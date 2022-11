Hoe ga je om met een kleinzerig kind?

Beeld Claudie de Cleen

‘Elk krasje wordt beleefd als een gecompliceerde beenbreuk’, vertelt een collega over zijn 8-jarige dochter, die de neiging heeft nogal dramatisch op alles te reageren. Als vader wil hij empathisch zijn, maar tegelijkertijd wil hij haar ook bijbrengen dat ze soms iets flinker moet zijn. Hoe doe je dat?

Dit zeggen de deskundigen

Kinderen reageren heel verschillend op pijn: de een valt en kijkt vervolgens beschaamd om zich heen of niemand het heeft gezien, de ander maakt er een compleet drama van. ‘Dat hangt af van de gevoeligheid van het kind’, zegt pedagoog Daniëlle Schollaart van Apetrotse Kinderen. ‘De dochter uit het voorbeeld denkt op zo’n moment niet: ik ga me eens lekker aanstellen, ze voelt die pijn echt.’

‘Een interessante vraag om te onderzoeken is: wat zit er achter het gedrag? Is het een manier om aandacht te vragen?’, zegt ontwikkelingspsycholoog Sander Kooijman. ‘Misschien wil ze gewoon even als een klein meisje door haar vader worden vertroeteld.’ Huilen kan ook erg opluchten. ‘Bij sommige kinderen komt de spanning van de dag eruit.’

Probeer bagatelliserende opmerkingen in de categorie ‘stel je niet aan’ en ‘dat valt toch wel mee’ te voorkomen. ‘Dan wijs je je kind en haar emoties af’, zegt kind- en oudercoach Elliëtte Kreek.

Voor ouders is het interessant om te kijken wat ze zelf in hun jeugd hebben meegekregen over flink zijn, zegt Schollaart. ‘Mocht je vroeger alles voelen of was het snel: kom op, doorgaan? Wat roept dit gedrag van je kind bij jou op?’

Hoe pak je het aan?

Er is een tussenweg tussen ‘doe eens normaal’ en helemaal meegaan in de drama queen-modus. ‘Reageer eens zoals je dat doet als je kind een vervelende droom heeft gehad’, adviseert Kooijman. ‘Dan zeg je ook niet: stel je niet aan. Je vraagt waar de droom over ging en erkent dat zoiets niet leuk is.’ Datzelfde is mogelijk bij een flinke huilpartij vanwege een minischrammetje. ‘Zeg: dat is niet leuk, kom maar even hier. Waar doet het pijn? Daarna vraag je: gaat het weer? Wat denk jij, kan je weer verder spelen?’

Sla je de stap van erkenning en empathie over (‘dat is niet fijn, hè?), dan ben je vaak alleen maar langer bezig, zegt Schollaart.

Je wilt niet dat je kind om alles gaat miepen. Hoe vergroot je de weerbaarheid? ‘Bij een 8-jarige kun je als ouder benoemen dat er twee keuzen zijn’, zegt Schollaart. ‘Of ze blijft erin hangen en heeft geen leuke dag, of ze kan iets bedenken waardoor ze zich beter gaat voelen. Wat zou dat kunnen zijn? Laat haar zelf met ideeën komen.’

‘Leer je kind om na een valpartij de hand op de zere plek te leggen en goed te voelen. Op die manier richt je kind zich niet naar buiten, maar naar binnen’, zegt Kreek. ‘Vaak blijkt de pijn enorm mee te vallen.’

Later, op een rustig moment, kun je terugblikken op het voorval. Wat gebeurde er nou eigenlijk? ‘Een kind heeft hulp nodig bij het leren relativeren’, zegt Kreek. ‘Ik maak vaak gebruik van een ‘dramatrap’ en laat kinderen zelf aanwijzen waar ze staan op die trap. Als er een vliegtuig neerstort, dan staat dat hoog op de ladder. En dat kleine schrammetje? Dat is veel minder erg, zullen ze dan doorkrijgen.’

Een beetje humor kan ook nooit kwaad, meent Kreek. ‘Bij boze kinderen vraag ik bijvoorbeeld: ging je weer helemaal uit je panty?’ Dan moeten kinderen lachen. Door zo’n grapje neem je ook afstand van het gedrag en voorkom je dat een kind zich ermee gaat identificeren.