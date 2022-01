Hoe effectief zijn behandelingen bij de schoonheidsspecialist?

Beeld Matteo Bal

‘Dit is hét alternatief voor een facelift’, lees je bij vele gezichtsbehandelingen die schoonheidsspecialisten aanbieden. Doorgaans moet je diep in de buidel tasten voor behandelingen als microneedling, mesotherapie of microdermabrasie. Maar de behandelingen die op de menukaart van de gemiddelde schoonheidssalon prijken beloven spectaculaire resultaten.

Microneedling is zo’n behandeling. Met een soort pen met vibrerende, minuscule naaldjes worden kleine wondjes in de huid gemaakt. Bij mesotherapie worden daarnaast tegelijkertijd bepaalde stoffen in de huid gewerkt, zoals het huideigen hyaluronzuur. Ook zijn er chemische of mechanische peelings, zoals microdermabrasie, die huidcellen agressief verwijderen, en behandelingen met korte elektro-impulsen, geluids- en drukgolven (ultrasound) of vrieskou (cryolipolyse).

De gemene deler bij deze behandelingen is dat de huid (gecontroleerd) wordt beschadigd. Hierdoor zou de huid zichzelf herstellen, waarbij meer collageen en elastine wordt aangemaakt. Ook worden de effectieve stoffen van crèmes dieper in de huid gebracht, waar ze hun werk moeten doen. De behandelingen zijn niet medisch en mogen dus door schoonheidssalons worden uitgevoerd. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, hoewel je voor een kuur toch vaak honderden euro’s moet rekenen.

Tijdelijk effect

Maar werken de behandelingen ook? Volgens dermatoloog Menno Gaastra treedt er wel een effect op door huidbeschadigende methodes, maar is het effect maar tijdelijk. ‘Je maakt microscopisch kleine littekentjes in de huid. Deze trekt zichzelf hierdoor strakker, waardoor de huid er tijdelijk beter uitziet. En omdat dit ook met roodheid gepaard gaat, lijkt het of je een natuurlijke glow hebt.’ Volgens Gaastra is het effect voorbij zodra de huid zichzelf heeft hersteld.

Jetske Ultee, onderzoeksarts in de cosmetische dermatologie, benadrukt dat je realistische verwachtingen moet hebben over cosmetische behandelingen. ‘Er zijn wel onderzoeken dat microneedling bepaalde huidproblemen enigszins kan verbeteren, maar verwacht niet dat je gezicht daar jaren jonger door lijkt.’ Dat je na zo’n behandeling wel dat idee kunt hebben, is volgens Ultee het gevolg van tijdelijke zwelling. ‘Hetzelfde geldt voor bindweefselmassages of het gebruik van massageapparaatjes. Die kunnen zeker bijdragen aan een betere doorbloeding van de huid, maar diepe rimpels of groeven zal je niet zomaar weg krijgen.’

Volgens esthetisch dermatoloog Willeke Kamphof kan met behandelingen als microneedling en mesotherapie alleen een duidelijk effect worden bereikt als de apparatuur diep genoeg de huid in kan gaan. ‘De apparatuur van een schoonheidsspecialist is hiervoor meestal niet toereikend. Je hebt apparaten van enkele duizenden euro’s maar ook van 100 duizend euro. Die investering kunnen de meeste salons niet doen. Daarbij moet je je afvragen of je een diepgaande behandeling door een schoonheidsspecialist zonder medische scholing moet willen laten uitvoeren.’

Risico’s

Want de behandelingen zijn niet zonder risico’s. In 2019 heeft het RIVM een inventarisatie gemaakt van risicovolle behandelingen in schoonheidssalons. In het rapport wordt gewaarschuwd voor behandelingen als microneedling, microdermabrasie, mesotherapie en chemische peelings. ‘Het resultaat van de behandeling is vaak beperkt, maar de behandeling brengt wel risico’s met zich mee.’ Het gaat volgens het RIVM dan met name om pigmentatie gerelateerde veranderingen en littekenvorming. Omdat er geen centraal meldpunt voor complicaties is, is er geen goed beeld van de omvang van het probleem.

Dermatoloog Gaastra ziet in zijn huidkliniek geregeld cliënten met complicaties die ze hebben opgelopen bij een schoonheidssalon. ‘Al die behandelingen die door de opperhuid heen gaan zijn niet zo onschuldig als ze lijken. Ik zie mensen met littekens in gezicht, blijvende roodheid en pigmentvlekken. Het verschilt per persoon hoe ze op een behandeling reageren, maar hierbij geldt wel: hoe meer je de huid gaat irriteren, hoe groter de ellende die je kunt krijgen.’

Kamphof: ‘Het lijkt allemaal makkelijk, maar als het niet goed gaat – zoals bij een allergische reactie – moet je weten wat je moet doen. Ga vooral lekker naar de schoonheidsspecialist, als je dat wilt, voor een ontspannende behandeling, maar voor echte resultaten en minder risico kun je beter wat extra geld investeren en naar een cosmetische arts of dermatoloog stappen.’

Ultee onderstreept het belang van een kundige behandelaar, of dat nou een schoonheidsspecialist is of een dermatoloog. ‘De kennis en ervaring van de specialist is cruciaal voor het verloop van een traject. Een goede behandelaar is daarnaast bovenal eerlijk. Heb je last van huidverslapping, plooien of diepe wallen? Dan moet de behandelaar eerlijk zeggen dat je die nooit helemaal weg krijgt.’