Hoe kunnen we 2021 toch nog een beetje feestelijk afsluiten?

Alweer geen groot feest dit jaar. Alweer geen vuurwerk. Maar wel: oliebollen en bubbels. Een eet/drink/kijk- en doe-gids voor Oud en Nieuw.

Oliebollen Beeld Gemeente Rotterdam

Oliebollen

Lockdown of niet: de oliebol nemen ze ons niet af. Maar misschien heb je dit jaar geen zin om in een lange rij te gaan staan. Hierom het recept om de perfecte oliebol zelf te maken.

Hoeveel oliebollen moet je eigenlijk eten om één kilo aan te komen? Dat lees je hier. En lees hier wat je met het frituurvet kunt doen. Want dat is meer waard dan je denkt.

Kan zijn dat je tot de schaarse menssoort behoort die niet van oliebollen houdt - of gewoon eens zin hebt in iets anders. Hier vind je negen woest culinaire alternatieven voor de traditionele bol. Van ansjovisbol tot appelstroopbollen waar geen frituurvet aan te pas komt - ook wel fijn als je toch in je huis bent opgesloten.

Bubbels

Geen Oud en Nieuw zonder bubbels, toch? Juist nu, zouden we bijna zeggen als het niet een onverdraaglijk cliché was. ‘Vreselijk lekker en goed en goed geprijsd zijn de schuimers van de Duitse wijnmakerij Griesel & Compagnie in Baden. Daar maken ze louter sekts, mousserende wijnen dus, waarmee ze prijs na prijs winnen’, schrijft onze wijnrecensent Onno Kleyn. (Griesel & Compagnie Riesling Brut Tradition 2016, € 17,50. Griesel & Compagnie Rosé Brut Tradition 2016, € 17,50)

Toch liever een echte champagne met klasse? Dan tipt Kleyn Les 7 Crus Brut (droog, elegant, met citrus in de geur) en de Grand Cru Terroirs Extra Brut (nog droger, gelaagd en spannend). ‘Champagnes waaraan je proeft dat het champagnes zijn, door die rijkdom, dat verlangen, die klasse. Het verschil tussen bubbels en bubbels.’ (Les 7 Crus Brut, €42,95, Agrapart Champagne Grand Cru Terroirs Extra Brut, €51,50).

‘Goede champagne heeft iets eigenzinnigs, iets extra’s, iets onmiskenbaars. Waaronder heel veel kleine belletjes en iets weldadigs dat vinologen romigheid noemen’, zegt Onno Kleyn. Ga je echt op chic, ga dan voor de Henriot Rosé Brut, een champagne met een prachtige zalmkleur en de onmiskenbare vlezigheid van de blauwe pinot noir-druif. Een nobele, wijze wijn (voor circa 62,50 euro).

Tot slot nog een les van Kleyn: ‘Knallen is niet goed, dat wist je hè? Tegenhouden die kurk, tot je slechts een babywindje hoort bij het openen.’

Alcoholvrij

Voor wie 2020 nuchter wil afsluiten, zijn er bubbels zonder alcohol. Maar smaakt dat een beetje? Het smaakpanel van de Volkskrant testte veertien bubbelwijnen zonder alcohol en was er niet kapot van. Maar er is wel een duidelijke winnaar.

Bubbels zonder alcohol Beeld de Volkskrant

Kvas

Je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag gaan en met oud brood een nieuw drankje maken. Hoe toepasselijk. Kvas is een licht alcoholische frisdrank gemaakt van geroosterde boterhammen. Onze culinaire recensent Hiske Versprille: ‘Bij het openen van de fles spuit ie bijna tegen het plafond en het is verrassend lekker: lichtzoet, fris en een beetje gistig en granig, met fijne bubbeltjes erin. Het is een supergemakkelijke gefermenteerde frisdrank om eens te proberen. Kost wel twee dagen om te maken, dus begin op tijd.

De buis

Guido Weijers heeft afgezegd voor zijn RTL 4-conference dus de kijkcijferstrijd op oudejaarsavond gaat dit jaar tussen Peter Pannekoek (NPO 1) en Najib Amhali (SBS).

Amhali krijgt van de Volkskrant drie sterren voor zijn conference. ‘Amhali geeft het zelf ook al aan: politiek en actualiteit bespreken zijn niet zijn sterkste kanten. Slim dus dat hij het dicht bij zichzelf houdt: door het wereldtoneel te beschouwen via zijn persoonlijk leven zet Amhali een amusante oudejaars neer.’

Pannekoek krijgt vier sterren.’ Echt een sterk debuut. Zo’n jaar opslokken en tegen het licht houden is helemaal aan Peter Pannekoek besteed. Hij houdt de traditie in ere, maar met zijn stand-up, aanstekelijke gretigheid en energie blaast hij een welkome frisse wind door het genre.’ Lees hier het interview met Pannekoek.

Voor de liefhebbers van het genre: er zijn nog meer oudejaarsconferences gemaakt dit jaar. Javier Guzmans show In vertwijfeling verblijven was al in het theater te zien en is daar nét op tijd opgenomen voor een tv-uitzending op 29 december om 20.30 uur op zender Comedy Central. De Haagse cabaretier Sjaak Bral zet zijn traditie voort, en maakte dit jaar alweer zijn 25ste oudejaarsconference, die op 31 december om 19.00 uur wordt uitgezonden door Omroep West.

Nog zo iemand die er elk jaar bij is, is Dolf Jansen: zijn 32ste oudejaars Het Jansen Vaccin is vanaf 30 december om 20.00 uur te zien op zijn YouTube-kanaal ‘dolfjansenzelf’. Ook komt Jansen in het voorjaar terug in het theater met Het Jansen vaccin, in een aangepaste versie.

En geen oudejaarsconference, wel gegarandeerd lachen: het satirische programma Promenade komt net als vorig jaar met een eindejaarstweeluik, op 29 en 30 december op NPO 3.

Vuurwerk

Wederom mag er dit jaar rond Oud en Nieuw geen vuurwerk worden afgestoken. Ongelukken, vervuiling en overlast door vuurwerk maakten al eerder dat de lol er voor velen vanaf ging. Dit jaar bieden kunstenaars een spectaculair alternatief: Alternieuw. Met boemklatsers en ‘human powered firework’ vuurwerkloos knallen in je eigen straat.

Een ander ludiek alternatief voor vuurwerk is Feelgood Vuurwerk: virtueel vuurwerk dat je door middel van augmented reality door het scherm van je mobiel bij je thuis kunt bekijken. Met het aanschaffen van een virtueel vuurwerkpakket doneer je aan daklozen in Amsterdam.