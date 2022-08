Hoe ga je zomerverveling te lijf? Zes tips voor een productieve zomer

Beeld Claudie de Cleen

In veel organisaties is de zomer niet de meest inspirerende tijd van het jaar. Gare, warme dagen waarop een zucht van verlichting door de ruimte gaat als eindelijk weer eens een klant belt. Projecten die moeizaam verlopen omdat de helft van de betrokkenen op vakantie is.

Het is verleidelijk om tijdens die stille werkweken als achterblijver een beetje in te zakken. Met het risico dat de verveling toeslaat. 'Verveling lijkt qua symptomen op vermoeidheid', vertelt de Tilburgse hoogleraar werk, gezondheid en welbevinden Marc van Veldhoven. 'Mensen worden een beetje suf, kunnen zich niet focussen op hun werk en verliezen snel hun concentratie.'

Het kan vervelend zijn om weken het gevoel te hebben dat er te weinig te doen is. Dus, hoe ga je ook tijdens de slome zomermaanden voldaan naar huis? Zes tips voor een productieve zomer.

1. Maak een lijst met zomerklussen en verdeel taken

In elk bedrijf blijven taken liggen waar niemand de rest van het jaar aan toekomt. Denk bijvoorbeeld aan het opruimen van archiefkasten, het uitzoeken van klantenbestanden of het opschonen van je werkcomputer.

Al het werk is onder te verdelen in taken die al dan niet belangrijk en urgent zijn, vertelt hoogleraar arbeidsmotivatie Toon Taris van de Universiteit Utrecht. 'Door het jaar heen focussen we ons vooral op de belangrijke én urgente taken. De zomer is bij uitstek de tijd om te kijken naar taken die niet urgent, maar wel belangrijk zijn.'

Dat vereist een omschakeling in het werkritme. Maak daarom aan het begin van de zomer samen met collega's een lijst van vakantieklussen. Belangrijk is concrete, afgebakende taken te formuleren. Dus niet: we gaan de werkruimte ordenen. Maar: Piet zorgt dat eind juli de bureaus zijn opgeruimd. Let er wel op dat die taken écht belangrijk zijn. Van Veldhoven: 'Als mensen het gevoel krijgen dat de klusjes vooral bezigheidstherapie zijn, draagt dat juist niet bij aan hun motivatie.'

2. Versterk je netwerk

Of en hoe je verveling kunt tegengaan, hangt samen met het soort werk dat je doet, vertelt de Maastrichtse hoogleraar arbeidspsychologie Fred Zijlstra. 'Bij uitvoerende beroepen en banen waarin je zelf niets produceert, kan er inderdaad te weinig werk zijn. Maar als je bijvoorbeeld zzp'er bent, speelt dat minder. Je kunt altijd iets nieuws bedenken om op te pakken.'

Hoewel je het niet zou zeggen, is de zomer een prima tijd voor acquisitie. Ook je klanten hebben vaak meer tijd. Ga eens lunchen met mensen die je eerder dit jaar hebt ontmoet of haal de banden met oude contacten aan.

3. Verdiep je kennis en vaardigheden

Dé remedie tegen verveling is het aanbieden van nieuwe prikkels, aldus Van Veldhoven. 'Je ziet dat bijvoorbeeld bij operators die een ingewikkelde machine moeten bedienen. Zij moeten over specialistische kennis beschikken, maar zolang de boel gewoon loopt, hebben ze niets te doen. Die mensen krijgen daarom vaak cursussen of oefenseries tijdens werktijd, zodat ze scherp blijven.'

Bedenk dus aan het begin van de zomer één concrete vaardigheid waar je de komende drie maanden beter in wil worden. Schrijf je in voor een (zomer)cursus, bijvoorbeeld programmeren, effectief schrijven of persoonlijk leiderschap. Haal een boek over je vakgebied in huis en begin je werkdag met dagelijks tien bladzijden lezen. Of kijk online informatieve YouTube-video's om je kennis te verdiepen.

4. Evalueer en kijk vooruit

Halverwege het jaar is het een goed idee om naar je eigen functioneren te kijken. Stel een lijst samen met de projecten die je de afgelopen zes maanden hebt uitgevoerd. Wat ging goed, wat kon beter? En waar wil je na de zomer in gaan investeren? Je kunt ook nadenken over nieuwe producten, oppert Taris. 'Ben je trainer, ontwikkel dan een nieuwe training. Ben je zzp'er, schrijf een boek of bouw een blog waarmee je jezelf kunt profileren.'

Terug- en vooruitblikken kun je ook samen met collega's doen. Ga er met de aanwezige mensen op je afdeling een middag voor zitten, laat iedereen over zijn goede en minder goede werkervaringen uit de eerste helft van 2017 vertellen en kijk wat je van elkaar en als organisatie kunt leren.

5. Maak het gezellig met de achterblijvers

Werknemers die in de zomer doorwerken, zijn vooral mensen zonder kinderen die hun vakantie buiten het hoogseizoen plannen. Van Veldhoven: 'Het nadeel daarvan is dat zij vlak voor of na de zomer vergaderingen missen en het contact met de 'normale' stroom werknemers verliezen. Dat kan een gevoel geven van: ik hoor er niet helemaal bij.'

Goede reden om als werkgever juist die achterblijvers extra in de watten te leggen. IJsjes op een snikhete dag, een extra borrel na werktijd of met z'n allen een half uurtje frisbeeën in het park. Ook als werknemer kun je dingen organiseren. Maak dagelijks een korte wandeling tijdens de lunchpauze. Of ga na de werkdag een half uurtje hardlopen met collega's. Dan kun je daarna opgefrist én tevreden aan een relaxte zomeravond beginnen.

6. Omarm de stilte

Maar het belangrijkste, zeggen alle experts, is om er niet zo'n probleem van te maken dat het een tijdje wat rustiger is. Taris: 'Profiteer ervan dat er eindelijk eens wat lucht is. Over het algemeen rent iedereen behoorlijk hard. Dat blijkt ook uit cijfers: tweederde van de Nederlanders ervaart een te hoge werkdruk. Het in de zomer even wat rustiger aan kunnen doen, is juist hartstikke lekker.'

Voor de échte, problematische verveling - de zogenaamde bore-out - hoeven we tijdens de zomer in elk geval nauwelijks bang te zijn. Zijlstra: 'Verveling betekent dat je systematisch te weinig prikkels krijgt. Tenzij je je werk al tijden niet leuk vindt, is de zomerperiode daarvoor eigenlijk te kort.'