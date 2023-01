Hoe sluipt een gokverslaving je leven in en wat kun je ertegen doen?

Beeld Sophia Twigt

Vooropgesteld: lang niet elke speler verliest de controle. Sinds de legalisatie van kansspelen, in oktober 2021, kan de Kansspelautoriteit bijhouden hoeveel men vergokt (op legale sites). Per spelersaccount gaat het maandelijks om gemiddeld 153 euro. Afgelopen juli telde de Kansspelautoriteit 563 duizend actieve accounts.

Sommige mensen hebben meerdere accounts. Dat vertekent het beeld. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders gokproblemen hebben. Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem onderzoekt dat nu.

Ronny Willemen, van het Vlaamse centrum voor geestelijke gezondheid Zorggroep Zin, denkt dat het percentage vergelijkbaar is met dat in België: 1 à 2 procent van de volwassenen. Hij verwijst naar een studie van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Het gaat om mensen bij wie gokken ziekelijke vormen aanneemt (‘pathologische gokkers’) en diegenen die aanzienlijk meer uitgeven dan goed is voor ze (de ‘probleemgokkers’). Een duidelijke op- of neergaande trend in aantallen ontwaart Willemen niet. Floor van Bakkum, van verslavingszorginstelling Jellinek, evenmin.

Sociaal geaccepteerd

Toch zijn de experts bezorgd. De maatschappelijke aanvaarding van kansspelen dreigt toe te nemen door reclame en sponsoring, menen zij. En de spellen worden riskanter doordat je makkelijker snel achter elkaar kunt gokken. ‘Hoe sneller je de uitslag weet en opnieuw een poging kunt wagen, hoe sneller je in een roes raakt door de aanmaak van dopamine’, zegt Van Bakkum.

Willemen en Van Bakkum wijzen op het gevaar van live betting. Dit houdt in dat je gedurende het verloop van een sportwedstrijd kunt wedden. Je kunt bijvoorbeeld gokken wanneer de volgende hoekschop wordt genomen of wie de volgende goal maakt. Vroeger zette je in op een uitslag en moest je wachten tot het eind van de wedstrijd.

Bij welke signalen moeten de alarmbellen bij jezelf afgaan? Van Bakkum: ‘Als je merkt dat winsten je aansporen om meer winsten na te jagen, en als je verliezen wilt compenseren door de inzet te verhogen, moet je erg uitkijken. Pas op dat je niet overmoedig raakt. Vaak denken mensen op een gegeven moment dat ze het gokken onder de knie krijgen.’

Gokkersbedrog

Gokbedrijven stimuleren spelers om zogenaamd doordachte keuzes te maken, vult Willemen aan. Casino’s wijzen bij de roulettetafel de voorgaande winnende cijfers en kleuren aan. ‘Ze wekken de suggestie dat de uitkomsten de volgende winnende combinaties beïnvloeden: was de laatste driemaal het raak bij rood, dan zal nu zwart wel aan de beurt zijn. Dat is natuurlijk onzin. Toch menen gokkers dat ze geluk kunnen afdwingen. Dit noemt men de gamblers fallacy (gokkersbedrog, red.).’ Trap daar niet in.

Wie verslavingsgevoelig is, gokt best helemaal niet. Als je het toch doet omdat je het ziet als vorm van amusement, handel daar dan ook consequent naar, zegt Willemen. ‘Als je een avondje gaat stappen of naar de film of het theater gaat, geef je ook niet ongelimiteerd geld uit. Je hebt waarschijnlijk een bedrag in gedachten. Bedenk ook wat jij maximaal wilt besteden aan gokken, en stop zodra je die limiet bereikt.’

Fixeer je niet op het winnen van geld, maar geniet van de gezelligheid, zegt Van Bakkum. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan als de roes je overmeestert. ‘In dat geval heb je een time-out nodig: een pauze van tien minuten om tot bezinning te komen. Het gaat erom dat je de snelle aaneenschakeling van gokacties onderbreekt.’

‘Wapen je tegen sociale druk. Als wat vrienden een avondje met je willen gokken, bedenk dan hoe ver jij wilt gaan. Denk na over alternatieve scenario’s over het verloop van de avond. Misschien kun je met een vriend, die ook grenzen stelt, afspreken om na een paar tientjes de avond elders voort te zetten.’ En praat erover, stellen beide experts. Gokverslaving is een ziekte. Het moet uit de taboesfeer.

Sinds kort bestaat er een rigoureuze gokstop. Als je je aanmeldt bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen ben je minimaal zes maanden uitgesloten van deelname aan kansspelen in speelcasino’s, speelautomatenhallen en online kansspelen.