Hoe stap ik op zijn Belgisch in een Nederlandse staatsobligatie?

In België konden burgers tot 1 september intekenen op een staatsbon tegen 2,8 procent rente. Deze lening gebruikt de overheid om de staatsschuld te financieren. Met deze staatsbon is 22 miljard euro opgehaald.

Die 2,8 procent is netto, dus na verrekening van de belastingen. Ruim het dubbele van wat je op een gewone spaarrekening kunt krijgen. Daar was het de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem ook om te doen: banken pesten om hun karige vergoeding voor spaarders, terwijl zij bij de Europese Centrale Bank (ECB) 3,75 procent ontvangen. Een stunt om de kiezers gunstig te stemmen voor de verkiezingen van 2024.

Kan het ook in Nederland? Als je de bank belt met de vraag naar Nederlandse staatsobligaties, krijg je te horen dat ze je niet kunnen helpen. Dat klopt wel. Je kunt via de Amsterdamse beurs wel onze staatsobligaties kopen, maar die zijn niet zo handzaam en begrijpelijk als de staatsbon. Het is gewoon een ander product. Bij de staatsbon, waar je op intekent, werkt het als volgt: je koopt op 1 september 2023 een eenjarige obligatie met 3 procent rente. Je krijgt een jaar later de aankoopprijs weer terug plus 3 procent rente. Een beursgenoteerde obligatie heeft niet zo’n afgebakende looptijd van precies een jaar. Hierdoor loop je het risico dat je er uiteindelijk minder aan verdient dan je verwacht had. Datzelfde geldt voor beleggingsfondsen met staatsobligaties.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Voor de staatsbon geeft de Belgische overheid eenmalig belastingkorting. De staatsbon wordt belast alsof het een spaarproduct is, zodat van het bruto rendement van 3,3 procent geen 2,3, maar 2,8 procent overblijft. In België wordt het werkelijke rendement belast. In Nederland word je geacht ruim 6 procent rendement te halen, zowel bij aandelen als bij obligaties. De belastingheffing kan dus oplopen tot 2 procent per jaar, als je meer dan 57 duizend euro vermogen hebt.

Veel simpeler: open een spaardeposito. Je bent dan maximaal 0,1 procent kwijt aan belasting. Je zet de rente een jaar vast, tegen 1,9 procent (SNS) en 2,25 procent (ABN Amro, Rabobank). Wie graag spaart onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, kan bij Yapi Kredi Bank, Anadolubank, DHB Bank en Credit Europe Bank een rente krijgen van 3 procent of hoger. Via het platform Raisin krijg je nog meer, maar dan geldt het depositogarantiestelsel uit een ander EU-land.

Wie creatief wil zijn, kan een renterekening openen bij Peaks. Dan koop je een beleggingsfonds met dezelfde 3,75 procent rente die banken bij de ECB krijgen. Je moet wel een rekening openen bij deze beleggingsbemiddelaar (ook wel ‘broker’). De kosten zijn behoorlijk hoog, zodat je bij een storting van 5.000 euro uitkomt op een rente van 2,5 procent per jaar. De belastingheffing moet er dan nog van af.

Via de brokers Saxo en De Giro kun je dit beleggingsfonds ook zelf kopen. Zoek naar Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (code LU0290358497). Makkelijker kan ik het niet maken.

Zelf een vraag? geldvraag@volkskrant.nl