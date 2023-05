Hoe slaag je er als werkende ouder in de meivakantie door te komen?

Beeld Claudie de Cleen

Twee weken meivakantie klinkt zalig, maar in de praktijk is het voor veel ouders ook een bron van stress. Want hoe regel je de opvang van leerplichtige kinderen? Je kunt als volwassene in loondienst onmogelijk elke schoolvakantie vrij nemen. Hoe regel je het goed?

Dit zeggen de deskundigen

Basisschoolleerlingen hebben gemiddeld 55 vrije dagen per jaar, oftewel 11 weken. De gemiddelde werknemer moet het bij een voltijdbaan doen met maximaal 25 vakantiedagen. ‘De duur van de schoolvakanties en het aantal vrije dagen van ouders zijn niet op elkaar afgestemd’, beaamt Joyce Knappe van Pro Parents, een organisatie die werkende ouders en hun werkgevers begeleidt. ‘Zelfs met de beste wil en beste planning van de wereld is het lastig om de puzzel rond te krijgen.’ Hoe lossen ouders dit op? Knappe ziet dat grootouders vaak een paar dagen extra oppassen en dat er gebruik wordt gemaakt van buitenschoolse opvang die ook open is tijdens de vakantie. Dat laatste moet natuurlijk wel financieel tot de mogelijkheden behoren.

Helaas is het geen kwestie van één keer de boel goed uitdokteren. ‘Omdat de omstandigheden veranderen moet je elk jaar en elke vakantie opnieuw uitzoeken wat werkt’, zegt Knappe. Zo kunnen opa en oma opeens minder beschikbaar zijn of een kind kan plotsklaps uitgekeken zijn op de vakantie-BSO.

Veel ouderkoppels spreiden de vakantiedagen: ze gaan een paar dagen weg met het gezin en de resterende tijd is de een bij de kinderen terwijl de ander werkt. Knappe: ‘Voor alleenstaande werkende ouders zijn de vakanties nog ingewikkelder.’ Hoe deed ze dat vroeger zelf toen de kinderen klein waren? ‘Wij ‘ruilden’ de kinderen met vrienden: twee dagen gingen onze twee kinderen daarheen en daarna kwamen ze naar ons. Op die manier kun je toch weer twee dagen werken.’

Zo pak je het aan

In overleg met je werkgever is het wellicht mogelijk om iets vaker thuis te werken of om de werktijden flexibeler in te delen. ‘Vanaf een jaar of 7 kunnen kinderen best een tijdje zelfstandig spelen terwijl je mails beantwoordt’, zegt pedagoog Marit Langedijk-van der Pruik van Pedagogiek Praktijk Amsterdam. Daarover hoeven ouders zich niet schuldig te voelen, juist niet. Die ‘lege momenten’ zijn volgens de pedagoog waardevol. ‘Laat kinderen zich vervelen, want dat geeft ruimte tot inventiviteit. Juist dan gaan ze zelf nadenken en toch iets met lego bouwen of een tekening maken.’

Die zelfstandige speelmomenten werken vooral goed als je als ouder tussendoor oprechte aandacht hebt voor je kind. ‘Maak duidelijk: ik ga nu vergaderen, maar over een uur gaan we samen koekjes bakken. Leg daarna je telefoon ook echt weg.’ Wissel deze blokken (tijd samen en werken) af.

Tijdens de vakantie hoeft het niet elke dag feest te zijn met allerhande uitstapjes naar pretparken. ‘Zoek het in de kleine dingen’, zegt Langedijk-van der Pruik. ‘Begin iets later met werk zodat je samen uitgebreid kunt ontbijten. Dat geeft ook al een vakantiegevoel.’

Nog een paar laatste tips van de pedagoog: ‘Kijk eens of er in de buurt dagkampen worden aangeboden. Mijn kinderen bracht ik naar een stadsboerderij in de buurt waar ze leuke dingen deden in de moestuin.’ Tijdens de vakantie hebben oudere buurkinderen ook vaak vrij. ‘Zoeken ze een oppasbaantje? Dan kun jij weer een paar uur aan de slag.’