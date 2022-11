Hoe slim is het om met een infraroodpaneel je thuiswerkplek te verwarmen?

Beeld Sophia Twigt

Je kunt de thermostaat enkele graden lager zetten, flink op gas besparen (indien je een gasgestookte cv-ketel hebt), en er toch nog warmpjes bij zitten. Tenminste, dat beweren verkopers van infraroodpanelen. Een infraroodpaneel straalt warmte naar een bepaalde plek in de kamer. Zit je in de stralingswarmte, dan voelt dat comfortabel, ook al is de luchttemperatuur om je heen lager.

Het is goed toeven. Totdat je naar de wc moet. Dan moet je door de ijskoude gang. Wie wil besparen, moet linksom of rechtsom een beetje afzien.

Maar zijn die panelen wel echt zo effectief? Bouwkundige en docent klimaatontwerp Eric van den Ham van de TU Delft betwijfelt dat. Het is volgens hem eenvoudiger en goedkoper om de cv aan te zetten en alleen in de werkkamer de radiator open te draaien. ‘Let er overigens wel op dat nooit alle radiatoren tegelijk dicht zijn terwijl de cv aanstaat, want dan kan de cv-pomp stuk gaan.’

Op termijn moeten we helemaal van het gas af, vindt Van den Ham. ‘Maar zolang je nog geen warmtepomp hebt of nog niet aan een warmtenet zit, is stoken op gas de minst dure tussenoplossing.’

Zonnetje in huis

Toch is duurzaamheidsadviseur Milieu Centraal positief over infraroodpanelen. ‘Ik heb er zelf net een gekocht’, zegt energie-expert Marlon Mintjes van Milieu Centraal. ‘Je kunt het aan het plafond hangen en dan straalt het warmte op je, als een zonnetje in huis. Of je zet hem op de grond. Dan verwarmt hij je benen. Veel mensen hebben last van koude benen, dan is zo’n paneel zeer effectief. Maar je moet er niet je hele huis mee willen verwarmen.’

Dat een klein infraroodpaneeltje aangenaam kan zijn voor mensen met koude voeten of benen, beaamt Van den Ham. Hij is ook niet faliekant tegen de panelen. ‘Stel dat je een extra (werk)kamer hebt gecreëerd met een uitbouw, waar geen verwarming in zit, dan kan een infraroodpaneel een goede en simpele oplossing zijn.’

Maar als het even kan, kun je beter geen elektriciteit gebruiken om warmte te produceren, vindt hij. Dat is energetisch niet efficiënt. ‘Een uitzondering vormt de elektriciteit waarmee je een warmtepomp aandrijft. Met zo’n pomp vervijfvoudig je de warmteopbrengst doordat je warmte aftapt van de buitenlucht of de ondergrond. 1 kilowattuur elektriciteit levert je dan 5 kilowattuur warmte op.’

Normaal gesproken levert 1 kilowattuur aan elektriciteit 1 kilowattuur aan warmte op. Dat geldt net zo goed voor een klassiek elektrisch kacheltje als voor een infraroodpaneel. Uitgaande van het aangekondigde prijsplafond (voor elektriciteit € 0,40 en voor gas € 1,45) is 1 kilowattuur warmte uit elektriciteit drie à vier keer zo duur als uit gas.

Ouderwetse gloeilamp

Een kleine kanttekening: met een infraroodpaneel warm je oppervlakken direct op. Je kunt dezelfde behaaglijkheid krijgen, bij een lagere luchttemperatuur. De panelen zijn daardoor ongeveer 30 procent efficiënter dan standaard elektrische kacheltjes, schat bouwkundige Van den Ham. Maar ook dan ben je nog aanzienlijk duurder uit met infrarood.

Dit is buiten mensen om gerekend die het tot een kunst hebben verheven om met elektrische gadgets hun lichaam en directe omgeving warm te houden. Je hebt tegenwoordig elektrische voetverwarming, vloerverwarmingsmatjes, stoelverwarming en bureauverwarming op de markt: zogenaamde personal comfort systems.

Infraroodpanelen die je op de vloer zet of onder je bureaublad hangt, passen ook in dit rijtje. Als je warme kleren aan trekt en die gadgets helemaal fine­tunet kun je het warm houden met een gemiddeld verbruik van pakweg 50 watt, aldus Van den Ham. ‘Dat is evenveel als een ouderwetse gloeilamp.’

‘Je neemt dan voor lief dat het in de rest van het huis ijskoud is. Sterker nog, zodra je een halve meter van je werkplek gaat, zit je al in de kou. Sommige mensen hebben dit er voor over.’