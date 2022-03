Hoe vind je een geschikte sport voor je kind?

Beeld Claudie de Cleen



‘Mama, ik wil op basketbal’, riep mijn dochter. Vertwijfeld keek ik naar het zielige hoopje voetbalspullen in de hoek van haar slaapkamer. Fonkelnieuwe schoenen, kniebeschermers en sokken hadden we aangeschaft, maar na drie trainingen op een koud veldje hield ze het voor gezien. Hoe vind je een passende sport voor je kind? En hoe houd je je kind gemotiveerd?

Dit zeggen de deskundigen

Ouders moeten zich niet blindstaren op het vinden van de ‘perfecte’ sport die goed bij hun kind past. ‘We weten uit onderzoek dat het op jonge leeftijd specialiseren in één sport niet veel nut heeft’, zegt Joris Hoeboer, die aan de Haagse Hogeschool onderzoek doet naar de motorische ontwikkeling van kinderen. ‘Jonge kinderen weten namelijk nog niet goed wat ze lange tijd leuk gaan vinden en de vaardigheden die ze opdoen, zijn vaak te eenzijdig.’

Experts adviseren daarom een brede basis te leggen van verschillende sporten. Een half jaar voetballen en dan overstappen naar turnen is dus helemaal niet slecht. ‘Laat ze lekker veel uitproberen’, adviseert ook Mike Jonk, gymdocent op een basisschool in Rotterdam en eigenaar van Mega Training, een bedrijf dat sportlessen en kinderfeestjes organiseert. Op die manier leren kinderen verschillende motorische vaardigheden zoals het gooien en vangen van een bal, en springen, vallen en hinkelen. ‘Na hun 10de kunnen ze dan voluit voor een sport gaan.’

Ouders zijn misschien bang dat hun kind nooit tophockeyer wordt als er allerlei sporten, zoals skaten en frisbeeën, tussendoor komen. Meerdere topsporters bewijzen het tegendeel: voetballer Zlatan Ibrahimovic deed vroeger aan taekwondo en tennisser Roger Federer speelde voetbal en koos pas op zijn 12de definitief voor tennis.

Wat heeft een kind nodig om een leven lang met plezier te bewegen? Volgens Hoeboer is dat de vraag die ouders zich eigenlijk moeten stellen. Zeker gezien het feit dat de motoriek van kinderen achteruit holt én kinderen steeds zwaarder worden. In de wetenschap hebben ze hiervoor het begrip ‘physical literacy’ bedacht, oftewel: ‘lichamelijke geletterdheid’. Het bevat vier elementen die nodig zijn, wil je dat een kind op een fijne manier kan meedoen aan een sport: motivatie, vertrouwen, competentie en kennis. ‘Op sportclubs is er veel aandacht voor competentie en kennis’, zegt Hoeboer. ‘Als ouder is het interessant om in te zetten op vertrouwen en motivatie.’

Hij noemt een voorbeeld uit zijn eigen gezin. ‘Mijn kinderen wilden tijdens de wintersport opeens snowboarden in plaats van skiën. Voor mij is dan alleen relevant dat ze plezier hebben tijdens het uitproberen. Wat ze later kiezen, maakt me niet uit.’

Zo pak je het aan



‘Probeer goed te kijken wat bij je kind past’, zegt Mike Jonk. ‘Is het graag binnen of buiten? Is een kind op zichzelf, dan past een individuele sport misschien beter dan een teamsport.’ Kan het nuttig zijn om een verlegen meisje naar judoles te brengen zodat ze van zich leert afbijten? ‘Je ziet soms dat ouders hiervoor kiezen. Maar voor jezelf opkomen leer je niet alleen op judo, maar ook bij een balsport in teamverband. Het plezier van het kind moet voorop staan.’

‘Doe een proefles bij verschillende sportclubs’, raadt Jonk aan. ‘Wanneer je de keuze voor een sport maakt, maak dan duidelijke afspraken hoe lang je kind het gaat proberen. Bijvoorbeeld het voetbalseizoen afmaken of een abonnement van een halfjaar. Je wilt meegeven dat er een bepaalde inzet nodig is.’

Hoe blijft kindlief, eenmaal op een sport, gemotiveerd? Volwassenen hebben de neiging om vanaf de zijlijn expliciete kennis te willen overbrengen aan hun kind, zegt Hoeboer. ‘Adviezen als: ‘houd je hand zo, zet je voet daar neer’. Dat werkt averechts. ‘Een kind leert beter en sneller spelenderwijs, zónder aanwijzingen.’ Hij vergelijkt het met leren lopen. ‘Een kind oefent, valt om, probeert het opnieuw. Ouders moedigen enkel aan. Toen hadden we nog door dat uitleg ‘één voet voor de andere’ geen zin had.’