Hoe de beanie de weg naar de rode loper vond

Lakshmi met partner Eloi Youssef (zanger Kensington). Beeld ANP / Patrick Harderwijk

De eerste keer dat ik een beanie op de rode loper van Tuschinski zag, was bij de première van Seven Years in Tibet in 1997. Het was de organisatie gelukt niet alleen regisseur Jean-Jacques Annaud naar Nederland te halen, maar ook hoofdrolspeler Brad Pitt. Die droeg een paars overhemd waarvan de boordpunten over zijn zwarte jasje vielen. En hij had, wellicht vanwege de temperatuur (het was eind november), een zwarte wollen muts opgezet. Links en rechts plukten er wat blonde manen onderuit.

De term beanie is afgeleid van bean, in de Engelse volksmond een ander woord voor hoofd. De beanie is een muts die oorspronkelijk ‘watch cap’ werd genoemd omdat matrozen ’m inzetten om het bolletje warm te houden tijdens nachtelijke wachtdiensten. Waarin de watch cap/beanie zich onderscheidt van de reguliere wollen muts, is de wijze van dragen. Een beanie wordt niet helemaal over het voorhoofd getrokken, maar achterop de bol geparkeerd, met de oren helemaal of deels overgeleverd aan de elementen.

Sarah Bannier met partner bij de premiere The Batman. Beeld ANP / Patrick Harderwijk

We onderscheiden twee soorten beanies. Er is de klassieke watch cap, die in de jaren zeventig de overstap maakte van de marine naar de populaire cultuur, met name dankzij Marvin Gaye, die een rode beanie draagt op de albumhoes van Let’s get it on uit 1973. In One Flew Over the Cuckoo’s Nest, een andere jarenzeventigklassieker, draagt Jack Nicholson een zwarte beanie. Hier zien we zo’n beanie in het rood bij de première van de nieuwe Batmanfilm in Tuschinski.

Het tweede type beanie is de beanie met een topje, alsof-ie omhooggetrokken wordt. ‘Reservoir tipped’ noemen de Engelsen dat, wat de vergelijking met een opgerold condoom nog visueler maakt. Die condoomvariant ken je van Steve Zissou (rol van Bill Murray) in Wes Andersons The Life Aquatic with Steve Zissou, die het natuurlijk weer had afgekeken van Jacques Cousteau, de real-life Steve Zissou.

Vooral muzikanten zijn dol op deze beanie, meestal in combinatie met een skinny jeans, heul lang T-shirt en nog langer vest, kortom het vertrouwde uniform van de rockhipster – ook Kensington-zanger Eloi Youssef ontkomt er niet aan.

De meeste dragers houden hun beanie ook binnenshuis op, ook al staat de kachel van Abraham Tuschinski te snorren op vier. Hier wordt de beanie volledig ontdaan van zijn oorspronkelijke functie en gepromoveerd tot autonoom accessoire. Dit is de beanie als etalage van een bestudeerde nonchalance, al doet het mij ook altijd denken aan de snorfietser die in de supermarkt zijn helm ophoudt.