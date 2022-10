Hoe kan ik meer energie besparen met mijn slimme meter?

Beeld Sophia Twigt

Het klassieke draaiwieltje in de meterkast is een zeldzaamheid aan het worden, sinds netbeheerders slimme meters in de kasten zetten. ‘Slim’ wil zeggen dat de meters draadloos communiceren met de netbeheerders, die op hun beurt de informatie weer doorgeven aan de energieleveranciers.

De leveranciers wijzen hun klanten op het gemak: ‘Nooit meer die donkere meterkast in om je meterstanden te zoeken. En altijd een jaarafrekening met je precieze verbruik’, meldt Vattenfall bijvoorbeeld. Voor het energiebedrijf zelf is de overstap naar een slimme meter ook prettig. ‘Op basis van de verbruiksgegevens die wij binnenkrijgen, kunnen we onze klanten beter adviseren en informeren’, legt een woordvoerder van Eneco uit. De consument heeft, zo midden in de energiecrisis, wel oren naar gedetailleerde informatie en gelikte grafieken over zijn verbruik; in vergelijking met vorig jaar is het gebruik van de app van Eneco met 50 procent gestegen.

Gedragsverandering

Wie wil, kan zijn leverancier toestemming geven om het energieverbruik per uur uit te lezen. Daarmee is ineens inzichtelijk wat het kost om de thermostaat een graadje hoger te zetten. De consument ziet dan in zijn app een piek. Of wat een doorsneedroogbeurt kost: ruim 3 euro.

Met de hoge prijzen is de behoefte aan het verlagen van het verbruik evident. Apps zijn hierbij een mooi hulpmiddel, ziet Thijs Bouman, universitair docent sociale en omgevingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Mensen willen hun energiegedrag best veranderen, maar weten vaak niet hoe. Met een energie-app zien ze opeens wat het effect is van die droger.’ Bouman benadrukt overigens dat voor een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem een blijvende gedragsverandering nodig is, ook als de prijzen weer mochten dalen.

Niet iedereen vindt het een prettig idee dat zijn energiegegevens zonder menselijke tussenkomst het net overgaan. Sommigen weigeren domweg een slimme meter, terwijl anderen geen toestemming geven om hun slimme meter uit te lezen. De energieaanbieders geven in hun app of op de site die optie bij de persoonlijke instellingen. Bij Eneco zet overigens nog geen procent van de klanten het schuifje naar links: geen toestemming.

Meetfouten

Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen, is zo iemand: ‘Ik heb er geen behoefte aan om een leverancier toegang te geven tot mijn gegevens.’ Hoepman vindt overigens de slimme thermostaat (zoals Toon van Eneco of Google Nest) problematischer, omdat deze standaard veel vaker data verstuurt dan de slimme meter: ‘De leverancier kan bijvoorbeeld afleiden wanneer ik thuis ben. Of wanneer ik naar bed ga. Dat zijn persoonlijke data.’

Ondertussen maken consumenten zich vooral druk over de vermeende onnauwkeurigheid van hun meters, in weerwil van de mooie beloften. Zo zegt het consumentenprogramma Radar de laatste tijd ‘opvallend veel vragen’ te krijgen van kijkers die vrezen dat hun meter onjuiste data doorgeeft. Die zorg komt niet uit de lucht vallen. Uit onderzoek van de Universiteit Twente in 2017 bleek dat er in Nederland 850 duizend slimme stroommeters zijn geplaatst die het elektriciteitsverbruik mogelijk niet goed registreren.

Oorzaak van die soms grote meetfouten is de aanwezigheid van andere elektronica in de buurt van de meter, legt hoogleraar Electrical Engineering Frank Leferink van de Universiteit Twente uit, die destijds het onderzoek leidde. De goedkoop geproduceerde meters kwamen uit een tijd dat er veel minder elektronica in huis was. Inmiddels staan huizen vol met ledlampen, zonnepanelen en andere apparatuur, waarmee die eerste generatie slimme meters niet goed kan omgaan.

Sluipverbruik

De Nederlandse netbeheerders hebben hun zaakjes nu beter voor elkaar, zegt Leferink. ‘De huidige meters zijn van goede kwaliteit. Als er problemen zijn, gaat het om oude meters.’ De beheerders laten hun meters jaarlijks steekproefsgewijs controleren door een onafhankelijke organisatie. Indien nodig worden ze vervangen. Het aantal meters met afwijkingen is volgens een zegsman ‘enorm laag’.

Geeft de app toch moeilijk te verklaren verbruik door? De meest voor de hand liggende verklaring is dan vermoedelijk niet een gare meter, maar zogenoemd sluipverbruik. Ook hier kan de energie-app helpen, door de aanwezigheid van apparaten op te sporen die energie verbruiken zonder dat de eigenaar het doorheeft.

Goed functionerende slimme meters zijn voor Leferink hoe dan ook een voorwaarde voor een gedroomde toekomst waarin consumenten veel bewuster omgaan met energie. ‘We zullen ons gedrag bij wijze van spreken per kwartier moeten kunnen aanpassen. Is er een overschot aan energie op een zonnige en winderige dag? Dan moet je op dat moment je auto opladen.’ De meter is al (een beetje) slim. Nu wij nog.