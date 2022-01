Hoe ga ik financieel handig om met de sterk stijgende inflatie?

In december was de inflatie 5,7 procent op jaarbasis. U vraagt zich af hoe u daarmee moet omgaan. Moet u stoppen met sparen? U krijgt 0 procent rente, terwijl uw spaargeld alleen maar minder waard wordt.

Een logische gedachte. Door inflatie wordt geld minder waard en dat is ongunstig voor tegoeden en gunstig voor schulden. U kunt bij hoge inflatie dus beter lenen dan sparen.

Als u in de supermarkt alles duurder ziet worden, bent u geneigd om minder uit te gaan geven. Vanuit financieel oogpunt kunt u echter beter hamsteren dan meer gaan sparen. Vooropgesteld dat de inflatie aanhoudt en u producten inslaat die niet bederven.

Het is een goede tijd om erover na te denken of u niet teveel spaargeld heeft. Sommige mensen leven te zuinig. Zij worden daar nu voor gestraft, omdat hun spaarpot aan het smelten is. Ga leven en geld uitgeven.

Anders kunt u werk maken van het verduurzamen van uw woning. De spouwmuren isoleren, de ramen vervangen voor dubbel glas, zonnepanelen op het dak leggen. Handig nu de energieprijzen zo sterk stijgen. De overheidssubsidie voor isolatiemaatregelen en warmtepompen is in 2022 verhoogd, van maximaal 20 naar 30 procent van de kosten. U kunt zich vanaf maandag 24 januari via de website rvo.nl hiervoor inschrijven. Wacht niet te lang. De tarieven van klusjesmannen stijgen in reactie op de inflatie.

2,7 procent

De inflatie bedroeg 5,7 procent in december. Over heel 2021 kwam de inflatie uit op 2,7 procent.

Een andere lezer vraagt mij of hij niet beter kan gaan beleggen en stoppen met het aflossen van zijn hypotheek. Hij betaalt tenslotte maar 1,5 procent rente voor zijn hypotheeklening. Natuurlijk moet het mogelijk zijn een hoger rendement te halen dan 1,5 procent, maar er is geen garantie. Als de inflatie stijgt, loop je als belegger risico. De koersen van aandelen en obligaties komen dan onder druk te staan. Dat geldt vooral voor langdurige obligaties en aandelen van bedrijven die normaal gesproken sterk groeien, zoals technologische bedrijven.

Je moet alleen gaan beleggen als je weet wat je doet en het risico aankan. Wie met geleend geld gaat beleggen, moet er extra goed over nadenken. Bij twijfel niet doen, zou ik zeggen. Ik ben misschien te voorzichtig, maar ik herinner me de aandelenlease-affaire van twintig jaar geleden nog goed. De rente voor leningen was toen wel veel hoger.

Als u aflossen fijn vindt, moet u daar gewoon mee doorgaan. Het levert u gegarandeerd een rendement op van 1,5 procent en dat is op geen enkele spaarrekening te krijgen. Het kan best dat u over een paar jaar heel tevreden bent met uw afgeloste hypotheek, terwijl veel beleggers met verliezen te maken hebben gekregen en ook nog rendementsheffing over hun vermogen moeten betalen.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl