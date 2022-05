Hoe krijg je je kind mee uit de speeltuin?

Beeld Claudie de Cleen

Hoe gezellig een bezoekje aan de speeltuin ook is, de sfeer kan compleet omslaan bij vertrek. Want terwijl ouders al met hun hoofd zitten bij alles wat er thuis nog moet gebeuren, weigert kindlief afscheid te nemen van de schommel, glijbaan of wipwap. Wat doe je dan? De verleiding is groot om te gaan dreigen: ‘Als je nu niet meekomt, dan...’ Zijn er ook andere manieren?

Dit zeggen de deskundigen

‘Het is belangrijk om als ouder te beseffen: wat jij op dat moment van je kind wilt, is minder leuk dan wat hij of zij aan het doen is’, zegt Annelies Bobeldijk van WOW Opvoedcoaching. Lekker op de kabelbaan roetsjen versus schoenen aantrekken en richting huis gaan: het is logisch dat kinderen niet staan te springen om mee te werken. Bovendien leven kinderen erg in het moment. ‘Als ouder denk je aan de maaltijd die nog gekookt moet worden waardoor je op tijd weg moet, maar een kind heeft daar geen boodschap aan.’

Ouders vergeten soms dat kinderen zichzelf kunnen verliezen in hun spel. ‘Als jij roept: “We gaan!’, horen ze je soms niet eens’, zegt pedagoog Camiel van der Schoor van Opvoeden in zelfvertrouwen. ‘Vaak genoeg hoor ik ouders in de speeltuin zeggen dat ze hun kind achterlaten als hij of zij niet meekomt, maar dat is natuurlijk nooit het geval.’ Zo’n loos dreigement raadt de pedagoog daarom ook af, ook omdat je hierdoor in een machtsstrijd kan belanden.

Soms valt er ook winst te behalen in de manier van formuleren. ‘Ik merk dat veel ouders aardig willen overkomen en daardoor niet duidelijk zijn’, zegt de pedagoog. ‘Stel geen vragen als het een mededeling is. Dus niet: ‘Ga je mee naar huis?’ of ‘Trek je je schoenen aan?’, maar: ‘We gaan naar huis’ en ‘Jij gaat nu je schoenen aandoen’.’ Dat voelt wellicht onwennig, omdat je ook niet tegen je partner zegt: ‘Pak de melk!’ ‘Maar kinderen vragen juist om die duidelijkheid.’

Hoe pak je het aan?

Vanuit het niets aankondigen dat het tijd is om naar huis te gaan, is niet zo slim. ‘Maak eerst contact met je kind door ernaast te gaan staan: ‘Wat ben jij goed aan het springen op dat springkussen.’ Op die manier sluit je aan bij wat hij of zij op dat moment aan het doen is’, zegt Van der Schoor. Vertel vervolgens dat je straks weg wilt. ‘Zo krijgt het kind de ruimte om de overgang van spelen naar vertrek te maken. Wees wel duidelijk wanneer het klaar is. ‘Nog tien keer schommelen en dan gaan we.’’

Een keuze bieden, kan ook helpen, aldus Bobeldijk. ‘Voordat we naar huis gaan, mag je nog één ding kiezen: ga je op de glijbaan of het duikelrek? Op die wijze gun je je kind de zelfstandigheid waar het naar op zoek is, maar je geeft wél een duidelijk kader dat jullie daarna naar huis gaan.’

En als je kind vervolgens niet luistert? ‘Verleg de aandacht naar iets leuks wat ze thuis kunnen spelen’, adviseert Van der Schoor. Humor werkt volgens haar ook altijd goed. Rent je kind van je weg? ‘Dan zeg jij: ‘Ik ga me verstoppen en jij mag mij vinden.’’ Vervolgens ren je in de richting van huis, fiets of auto. ‘Houd het vooral een beetje luchtig’, tipt ook Bobeldijk. Je wilt niet steeds benadrukken dat kindlief niet luistert. ‘Dan word het een kat-en-muisspel.’

Soms kan het helpen om zelf alvast in de richting van de uitgang te lopen. Bobeldijk: ‘Zeg: ‘Ik ga en jij komt zo.’’ Op die manier spreek je je verwachting uit en schenk je je kind het vertrouwen dat hij of zij straks jouw voorbeeld zal volgen. ‘Lukt dat, vertel dan hoe fijn het is dat zoon- of dochterlief uit zichzelf is meegekomen.’