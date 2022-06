Hoe kies je een kinderdagverblijf?

Beeld Matteo Bal

Vraag deskundigen waar ouders op moeten letten bij het kiezen van een goed kinderdagverblijf en je krijgt bijna van iedereen hetzelfde antwoord: niet de warme biologische lunch, uitjes naar de kinderboerderij of het verantwoorde speelgoed zou de doorslag moeten geven. Uiteindelijk draait het om hoe de pedagogisch medewerkers van de opvang met de kinderen omgaan.

‘Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de interactie tussen kind en medewerker de grootste invloed heeft op de ontwikkeling van het kind’, zegt pedagoog en onderzoeker Katrien Helmerhorst van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Bij goede kwaliteit gaat het er allereerst om of de medewerker de signalen van kinderen opmerkt en daar vervolgens ook op reageert. Worden huilende kinderen getroost? Maar ook: hoe praten ze met de kinderen? Worden ze genoeg uitgedaagd op het gebied van cognitieve, motorische en creatieve vaardigheden? Laten ze de kinderen zelf dingen bedenken en doen?’

Check bijvoorbeeld of en hoe taalvaardigheid wordt gestimuleerd. Tussen de 0 en 4 jaar leren kinderen praten, de opvang speelt hier dus een belangrijke rol in. ‘Stellen de medewerkers open vragen? Dus niet enkel mededelingen – ‘Ga hier maar zitten’ – maar ook: ‘Wat heb je gisteren gegeten?’, zegt de pedagoog. ‘En ja, babbelen kan ook met baby’s. Daar leren ze van.’

De opvang maakt het voor kinderen mogelijk om te leren omgaan met leeftijdgenootjes. ‘Contact met andere kinderen wordt door ouders vaak als groot voordeel van de opvang genoemd’, zegt Helmerhorst. Maar dat gaat op die jonge leeftijd nog niet vanzelf. ‘Ze moeten nog leren om op hun beurt te wachten en om speelgoed te delen. Het is aan de medewerkers om dit uit te leggen en te stimuleren.’

Bestudeer de routinemomenten

Maar ja, zie die interactie maar eens van buitenaf te beoordelen. Hoe pak je dat als ouders aan? ‘Je hoeft niet uren mee te kijken op de groep, maar kunt wel een wat uitgebreider kijkje nemen op de groep om te observeren’, zegt Helmerhorst. Laat je dus niet beperken tot een korte rondleiding langs de bedjes en de tuin. ‘Als je niet mag meekijken, is dat een veeg teken. Je koopt ook geen nieuwe auto zonder een testrit.’

Vooral tijdens de lunch of het fruithapje kun je als ouders een waarheidsgetrouw beeld krijgen van de interactie tussen de medewerkers en kinderen, zegt Pauline Slot, universitair docent educatie en pedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Slot is tevens projectleider van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK), die beoordeelt of kinderopvanglocaties aan de eisen voldoen. ‘Is er bij die routinemomenten échte aandacht voor het kind, in de vorm van praten en vragen stellen, dan is dat waardevoller dan één keer per week een leuke muziekles of kinderyoga.’ Terwijl ouders juist op dat laatste vaak aanslaan.

Bestudeer ook wat gebeurt als de kinderen spelen. ‘Gaan de medewerkers opruimen of koffiedrinken met elkaar, of zit er altijd iemand bij de kinderen op de grond om hen uit te dagen?’

Horizontale groep of verticale groep?

Bekijk hoe de groepen zijn ingedeeld. In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar, waardoor je dus een aparte babygroep hebt. In een verticale groep is dit niet het geval: daar zitten kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Wat is beter? ‘Onderzoek laat zien dat horizontale groepen een hogere kwaliteit hebben dan verticale groepen’, zegt Pauline Slot.

Vooral baby’s hebben wat hun ontwikkeling betreft te lijden onder verticale groepen. ‘Bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar lopen de behoeften erg uiteen. Dat vraagt veel van de medewerkers.’ In de praktijk zie je hierdoor vaak dat er minder aandacht is voor de allerkleinsten. ‘In horizontale groepen worden er meer activiteiten bedacht speciaal voor baby’s, zoals spelen met Maïzena of scheerschuim.’ Ben je van plan om je baby naar een verticale groep te brengen? Vraag dan hoe een dag eruitziet. Wat doen ze met de baby’s als de peuters ’s middags slapen? En is er een aparte ruimte waar de kleintjes vrijuit kunnen spelen? ‘In verticale groepen liggen baby’s vaker in een wipstoel of in de box, terwijl we weten dat ze spelend op de grond eerder gaan tijgeren of omrollen.’

Voorlezen en buitenspelen

Op de website van de opvang kunnen ouders het pedagogisch beleidsplan bestuderen om te zien waar de nadruk op wordt gelegd. Neem voorlezen. ‘We weten dat voorlezen ontzettend belangrijk is voor de taalontwikkeling van kinderen. Vraag hoe vaak dit gebeurt, want dat verschilt enorm. Is het één keer per week of twee keer per dag? Ook voor de allerkleinsten is het aanbieden van boekjes belangrijk.’

En dan is er nog de buitenruimte. ‘Sommige kinderdagverblijven richten zich op buitenactiviteiten en hebben een mooie speelplek. Zeker als je zelf in een flatje woont, zonder tuin, is dat misschien extra aantrekkelijk.’