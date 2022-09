Hoe voorkom je dat je baby later een slechte eter wordt?

Beeld Claudie de Cleen

‘Vooral níét met zoete appelmoes beginnen, want dan krijg je die sperziebonen er later moeilijker in.’ ‘Geen gepureerde prutjes, maar gewoon een stronk bloemkool in het handje.’ ‘Bouw het rustig op.’ ‘Zo snel mogelijk laten mee-eten met de pot.’ Wanneer je baby rond zes maanden mag beginnen met vast voedsel, vliegen de adviezen je als ouder om de oren. Wat is wijsheid?

Dit zeggen de deskundigen

Kun je je kind ‘verpesten’ door met fruithapjes te beginnen? In een studie van de Wageningen Universiteit werden baby’s in twee groepen ingedeeld: een groente- en een fruitgroep. Na de drie weken aten de groentebaby’s meer groente, maar evenveel fruit als de fruitbaby’s. Oftewel: aan fruit hoef je niet te wennen, aan groente wel. ‘Een jaar later was dit effect echter uitgewerkt’, zegt Shelley van der Veek, universitair docent opvoeding en ontwikkeling aan de Universiteit Leiden. ‘Er is dus geen keihard bewijs dat beginnen met groente op de lange termijn het beste is, maar het kan zeker geen kwaad.’

Om baby’s te laten wennen aan groente is herhaaldelijke blootstelling nodig. ‘Ze moeten wel tien keer iets proeven voordat ze gewend zijn aan de smaak’, zegt Van der Veek. ‘Begin met twee of drie groenten, zoals broccoli, wortels en sperziebonen, en wissel die af.’

Volgens de populaire Rapley-methode kun je voedsel prima in stukken geven, waardoor het kind zelf kan sabbelen en uitproberen. ‘De filosofie achter deze methode is dat een kind graag autonomie heeft tijdens het eten. Ze voelen de structuur, ruiken aan het eten en bepalen zelf het tempo. Daar valt iets voor te zeggen’, zegt Van der Veek. Voor sommige kinderen is de overgang van melk naar zo’n gekookte wortel in de hand te groot. ‘Het ene kind vindt het geweldig, het andere niet.’

‘Twee dingen zijn belangrijk: geduld en zelfvertrouwen’, zegt de Italiaanse Ivan Svara, coauteur van het boek Kleine fijnproevers. Italiaans koken voor kinderen 0-3 jaar. ‘Kinderen zijn intrinsiek nieuwsgierig naar eten. Raak dus nooit ontmoedigd. Het is normaal dat een kind soms voedsel weigert. Houd vol en probeer het eten net op een andere manier te bereiden.’

Rond de 1,5 tot 2 jaar wordt een kind kieskeurig. Niet alleen door de ‘nee-fase’, maar ook vanwege voedsel-neofobie: angst om onbekende dingen te eten. Vanuit de evolutie gezien is dat logisch, want kinderen beginnen met lopen en kunnen dus giftige dingen in hun mond stoppen. ‘Het is verstandig om voor die tijd zo veel mogelijk smaken te introduceren’, zegt Van der Veek.

Hoe pak je het aan?

Spelen met eten moet nooit ontmoedigd worden, vindt Ivan Svara. Een kind dat eten besnuffelt, kneedt of verbrokkelt is bezig met ontdekken, niet met stout gedrag of het verspillen van voedsel. Om de nieuwsgierigheid te prikkelen, kunnen ouders speelmomenten met groente creëren, apart van de maaltijd. ‘Pak een schoon kleed en een krop sla’, vertelt Svara. ‘Creëer een plekje waar je kind rustig kan spelen, het liefst in de buurt van waar je zelf de maaltijd bereidt. Het ontdekken kan beginnen.’ Mooie bijkomstigheid: vaak belandt zo’n blaadje sla ook in de mond.

Zelf had Van der Veek een lastige eter thuis. ‘Ik ben psycholoog en heb het toen benaderd als een angststoornis en het opgebouwd in kleine stapjes: eerst aan een stuk paprika likken, de volgende keer kauwen, daarna kauwen en doorslikken. Mensen met een spinnenfobie druk je ook niet ineens een vogelspin in de hand.’

‘Houd het ontspannen’, zegt Svara. ‘Het is niet een kwestie van kwantiteit, maar van kwaliteit.’ Eten is meer dan een maaltijd nuttigen. ‘Het is samenzijn, verhalen uitwisselen, de tafel dekken terwijl de geuren uit de keuken je tegemoet komen – dat is allemaal net zo belangrijk als het eten zelf.’