Hoe (on)gezond is een nieuwjaarsduik?

Beeld Sophia Twigt

Na een sprong in het ijskoude water als herboren het nieuwe jaar in: voor veel mensen is de traditionele nieuwjaarsduik, die op naar schatting tweehonderd plekken in Nederland wordt georganiseerd, een aantrekkelijk idee. Ook op andere dagen van het jaar is winterzwemmen tegenwoordig populair. Veel mensen geloven dat het onderdompelen in koud water allerlei voordelen biedt voor de gezondheid. Het zou goed zijn voor de weerstand en je ook mentaal sterker maken. Geldt dit ook voor mensen die zonder training de zee of rivier in rennen, zoals vaak het geval is op 1 januari? En kun je wennen aan koud water?

Risico's

Eerst iets over de risico’s. De term ‘nieuwjaarsduik’ is misleidend. Want pardoes het water in springen is het laatste wat je moet doen. ‘In het eerste contact met het koude water schuilt het grootste gevaar’, zegt Mike Tipton, hoogleraar toegepaste fysiologie aan de universiteit van Portsmouth. Het lijkt misschien makkelijker om in één keer de zee of rivier in te rennen en kopje onder te gaan, want dan heb je het gehad. Maar Tipton raadt dat af. ‘De huid koelt snel af waardoor er een zogeheten koudeschok kan ontstaan. Als reactie op die koudeschok gaan mensen hyperventileren en in een reflex naar adem happen, waardoor ze onmiddellijk water binnenkrijgen.’

Ook stijgen de bloeddruk en de hartslag pijlsnel door het plotse temperatuurverschil. Deze koudeschok vindt plaats in de eerste dertig seconden van de blootstelling aan het water en is een veel groter gevaar dan bijvoorbeeld onderkoeling. ‘Laat je lichaam langzaam wennen en loop geleidelijk het water in’, aldus Lipton.

Blijf niet langer dan vijf tot tien minuten in het koude water, adviseert de Britse hoogleraar. De spieren in het lichaam koelen af, waardoor je de controle verliest en niet meer kunt zwemmen. ‘Als je per se een stuk wilt zwemmen in de zee, zwem dan parallel aan de kust. Hierdoor ga je niet steeds dieper het water in.’

Winst

Dan de gezondheidswinst: word je minder snel ziek als je geregeld in koud water plonst? ‘Er is geen wetenschappelijk bewijs dat ijskoud water goed is voor je gezondheid’, zegt Matthijs Kox van het Radboudumc in Nijmegen, die onderzoek deed naar de methode van ijswatergoeroe Wim Hof.

Wetenschappers spoten bij twaalf gezonde mannelijke vrijwilligers die de training van Hof volgden een stukje dode bacterie in om de reactie van het immuunsysteem te meten. Dit deden ze ook bij twaalf niet-getrainde vrijwilligers. ‘De reactie van het immuunsysteem was veel minder sterk bij de getrainde mannen. Ze waren dus in staat om hun eigen immuunsysteem willens en wetens te beïnvloeden, iets wat niet voor mogelijk werd gehouden.’

Dat kan van nut zijn bij auto-immuunziekten. Die worden namelijk veroorzaakt door een te hard werkend immuunsysteem. Maar de Wim Hof-methode gaat naast de blootstelling aan koud water ook om een specifieke ademhalingstechniek en meditatie, benadrukt Kox. Zijn laatste onderzoek laat zien dat vooral de ademhalingstechniek invloed heeft op het immuunsysteem, en dat blootstelling aan kou dat effect een beetje versterkt. ‘Wel is er veel anekdotisch bewijs van mensen die zich goed voelen na het zwemmen in koud water’, zegt Kox. ‘Ze krijgen er energie van en zien het als een goed begin van de dag.’

Vecht-of-vluchtreactie

Dat je een opgekikkerd gevoel overhoudt aan een duik in het koude water is goed te verklaren. ‘Door het contact met de kou maak je stresshormonen aan. Het activeert de vecht-of-vluchtreactie in je lichaam, waardoor er meer energie vrijkomt. Je wordt alert’, zegt hoogleraar Lipton.

Uit onderzoek blijkt dat je wel degelijk aan koud water kunt wennen. In een videocollege voor de Universiteit van Nederland vertelt thermofysioloog Hein Daanen hoe hij voor een studie mensen vijftien dagen lang een hand en voet in ijswater liet dompelen, een half uur lang. ‘Elke dag werd het water als minder koud ervaren’, vertelt hij. Interessant genoeg was dit effect alleen mentaal, want fysiologisch paste het lichaam zich niet aan. ‘De doorbloeding in de hand en de voet nam niet toe.’ Volgens hem vormt dit ook een risico. Want wie went aan koud water, voelt het waarschuwingssignaal van pijn minder goed. ‘Eigenlijk zien we dat een mens zich niet goed kan aanpassen aan de kou.’