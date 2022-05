Hoe kan ik besparen op de kosten van een betaalrekening?

Banken zijn inmiddels zo duur dat je ze niet langer kunt negeren. Tijd om in actie te komen. Je kunt besparen op creditcards en het aantal rekeningen. Je kunt desnoods van bank veranderen. Ik zet alle opties op een rij.

Vanaf 1 juli betaal je bij ABN Amro 93 euro per jaar voor een en/of-rekening met twee creditcards. Bespaar door een van de creditcards op te zeggen, omdat je die vaak niet nodig hebt. Wil je toch twee creditcards, kijk dan bij ANWB of ICS naar creditcards waarbij de tweede kaart goedkoop is. Sommige creditcards bieden ook noodgeld als je op vakantie in het buitenland geld tekortkomt. Een service die bij banken in een duur betaalpakket zit.

De beste besparing is extra betaalrekeningen opzeggen. Wie een relatie heeft en naast de en/of-rekening elk een eigen betaalrekening aanhoudt, betaalt al gauw 50 euro per jaar extra. Het is veel goedkoper om twee gratis spaarrekeningen aan te houden naast de gezamenlijke rekening. Wie dan voor hobby of uitgaan privé-uitgaven doet, moet dat bedrag aanvullen van zijn eigen spaarrekening.

Koop een kasboek waarin je grote uitgaven noteert en zo nodig ook de privé-uitgaven. Zo kun je makkelijk terugvinden wat ieders hobby’s kosten, wanneer je de nieuwe computer hebt gekocht en voor hoeveel, en dat je bij de jaarlijkse APK van de auto vorig jaar 800 euro aan kosten had. Voor mij werkt dat beter dan een boekhoudprogramma. Dat laat ik eerder versloffen.

Wil je toch per se meer dan een rekening? Stap dan over naar Knab, waar je voor 60 euro per jaar bankiert inclusief vijf extra betaalrekeningen.

Overstappen naar een andere bank is tegenwoordig goed te doen. Open de betaalrekening naar keuze, wacht tot je de nieuwe pasjes hebt ontvangen en doorloop de volgende vier stappen:

Informeer broodheer. Geef het nieuwe rekeningnummer door aan je werkgever of uitkeringsinstantie. Bij uitkeringsinstanties en het pensioenfonds kan dat door met je DigiD in te loggen in de Mijn-omgeving. Soms moet je een digitaal wijzigingsformulier invullen.

Adresboek. Kopieer de gegevens uit het adresboek van de oude bank naar dat van de nieuwe rekening. Bij sommige banken – zoals SNS, ASN Bank en RegioBank – zit deze service in de overstaphulp, dus bij een overstap naar een van die drie banken kun je dit overslaan.

Creditcard. Bij buitenlandse bedrijven zoals Netflix en Spotify lopen automatische betalingen vaak via de creditcard. Stel hen op de hoogte van het nieuwe bankrekeningnummer, anders vervalt het contract zodra ze niet meer van de oude rekening kunnen afboeken.

Overstapservice. Vraag bij de nieuwe bank de Overstapservice aan en zeg je oude rekening op zodra de service is ingegaan. Bijschrijvingen op de oude betaalrekening (zoals je inkomen) worden dertien maanden lang automatisch doorgeleid naar je nieuwe betaalrekening. Iedereen die je oude rekening gebruikt voor af- of overboekingen van je rekening krijgt een melding van je nieuwe nummer.

Opgeruimd staat netjes.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl