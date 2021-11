Hoe kun je belfraude herkennen en wat moet je doen als je er per ongeluk toch intrapt?

Beeld Sophia Twigt

De telefoon gaat. Op het scherm een onbekend nummer. Als je opneemt begint er een bandje te lopen. Een stem zegt namens de nationale politie (of de Hoge Raad) te bellen. Je burgerservicenummer (BSN) is misbruikt, er is een arrestatiebevel tegen je uitgevaardigd, of je naam is gevallen in rechtszaak rond drugshandel. Wat te doen? Snel geld overmaken, zegt de stem. ‘Druk op 1 om meteen terug te bellen.’

Vermoedelijk hebben tienduizenden Nederlanders de afgelopen maanden zo’n telefoontje gekregen. De Fraudehelpdesk heeft tussen augustus en medio november zeker 5.000 meldingen gehad. ‘Dat zal het topje van de ijsberg zijn. Niet iedereen zal ons inlichten’, zegt Stephanie van Engeland van dit landelijk meldpunt voor oplichting.

Belfraude vormt een aanzienlijk deel van de 350 duizend telefoontjes, mails en meldingsformulieren die de Fraudehelpdesk in 2020 kreeg. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) berichtte vorige week dat de schade door oplichters die zich voordoen als helpdesk is gestegen. Gedupeerden verloren in de eerste zes maanden van dit jaar 16,5 miljoen euro door belfraude, veel meer dan door bijvoorbeeld e-mails die slachtoffers naar foute websites lokken.

This is the Dutch police speaking

De meeste mensen die zijn gebeld door de ‘politie’ of de ‘Hoge Raad’ zullen niet in de val zijn getrapt. De stemmen op het bandje en aan de andere kant van de telefoonlijn spreken Engels, veelal met een Indiaas accent.

Toch zijn er mensen die zich om de tuin laten leiden, zegt Van Engeland. ‘We weten van 47 gevallen waarin mensen hebben betaald. Het gaat meestal om honderden euro’s, maar er is ook een slachtoffer dat 23 duizend euro heeft overgemaakt.’ In enkele gevallen lieten slachtoffers zich ompraten en gaven de zwendelaars via internet toegang tot hun computer, waarna die de online-bankrekeningen plunderden.

Dat sommige mensen geen argwaan krijgen bij een Engelse stem is volgens Van Engeland wel uit te leggen. ‘Sommigen raken in paniek en denken niet meer na. Onder de gedupeerden waren ook mensen die werkelijk in een rechtszaak verwikkeld zijn.’

Echte nummers, foute boel

De fraudeurs achter de valse telefoontjes gaan geraffineerd te werk. Ze maken gebruik van spoofing: slachtoffers zien op hun telefoonscherm een ander nummer. Wie dat belt komt bij particulieren, bedrijven of bij instanties terecht, die van niks weten.

Daar kan de Hoge Raad, de échte, over meepraten. Die kreeg zoveel telefoontjes van bezorgde burgers dat het eind september een waarschuwing op zijn website zette. ‘We benaderen nooit burgers (direct) telefonisch om over de inhoud van een zaak te spreken.’

KPN en andere telecombedrijven zeggen niets te kunnen doen tegen nummerkaping. Internet en smartphone-apps hebben het zwendelaars gemakkelijk gemaakt.

Helpdesk uit de hel

Bellende oplichters nemen steeds andere vermommingen aan. Bij een van de langstlopende vormen van telefonisch bedrog belt ‘de helpdesk van Microsoft’ met de boodschap dat uw pc zich verdacht gedraagt. Als u even een programma installeert waarmee de helpdesk op afstand kan meekijken is dat euvel zo verholpen. ‘Laten we eerst uw bankrekening veiligstellen. Logt u maar even in, met uw naam en pincode…’

Microsoft-fraudeurs spelen handig in op de angst voor computervirussen en hackers. Vrijwel elke pc vertoont wel eens nukken. Is het dan gek dat mensen een ‘helpdesk’ geloven die spontaan hulp aanbiedt? ‘We bellen klanten nooit ongevraagd en onverwacht. Ook niet om te helpen bij het oplossen van een computerprobleem of om te vragen naar wachtwoorden, betaalgegevens of beveiligingsinstellingen’, laat Microsoft weten.

Wat te doen?

Hoe voorkom je dat je in de val trapt? Ga niet in op de aanwijzing om terug te bellen, zeker niet via automatisch doorschakelen (‘Druk toets 1 in’). Noteer het telefoonnummer dat u probeerde te bereiken en check online tot wie dat behoort. Bel met de servicelijn van bank, bedrijf en instantie om te checken of ze je werkelijk zoeken.

Geef nooit wachtwoorden, inlogcodes, rekeningnummers of andere gevoelige informatie door. Installeer geen onbekende software en ook geen programma’s als TeamViewer of AnyDesk, waarmee een ander uw pc kan overnemen.

Bent u er toch ingestonken? Heeft u software geïnstalleerd via een link die de oplichters u hebben toegestuurd of die u via een website heeft gedownload? Zet dan de pc onmiddellijk uit. Bel in alle gevallen de bank en de politie op 0900-8844. Op Fraudehelpdesk.nl en Veiligbankieren.nl staat nog meer praktische informatie.