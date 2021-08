Hoe kies je een betrouwbare e-occasion?

krant Beeld Matteo Bal

Weliswaar mondjesmaat staan ze inmiddels te glimmen in de showroom; de tweedehands VW’s e-Golf, Renaults Zoë, BMW’s i3 en Nissans Leaf. Rond de 15 duizend euro valt er inmiddels iets te kiezen en wie bij een autobedrijf koopt, kan bovendien rekenen op tweeduizend euro subsidie (zie kader).

Het maken van de juiste keuze is bij een auto met een verbrandingsmotor soms al een netelige kwestie, bij e-auto’s lijkt de staat van de auto helemaal in nevelen gehuld. Met name als het gaat om de accu. Hoe weet je als koper dat deze niet op zijn laatste benen loopt en na een half jaar de geest geeft?

Niet alleen kopers worstelen met deze vraag, ook voor de branche is het soms lastig, zegt Tom Huyskens van Bovag. Er bestaat volgens hem nog geen onafhankelijke instantie die de staat van accu’s test. Een accu kan weliswaar worden uitgelezen, maar er is nog geen uniforme standaard en fabrikanten houden dit soort informatie vaak beperkt tot het eigen dealernetwerk. Dit maakt het voor de branche soms lastig bij het geven van garantie, zegt Huyskens. ‘De accu is veruit het waardevolste onderdeel van een elektrische auto. Als die vervangen moet worden, overstijgt dit vaak de waarde van de auto.’

Verwacht van een acht jaar oude e-auto niet dezelfde prestaties als van een moderne. Accutechnologie is enorm verbeterd, zegt Huyskens. ‘Het is bij een tweedehands e-auto toch een beetje alsof je een oude computer koopt.’

Fabrikanten weten dat consumenten zich zorgen maakten over de levensduur van de accu’s en gaven daarom ook al in de beginfase van de e-auto vaak vorstelijke garanties op de accu: dikwijls zes jaar of 150 duizend tot 180 duizend kilometer. Dit betekent dat veel tweedehands e-auto’s nog gewoon fabrieksgarantie hebben op de batterij.

Verder kan er eigenlijk niet zo veel misgaan met een e-auto, zegt Sven van Opstal van Renses uit Alkmaar. Dit bedrijf verkoopt voornamelijk elektrische of hybride auto’s. ‘Een e-auto heeft nagenoeg geen draaiende delen’, zegt hij. Terwijl een wagen met een verbrandingsmotor er vaak honderden heeft. ‘Van een e-auto slijten eigenlijk alleen de banden en ruitenwissers’, aldus Van Opstal. Bij een jaarlijkse check kijken we verder naar de staat van de remvloeistof en de airco.’ Meer dan een check is dat doorgaans niet.

Dit is meteen een pluspunt van een e-auto: zolang de accu in orde is, zijn de onderhoudskosten laag. Dat kan jaarlijks honderden euro’s schelen, zegt Van Opstal. Ook de brandstofkosten zijn lager per verreden kilometer, zeker als er thuis geladen kan worden – en helemaal als dat gebeurt in combinatie met eigen zonnepanelen. ‘De aanschafkosten van een e-auto zijn hoger, maar die verdien je terug doordat het rijden ermee veel goedkoper is.’

Wie verwacht dagelijks driehonderd kilometer af te leggen, komt met vijftienduizend euro niet uit de voeten, zegt de verkoper. ‘Maar veel van onze klanten hebben een kleinere e-auto als tweede voertuig.’ Dan is de actieradius van minder belang. Zelfs als de accu al een stukje minder is.

Bij een auto uit 2011 tot 2013 ziet Renses een verslechtering van de capaciteit met gemiddeld 10 tot 14 procent. ‘Stel dat een oudere e-auto oorspronkelijk een actieradius had van 130 kilometer, dan is daar nog 104 kilometer van over’, zegt Van Opstal.

Kijk dus naar het gebruik van de auto, adviseert hij. De kilometerstand is van minder belang. Het maakt volgens hem niet zo veel uit of een auto 60 duizend heeft gereden of 100 duizend. Uiteindelijk telt vooral de staat van de accu. Renses kan de meeste merken uitlezen (‘net zoals je dat bij een smartphone doet’) en het bedrijf werkt met een ontwikkelaar aan software waarmee straks van elke auto de gezondheid van de accu kan worden vastgesteld.

Van Opstal raadt klanten aan een langere proefrit te maken en bij aanvang met volle accu de resterende kilometerstand te noteren. Noteer de werkelijke kilometerstand, maak een gewone rit met stukjes stad, een stukje snelweg en wat buitenweg en kijk vervolgens of het werkelijke aantal gereden kilometers min of meer overeenkomt met wat de boordcomputer als restwaarde geeft. Als dat verschil niet al te groot is, weet je ongeveer wat je aan de auto hebt. Al zullen er in de winter minder kilometers actieradius zijn dan in de zomer.

Mocht de accu uiteindelijk zijn fut verliezen, bijvoorbeeld omdat een aantal accucellen kapot is, dan hoeft vaak niet meer het hele pakket vervangen. Er zijn volgens Sven van Opstal inmiddels enkele bedrijven die zijn gespecialiseerd in het vervangen van losse accucellen. Door de zwakke schakels te vervangen, krijgt de accu een tweede leven, en daarmee de e-auto. Kost misschien een paar honderd euro, zegt hij, maar geen duizenden die je neer moet tellen voor een nieuwe accu.