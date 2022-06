Hoe leer je goede geldgewoonten aan?

Het lijkt makkelijk. Als je maar genoeg geld spaart, bespaart en belegt, word je vanzelf tonnair (de bezitter van een ton) of anderszins vermogend of zelfs financieel onafhankelijk. Dat is de belofte van de Fire-beweging. Fire staat voor financial independence, retire early. Deze mensen willen niet meer afhankelijk zijn van een baan voor hun inkomen, maar leven van het rendement op hun vermogen.

Toen ik er enkele jaren geleden mee in aanraking kwam, al googelend naar manieren om eindelijk eens verstandig met mijn geld om te gaan, raakte ik direct geïnspireerd. Het klinkt ook geweldig. De boodschap is dat je zelfs met een bescheiden inkomen binnen afzienbare tijd kunt rentenieren. Toch had ik ook mijn twijfels. Ja, besparen en sparen. Maar hoe dan?

Dat zeggen ze er niet altijd bij, maar Fire staat in werkelijkheid voor discipline. Het gaat erom dat je goede geldgewoonten aanleert en slechte geldgewoonten afleert.

Slechte geldgewoonten had ik genoeg. Ik controleerde nooit mijn afschriften. Ik ging gewoon door met pinnen, totdat het niet meer kon. Rood staan of, nog erger, geld uit de muur halen met mijn creditcard zag ik als handige oplossingen. Sparen deed ik wel, maar zonder doel. Het gevolg: een keer per jaar nam ik al mijn spaargeld op voor een dure uitgave. Pensioen, vermogensopbouw, mijn financiële toekomst of die van mijn kinderen, daar dacht ik allemaal niet over na.

Deze sappelende freelancer had een ongezonde relatie met geld. Natuurlijk, ik wilde graag besparen, sparen en beleggen. Maar eerst moest ik werken aan een stel goede geldgewoonten.

Gelukkig las ik het boek Elementaire gewoontes van de Amerikaanse schrijver James Clear. Daarin verkondigt hij de effectiviteit van kleine gedragsveranderingen. Wat meestal niet werkt, is zeggen: ik wil volgende maand 10 kilometer kunnen rennen. Die stap is veel te groot. Wat veel beter werkt, is met jezelf afspreken dat je elke zaterdag in renkleding naar buiten gaat en wat er dan verder gebeurt, zie je wel. Waarschijnlijk ga je rennen. Toegepast op mijn geld, betekende dat het volgende:

Een keer per week inloggen bij mijn betaalrekening. Wat er gebeurde: ik ging minder uitgeven zodra ik zag dat het geld bijna op was.

Meer over geld praten met anderen. Door gesprekken aan te gaan en erover te lezen, werden geldzaken minder intimiderend.

Rood staan, mijn creditcard, reclame(mailings) en andere foute verleidingen zoveel mogelijk uit mijn leven en inbox bannen.

Mezelf een spaardoel geven en dat visualiseren met grafieken en vollopende balkjes. Zo werd sparen aantrekkelijker.

Geldstromen automatiseren. Gewoonten ontstaan vaak uit gemakzucht. Daarom haalde ik zoveel mogelijk drempels weg.

Beginnen met beleggen met kleine bedragen en blij zijn met iedere euro winst. Snelle beloningen werken stimulerend.

Nieuwe gewoonten moeten groeien. Gestaag lukte het me om meer te sparen, besparen en na te denken over mijn toekomst. Inmiddels ben ik onderweg naar het tonnairschap. Dat is het exponentiële effect van goede geldgewoonten lang genoeg volhouden.

Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Ook een vraag voor Vincent? Mail dan naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl