mees of merel is. Het helpt uiteraard als je je tuin of balkon vergroent. ‘Bekijk je tuin door de ogen van een vogel’, adviseert Nederlands bekendste vogelaar Nico de Haan. ‘Combineer verschillende elementen: een gazon, borders met planten, struiken en als het kan een boom. Zo heb ik ooit een rozenbottel geplant, die groenlingen (een vinkensoort, red.) aantrekt.’ Een simpele tip: trakteer vogels op een schaal met vers water, succes verzekerd.

Herontdek het kind in jezelf. ‘Ieder kind kun je loslaten in de tuin en dan raakt het vanzelf gefascineerd door de beestjes die je daar aantreft’, zegt Dwarshuis. ‘Dat verdwijnt naar de achtergrond bij mensen naarmate ze ouder worden. Dan wordt natuur iets voor BBC-documentaires over diepe jungles en afgelegen woestijnen.’ Vogelen is vooral ook een kwestie van de tijd nemen, iets wat volwassenen niet altijd makkelijk afgaat. Een kwartier blijven zitten in bos of park, zonder iets te doen, en de vogels komen vanzelf tevoorschijn.

Koop een kijker. Met een verrekijker isoleer je vogels uit hun omgeving en kun je op details inzoomen die het makkelijker maken een soort te herkennen. Een vergrotingsfactor van 8 of 10 is voldoende. Voor een paar honderd euro heb je een goede kijker, op Marktplaats begint het vanaf 100 euro. Een telescoop op een statief (vergroting tot 60 keer) is heel mooi om bijvoorbeeld de vogels op het wad dichterbij te halen, maar een goede is best prijzig.

Neem een vogelgids. Moderne gidsen gaan vaak vergezeld van QR-codes waarmee je geluiden kunt afspelen op je telefoon. Dat is enorme winst, want veel vogels zijn het best te herkennen aan hun zang. Met name geldt dat voor wat vogelaars ‘kbv’ noemen – klein bruin vogeltje – als ze het even niet weten. Een klassieke vogelgids is die van de ANWB, maar die is zo compleet dat het ook weer verwarring kan geven. Nico de Haan: ‘Op een excursie bij de Oostvaardersplassen dacht een deelnemer dat-ie een uiterst zeldzame Amerikaanse oeverloper zag – terwijl het een grutto was. Dat komt omdat zo’n gids heel veel vogels presenteert die je in Nederland nooit zult zien.’ De Haan besloot tijdens corona zijn eigen, overzichtelijker vogelgids voor beginnende vogelaars samen te stellen: De gewiekste vogelgids, die rangschikt op basis van kleur, vorm en leefgebied.

Maak er een sport van. ‘Vogelen is een soort Pokémon GO voor volwassenen’, zegt Arjan Dwarshuis. ‘Of op safari gaan in je eigen land.’ In de buurt komen van zijn wereldrecord vogels tellen uit 2016 – 6.852 soorten in veertig landen in 366 dagen – is ondoenlijk, maar het is leuk om bij te houden hoeveel vogels je hebt gespot. Dwarshuis heeft het echte soorten jagen (‘twitchen’) – in je auto springen als ergens een zeldzame soort wordt gemeld – afgezworen. ‘Maar ik heb nog wel een clubje van gasten van mijn leeftijd waarmee we een zelfontdekcompetitie houden en een heuse wisselbeker kunnen winnen. Het heeft een nerdniveau van 10, maar voor mij maakt dat competitie-element het spannend.’

Elk seizoen is goed. Voor- en najaar (met de vogeltrek) zijn favoriet. Maar ook de winter, met bijzondere watervogels, en de zomer, met jong spul dat uitvliegt, zijn de moeite waard, zegt Dwarshuis – ook auteur van Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars, over wat je in welk seizoen kunt zien.

De vogelstand op het boerenland is door intensivering van de landbouw achteruitgegaan, zeggen Nico de Haan en Arjan Dwarshuis in koor. Maar er is ook de nodige nieuwe, vaak natte natuur gecreëerd, waar vogels verrassend snel op inspringen. ‘We leven hier nog steeds in een vogelwalhalla.’