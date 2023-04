Hoe profiteer ik het beste van de overwaarde op mijn eigen woning?

Uw eigen woning is veel meer waard dan de hypotheek die erop rust. U heeft een half miljoen euro overwaarde. Rijkdom die ligt te verstoffen, zegt men in uw omgeving. U zou die moeten gebruiken om een huis in het buitenland te kopen, eerder met pensioen te gaan of het pensioen aan te vullen.

Bedenk niet wat u met de overwaarde kunt doen, maar kijk wat die oplevert. Huiseigenaren zijn gemiddeld een kwart van hun besteedbare inkomen kwijt aan woonlasten, huurders soms meer dan eenderde. U woont goedkoop als u minder dan 10 procent van uw netto-inkomen aan woonlasten heeft. Rente en woningonderhoud zijn de echte kosten. Aflossen van de hypotheek is sparen.

Voor mijzelf heb ik ook berekend wat ik kwijt zou zijn als ik de WOZ-waarde van mijn woning helemaal moest financieren met een hypotheek. Ik vermenigvuldigde daarvoor de WOZ-waarde met 4,5 procent, want zo hoog staat de rente nu. Ik zou meer dan de helft van mijn besteedbare inkomen kwijt zijn aan rente. Gelukkig is dat niet zo. Dankzij de overwaarde kan ik hier blijven wonen.

U moet de eigen woning niet zien als belegging. En overwaarde is geen vermogen. Het wordt pas vermogen als u bent overleden. Of als u verhuist naar een goedkopere woning en daardoor geld overhoudt. De meeste mensen willen niet goedkoper gaan wonen. En als ze het serieus overwegen, valt de winst tegen. Ze willen het liefst in dezelfde buurt blijven wonen, en dan is de winst afhankelijk van het aantal vierkante meters dat ze bereid zijn in te leveren.

Wie toch besluit de overwaarde op te nemen, kan terecht bij de bank voor een overwaarde- of verzilverhypotheek. U moet dan minimaal 60 tot 67 jaar zijn en geen of weinig hypotheek hebben. U kunt vaak online berekenen hoeveel u dit aan extra inkomsten per jaar oplevert. Een alternatief is de hypotheek verhogen voor een bedrag ineens. In beide gevallen houdt de bank rekening met uw inkomen.

Een andere lezer meldt dat hij en zijn partner meer dan 7 ton overwaarde hebben van een bijna hypotheekvrije woning. Zij zijn tevreden met de lage woonlasten, maar maken zich zorgen wat er gebeurt als een van beiden overlijdt. De achterblijvende partner krijgt dan de beschikking over de woning, maar moet wel erfbelasting betalen voor de vier kinderen.

De helft van de woningwaarde is van de partner, de andere helft valt in de erfenis. De erfbelasting is vrij laag, omdat de kinderen een korting krijgen die afhankelijk is van de leeftijd van de achterblijvende partner. In dit geval kost de erfbelasting maximaal 15.000 euro. Als er geen geld is om dit te betalen, dan kan de Belastingdienst uitstel geven. Ook voor langere tijd. Soms wil de fiscus dan zekerheid in de vorm van een hypotheek.

Overwaarde is vaak geen oplossing, maar ook geen probleem.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? geldvraag@volkskrant.nl