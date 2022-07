Hoe krijg ik met deze inflatie mijn uitgaven onder controle?

U heeft uw spaarrekening moeten aanspreken om de dure zomervakantie door te komen. Hoe begin je met zuiniger leven?

Een vriendin van mij was vroeger financieel planner. Na haar pensionering is zij aan de slag gegaan als schuldhulpmaatje voor mensen met hoge schulden. Bij haar eerste bezoek neemt zij altijd een kasboek mee. Begin met op te schrijven wat u uitgeeft. Kijk naar alle abonnementen. Heeft u echt Netflix, Spotify en NLZiet nodig?

Het kost vaak moeite om afstand te doen van zo’n dienst. Eenmaal opgezegd valt het verlies reuze mee. Reken dit soort vaste kosten om naar kosten per jaar. Een besparing van 120 tot 240 euro klinkt beter dan 10 of 20 euro per maand.

Wie een kasboek bijhoudt, krijgt zicht op kleine uitgaven zoals koffie of water onderweg. Een leuk truitje gezien voor 40 euro? Hanteer de 1 euroregel: iedere keer dat je het kledingstuk draagt, kost je een euro. Is de kans groot dat je hem niet veertig keer zal dragen, zie dan af van de aankoop.

Check regelmatig je verzekeringen via een vergelijkingswebsite. Als je verzekering al een tijdje loopt, heb je hooguit een maand opzegtermijn. En zeg de mogelijkheid tot roodstand bij de bank op. Je boekt tegenwoordig razendsnel geld over van een spaar- naar een bankrekening.

Welk pakket heb je bij de internetprovider? De afgelopen jaren hebben de providers steeds meer capaciteit toegevoegd. Het basis- of startpakket is vaak goed genoeg. En betaal je maandelijks voor de vaste telefoonaansluiting die je nauwelijks gebruikt? Als je de provider belt, kan die zien of het voordeliger voor je is om per minuut te gaan betalen.

Gebruik voor je smartphone een abonnement met weinig data en gebruik zoveel mogelijk de beschikbare wifi. Sluit geen abonnement af met veel belminuten, bellen kan ook via WhatsApp. Familieabonnementen kunnen gunstig zijn.

Met de auto op pad? Met de app ANWB Onderweg of Directlease Tankservice vind je snel een voordelig tankstation. Klanten van Rabobank kunnen zich via hun bankapp goedkoop aanmelden voor parkeren. Ook de app van Flitsmeister is voordelig.

Ga je er met de trein op uit en heb je geen abonnement? Overweeg dan NS Flex. Dat is een flexibel abonnement waarmee je voor 5,10 euro per maand buiten de spits 40 procent korting krijgt. En voor 2 euro alleen in de weekenden. Die kosten haal je er vaak met een retourtje al uit. Zeker als je met een partner reist, want die krijgt 40 procent samenreiskorting. Wel even vooraf deze korting aanzetten via de app of de kaartautomaat. Reis je weinig? Stap dan weer over naar het gratis basisabonnement.

Wil je dit najaar weer met vakantie? Boek een treinticket anderhalf tot twee maanden van tevoren, dan krijg je vrijwel altijd een laag tarief. Verder vooruit boeken kan meestal niet.

Schaam je niet voor zuinigheid. Wissel regelmatig bespaartips uit met anderen, dan word je vanzelf een expert.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl