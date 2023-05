Hoe kan ik mijn donaties aan goede doelen beter organiseren?

Beeld Matteo Bal

Donaties in contanten tellen niet mee. Wat je via een collectebus met QR-code geeft wel, omdat die donatie op je bankafschrift is terug te vinden.

Je moet dat wel zelf bijhouden en kunnen bewijzen, met een bankafschrift dus. Vaak kom je niet boven de drempel uit van 1 procent van je jaarinkomen. Het inkomen van je partner wordt meegeteld. Als je allebei een modaal inkomen hebt van 40.000 euro per jaar, is de drempel 800 euro. Je krijgt alleen belastingaftrek over het bedrag boven die 800 euro.

De meeste mensen hebben hun favoriete doelen waar ze ieder jaar geld aan geven, bijvoorbeeld KWF kankerbestrijding of noodhulp via Giro 555. Als je toch al weet waaraan je je geld wilt geven, kun je ook een vast bedrag per jaar geven. Dan heb je geen last van de drempel van 1 procent en kun je het hele bedrag aftrekken van de belasting.

De belastingaftrek is 37 procent en 19 procent voor AOW’ers met een inkomen tot 38.000 per jaar. Bij de aftrek tellen de inkomens van twee partners niet samen.

Om de giften volledig af te trekken, moet je een overeenkomst opstellen met het goede doel. Je legt dan vast welk vast bedrag je per jaar zal schenken gedurende minstens vijf jaar. Hiervoor hoef je niet naar de notaris. Je kunt de overeenkomst ook gratis afsluiten via het goede doel. De organisatie stelt vaak de eis dat je minstens 50 of 60 euro per jaar schenkt.

Ik heb het bij enkele organisaties via internet uitgeprobeerd. Vaak staat het minimale bedrag niet vermeld en word je bij het invullen verleid om 100 euro of meer per jaar te schenken. Kies bij het bedrag dan voor ‘anders’ en vul daar 50 euro in.

Goed om te weten. Je kunt de afspraak binnen vijf jaar verbreken als je minder gaat verdienen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid of als jij of je partner overlijden. Het overlijden van je partner als opzegreden staat nergens vermeld, ook niet op de overeenkomst die op de website van de Belastingdienst staat (zoek op ‘overeenkomst periodieke gift’ op Belastindienst.nl). Voeg het zelf toe.

Je kunt zo’n overeenkomst alleen vooraf opstellen, niet achteraf. Denk dus na welke goede doelen je wilt steunen. ‘Aaibare’ doelen zoals dieren of kleine kinderen halen vaak genoeg op. Organisaties voor een mentale of zeldzame ziekte hebben hulp van particulieren hard nodig.

Je kunt geen periodieke schenking doen aan Giro 555, alleen aan de organisaties die daarachter zitten, zoals Cordaid of het Rode Kruis. Artsen zonder Grenzen doet niet mee aan Giro 555, omdat die donaties alleen gebruikt mogen worden voor rampen met grote aandacht in de media.

Wie weloverwogen steunt, krijgt meer terug de fiscus. Heel opvoedkundig.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

