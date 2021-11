Hoe help ik mijn kind met faalangst?

Beeld Sophia Twigt

​​‘De brugklas was een avontuur’, zegt moeder Sarah (41). Na hard werken en veel spanning rond de Cito-toets kon vorig jaar de vlag uit: dochter Amber (13) mocht naar het vwo. Nu zit ze in de tweede en huppelt Amber bepaald niet meer naar de middelbare. Zeker op dagen dat ze een toets heeft, fietst ze met een witte snoet van de zenuwen naar school. ‘De hele herfstvakantie heeft ze zitten leren’, zegt Sarah. ‘Ik vind het knap dat ze er zo voor gaat, maar soms vraag ik me af: moet ik haar niet afremmen? Is dit wel gezond?’

Het is een vraag die bij meer ouders speelt: waar ligt de grens tussen prijzenswaardige ambitie en faalangst? En hoe help je je kind als het bijna bezwijkt onder de druk? Een luxeprobleem, zullen ouders van kinderen die niet vooruit te branden zijn zeggen. Want laten we wel wezen, die klacht klinkt nog veel vaker. Maar een gezonde dosis nonchalance is te verkiezen boven de problemen waar faalangstige kinderen mee kampen, zegt hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles, gespecialiseerd in het tienerbrein.

‘Van alle 10- tot 14-jarigen in Nederland heeft eenderde een slecht welbevinden’, zegt hij. ‘Ze voelen zich angstig en gedeprimeerd. Vaak heeft dat te maken met onzekerheid over wat er van hen wordt verwacht. Aan welke eisen moet ik voldoen? Van mijn ouders, van school, van vrienden, op het gebied van uiterlijk en sport? Het is zo’n kwetsbare levensfase en als tiener heb je nog te weinig zelfinzicht om de juiste inschattingen te kunnen maken. Logisch, het brein rijpt nog tot je 25ste door.’

Tobberig

Hoe signaleer je dat je kind aan faalangst lijdt? Het kind is dan prikkelbaar, tobberig en gestrest, zegt Jolles, en uit opmerkingen als ‘Ik haal het nooit’ of ‘Iedereen is beter dan ik’ blijkt een gebrek aan zelfvertrouwen. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, auteur van diverse boeken over opvoeden, voegt daar aan toe: ‘Naast kinderen die veel te lang aan hun huiswerk zitten, zijn er ook die hun boeken niet meer durven open te slaan, omdat ze denken: ik kan het toch niet.’

Om te weten hoe je je kind er vanaf helpt, moet je eerst snappen waar die faalangst vandaan komt. Misschien heb je als ouder (onbewust) een rol gespeeld door te veel nadruk te leggen op prestaties – doorgaans met de beste bedoelingen. Schreeuwen langs de lijn, teleurgesteld zwijgen na een onvoldoende, als het kind voelt ‘dat er liefde wordt teruggetrokken’ als het niet optimaal presteert, zegt Steven Pont, komt het onder druk te staan. ‘Faalangst ontstaat als een kind de indruk heeft dat hij beter moet presteren dan het aankan’, zegt Jolles. ‘Die indruk kan onterecht zijn, maar het kan ook dat de ouders inderdaad onrealistisch hoge verwachtingen hebben.’ En dat is al helemaal fnuikend voor het zelfvertrouwen.

Leer een kind dat het fouten mag maken, zeggen beide deskundigen: dat is regel één in het voorkomen (of verhelpen) van faalangst. Draag het uit, leef het voor, lach om je eigen fouten, speel spelletjes waarbij er altijd iemand moet verliezen en laat zien dat dat oké is. ‘Mens, durf te falen’, zou het gezinsmotto moeten zijn, in plaats van het door de prestatiemaatschappij ingegeven: ‘Zorg dat je het haalt.’

Relax

Er is niets mis met aanmoediging, zegt Pont, maar leg de nadruk op het proces, niet op het product. ‘Een 4 voor wiskunde is niet erg als je probeert er de volgende keer een 7 van te maken. Een 10 is ook weer niet nodig. Dát is een opvoedstrategie die faalangst voorkomt.’ ‘Relax!’ zegt ook Jolles. ‘Je hoeft niet naar het hoogste hockeyteam te streven. Kijk nou gewoon eens goed waar je kind gelukkig van wordt.’

En hoe help je een kind als Amber, dat vooral voor zichzelf de lat zo hoog legt? ‘Veel ouders zeggen: joh, maak je niet druk, je kunt het best’, zegt Steven Pont, ‘vanuit de gedachte: laten we het niet te groot maken. Maar aandacht voor de angst verstevigt hem niet, maar vermindert hem. Dus praat erover. En laat je kind zelf oplossingen aandragen. Je kunt wel zeggen: ga lekker voetballen om te ontspannen, maar daar wordt een kind misschien alleen maar zenuwachtiger van als het vlak voor een toetsweek zit. Een kind moet zelf het stuur zien te vinden, want als jouw tips niet helpen, denkt het: ik heb weer gefaald.’

Professionele hulp inroepen kan ook. Er zijn (ook op veel scholen) faalangsttrainingen, coaches en therapeuten genoeg, maar wanneer schakel je die in? ‘Als je kind tekenen van gegeneraliseerde angst vertoont’, zegt Jolles. ‘Piekeren over alles, zich terugtrekken, somberheid die te lang duurt.’ Zorg dat het zo ver niet komt, zegt Steven Pont, door als ouder zelf zo nodig een cursus te volgen. ‘Een kind heeft meer behoefte aan een ouder die contact maakt over dit onderwerp dan aan een therapeut.’