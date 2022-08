Hoe je te kleden voor een bruiloft?

Beeld Sophia Twigt

Daar zit je dan, met een stuk of wat uitnodigingen op de mat voor inhaalbruiloften of huwelijksjubilea. En daarop de onheilspellende woorden: black tie, tenue de ville, feestelijk, smart casual of white tie. Wat betekent wat ook alweer? En hoe verschijn je ter plekke zonder een modderfiguur te slaan? Of je blauw te betalen?

Even tussendoor: in Nederland vinden feestgangers al gauw iets te dol of te veel gedoe. Er zijn landgenoten die menen dat ze best in gescheurde jeans kunnen komen opdraven of in een gekreukte strandjurk met een sleurtas. Voor deze mensen is dit stukje niet bedoeld. Voor alle anderen, die begrijpen dat het van respect en fatsoen getuigt om dresscodes te honoreren: lees en leer.

Verzorgde make-up en kapsels

Om bij de heftigste/deftigste code te beginnen: dat is white tie, een avondcode die voor mannen een rokkostuum en voor vrouwen een lange (gala)jurk met hakken vereist, eventueel met decolleté, tiara en lange operahandschoenen. Black tie betekent een smoking voor heren en een lange(re) jurk of deux-pièces voor vrouwen. Beide dresscodes (en eigenlijk alle feestuitnodigingen) vragen om verzorgde make-up en kapsels, en wat grooming – dus adieu tuinaarde onder de nagels en auf Wiedersehen nek- en oorhaar. Horloges laat je thuis in het kader van ‘gezelligheid kent geen tijd’.

Morning dress is een code die hoort bij traditionele (Britse) societyhuwelijken. Voor mannen is een jacquet vereist. Een hoge hoed mag, maar hoeft niet. Voor vrouwen betekent het een nette jurk die knieën en schouders bedekt. Een hoed of haar-ornament is hier gepast, maar geen must. Bij een religieuze bruiloft of de dresscode modest zijn decolleté, armen en benen (eventueel met een panty) bedekt, en de kleuren ingetogen.

Dresscode cocktail is semi-formeel. ’s Avonds of ’s winters kunnen mannen gerust een smoking aan, maar een zomerse bruiloft overdag vraagt om een licht pak of een pantalon met een jasje. Flamboyante types kunnen los met satijn of fluweel en met vlinderdasjes of pochetten. Dames trekken bij voorkeur een cocktailjurk aan, die tot op de knie mag komen, of zelfs een beetje erboven, maar ook gewoon tot net boven de enkel – altijd een flatteuze lengte, ook met platte schoenen. Geen zin in een jurk? Jumpsuits of soepelvallende pakken zijn puike alternatieven.

Geen Muppet-show

Komen we bij tenue de ville, wat Frans is voor stadskleding, en dat is net als smart casual grofweg alles voorbij spijkerbroek met sneakers, maar braaf. Denk aan gepoetste schoenen, een chino met of zonder jasje, een overhemd of mooie polo en loafers of veterschoenen voor mannen. Voor vrouwen is het een representatieve outfit tot op of onder de knie: een jurk, pak, jumpsuit, mantelpak of – probeer het eens – een simpel wit overhemd met opgerolde mouwen gedragen op een mooie satijnen rok, zoals Sharon Stone deed bij de Oscars van 1998.

Dresscode feestelijk is wat frivoler, en staat in principe ook kleurrijke fantasieshirts, leutige sokken bij heren en mini bij vrouwen toe. Let wel: bij twijfel niet overdrijven, bruiloften blijken vaak traditioneler dan verwacht. Soms is er een specifieke dresscode: een kleurenpalet, een filmthema of een heel inspiratiebord op Pinterest. Hou je daaraan, maar maak er geen Muppet-show van. De belangrijkste fatsoensregel: het is niet kies om het bruidspaar te outshinen. Hou je daarom in wat betreft decolletédiepte, rokhoogte, psychedelische prints en fluorescerende kleuren. En als de bruid wit draagt en misschien ook als ze dat niet doet: draag geen wittinten naar een huwelijk. Liever ook geen zwart van top tot teen, want te doods, en geen onhandig hoge hakken op strand of grasveld.

Veilige havens

Wat dan wel te dragen als vrouw? Er zijn kledingbibliotheken (zoals Lena Library, MyDressoir en Masterpiece) en ook H&M heeft een leenservice voor feestjurken. Wie wil investeren in een koopjurk die lang meegaat, kan haar lol op bij (in alfabetische volgorde en in verschillende prijsklassen en stijlen): Bernadette Antwerp, Christian Wijnants, Dries Van Noten, Hugo Boss, LaDress, LK Bennett, Filippa K, Marina Rinaldi (grote maten), Mart Visser (ook grote maten), &Other Stories, Paul Smith, Ralph Lauren, Reformation (t/m maat 52), Rixo en Ted Baker.

Veilige havens zijn pasteltinten, warme kleuren, zachte bloemmotieven, niet al te drukke strepen en plissé. Op plechtige historische locaties zijn wat zwaardere stoffen op hun plek. Voor buiten, als er geen straffe wind staat, mag het chiffon of crêpe zijn. Kies de schoenen elegant maar dansbaar, het tasje klein (maar groot genoeg voor mobieltje, poederdoos en tissues) en de sieraden vrolijk. Wie nú nog vragen heeft: stel ze gewoon aan het bruidspaar of de ceremoniemeester. En maak er een dampende fuif van.