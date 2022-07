Hoe duurzaam is een zwembad in je tuin?

Beeld Sophia Twigt

In 2020 had ruim een kwart van de Nederlandse huishoudens met een tuin een opzet- of opblaaszwembad, bleek uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction. Maar kost zo’n zwembad niet heel veel water en energie, waar we juist zuinig mee moeten omspringen? Of valt dat wel mee?

De duurzaamheid van een zwembad hangt af van de levensduur, de hoeveelheid water die erin gaat, hoe lang je met het water doet en hoeveel energie en chemicaliën je gebruikt om het zwembad schoon te houden. Ook de prijs is niet onbelangrijk.

Opzetzwembaden

Volgens Albert van Engelenhoven van het bedrijf Mundo Recreatie, dat tuinzwembaden verkoopt, worden er steeds minder opblaaszwembadjes verkocht en meer grote ‘opzetzwembaden’ van stevig kunststof met een metalen frame. Een opblaasbad wordt soms al na één seizoen weggegooid, maar een opzetzwembad gaat wel vijf jaar of langer mee. Dat is dus duurzamer, maar ook duurder. Een flink opblaaszwembad heb je al onder de 100 euro. Een opzetzwembad van harde kunststof van zo’n 2 bij 3 meter heb je vanaf pakweg 120 euro, maar voor een groot zwembad van bijvoorbeeld 7 bij 4 meter kun je wel 1.000 tot 1.500 euro kwijt zijn. Overigens geven fabrikanten nu, midden in de zomer, vaak flinke kortingen op hun zwembaden.

Zwembaden worden altijd gevuld met kraanwater. In kleine zwembaden gaat gemakkelijk 3.000 liter, in grotere soms meer dan 30 duizend liter. Er gaat dus flink wat drinkwater verloren. Daarom luidde drinkwaterbedrijf Vitens al in 2020 de alarmbel. In die warme zomer was er een tekort aan drinkwater. Het verlagen van de waterdruk in de leidingen was toen de enige manier om bij iedereen water uit de kraan te laten komen. Volgens Vitens was het grote aantal opzetzwembaden een belangrijke reden voor dit watertekort. Of een zwembad één of vijf jaar meegaat, maakt voor het waterverbruik niet uit, want een opzetzwembad moet je na elke zomer weer laten leeglopen en afbreken. Het zwembad kan lek raken door vrieskou en bedrijven geven geen garantie meer als het zwembad bij temperaturen onder de 5 graden buiten heeft gestaan.

Hoe intensiever je zwembad wordt gebruikt, hoe groter de kans op problemen met de waterkwaliteit. Door huidschilfers, zweet, urine, maar ook door inwaaiend vuil, kunnen zich bacteriën, schimmels of algen in het water ontwikkelen, met als gevolg glibberige wanden of groen water. Daardoor legen mensen hun zwembad soms tussentijds en vullen het opnieuw, terwijl je dat bij een schoon zwembad maar eens per jaar hoeft te doen.

Filterpompen

Filterpompen zijn onmisbaar voor schoon zwemwater. Er zijn pompen voor alle maten zwembaden. Het zwemwater moet minimaal een keer per dag volledig worden gefilterd: dat betekent meestal dat de pomp minstens drie uur per dag draait. Maar als er veel kinderen in het zwembad spelen, zul je langer moeten filteren. Zo’n filterpomp kost energie. Hoeveel, hangt af van hoe vaak je de pomp gebruikt en de maat van je zwembad. Een kleine pomp verbruikt ongeveer 45 Watt. Als je die pomp drie uur per dag laat draaien, kost je dat zelfs bij de huidige energieprijzen maar ongeveer 12 eurocent per dag. Ook voor grote pompen kom je niet hoger uit dan 50 eurocent.

Ondanks de filter kan je zwemwater toch groen worden door algen. Daarvoor bestaan allerlei ontsmettingsmiddelen die de groei van zulke micro-organismen tegengaan. Deze producten hebben chloor als basis, niet de milieuvriendelijkste stof die er is. Alternatieven zoals zoutelektrolyse klinken duurzaam, maar zo’n systeem scheidt zout (natriumchloride) weer in natrium én chloride: chloor! Omdat chloor giftig is voor planten en milieu, zorgt het legen van een zwembad ook voor milieuproblemen. Je kunt het zwembad niet in de tuin laten leeglopen: doe het via een put in het riool.

Je kunt een zwembad wel duurzamer maken. Koop een bescheiden maat en installeer een goede filterpomp met herbruikbare filtervulling. Ga zelf aan de slag met schepnetjes, borstels, sponzen en zwembadstofzuigers. En maak je niet te druk om algen. Groen water is niet schadelijk of ongezond. Volgens Ronald Kooren van het RIVM hangt veel af van ons eigen gedrag. ‘Zorg dat er zo min mogelijk viezigheid in het water terechtkomt. Gebruik ontsmettingsmiddelen alleen volgens voorschrift. Dek je zwembad na gebruik af met een dekzeil en spoel je voeten af voordat je erin gaat.’