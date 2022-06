Hoe verhoog ik mijn magere pensioen via een hypotheek?

Als je met pensioen bent, kun je doen en laten wat je wilt. Geen wekker, geen baas en geen vermoeide knieën of rug meer. Maar je moet wel genoeg inkomen hebben om lekker te leven. Met een eigen huis met flink veel overwaarde kun je het inkomen aanvullen door een extra hypotheek te nemen.

Er zijn diverse mogelijkheden. Een goedkope en flexibele optie is de krediethypotheek van Woonfonds, waarmee je zelf bedragen kunt opnemen tot een bepaalde limiet. Je moet wel genoeg inkomen hebben voor deze hypotheek.

Wie te weinig inkomen heeft, kan lenen op basis van de overwaarde. Voor een maandelijkse uitkering kun je aankloppen bij ABN Amro (overwaardehypotheek), Florius (verzilverhypotheek) en Onderlinge ’s-Gravenhage (zilverhuis). ABN en Onderlinge gaan alleen in zee met huiseigenaren die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Het principe is als volgt: je spreekt een leenbedrag en een looptijd af en krijgt dan tien tot twintig jaar lang een bedrag uitgekeerd. Over de extra lening betaal je rente, maar daar merk je niets van. De rente wordt bijgeschreven bij de schuld. Als je na de afgesproken looptijd nog leeft, blijven de rentebetalingen doorlopen. Om die reden is het maandelijkse bedrag niet zo hoog, want de bank houdt een buffer aan. De bank wil geen hoogbejaarde klanten op straat zetten.

Onderlinge ’s-Gravenhage rekent een lagere rente, maar de lening krijg je alleen als je weinig hypotheek hebt. Lukt dit niet, dan kun je terecht bij ABN Amro en Florius. Die rekenen allebei ruim 5 procent rente per jaar.

Maak een inschatting van de onderhoudskosten in de komende jaren voordat je de overwaarde opneemt. Je moet nog wel genoeg leenruimte hebben bij de bank om het onderhoud te betalen.

Wie zijn hypotheek nog aan het aflossen is, kan overwegen om daarmee te stoppen. Je maakt er dan een aflossingsvrije hypotheek van. Het gevolg is dat je de rente niet kunt aftrekken, maar dat geldt voor alle hierboven genoemde hypotheken ook.

Een andere mogelijkheid is om de spaar- of beleggingshypotheek stop te zetten en het tegoed te gebruiken om de hypotheek af te lossen. Dat mag tegenwoordig al na vijftien jaar. Let op: het tegoed van spaar-, leven- en beleggingshypotheken van vóór 14 september 1999 kun je vaak laten uitkeren zonder het geld te gebruiken voor de aflossing van de hypotheek. Zo krijg je ineens een groot bedrag in handen. Je zet de bestaande hypotheek dan voort als aflossingsvrije hypotheek. De rente is in dit geval nog tot 2031 fiscaal aftrekbaar. Je moet die lasten van de aflossingsvrije hypotheek wel kunnen dragen.

Het uitzoeken van de beste opeethypotheek is een klus. Lees de informatie op de website of in de brochure van de aanbieder goed door, bekijk de voorwaarden en stel vragen. En maak zo mogelijk een vergelijking met een andere bank. Door te letten op de verschillen begrijp je beter wat je afsluit.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl