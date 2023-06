Hoe beleg ik veilig, als ik geld nodig heb om mijn inkomen aan te vullen?

U bent verhuisd naar een seniorvriendelijke huurwoning en heeft een klein kapitaal overgehouden uit de verkoop van uw eigen huis. Daar wilt u de komende jaren uw inkomen mee aanvullen. Om meer te verdienen dan bij een gewone spaarrekening, overweegt u een deel te beleggen in veilige obligaties. Waar kunt u terecht?

U moet voorzichtig zijn met veilige obligaties. Je hebt ze in alle soorten en maten. Obligaties van bedrijven of vastgoedondernemingen zijn helemaal niet veilig. Alleen bij een staatsobligatie kun je ervan uitgaan dat de uitgevende partij niet failliet gaat. Toch zijn ook staatsobligaties nu vaak verlieslijdend, omdat de marktrente stijgt. Bij een stijgende rente dalen de koersen van deze obligaties. De Europese Centrale Bank overweegt weer een renteverhoging in juli om de inflatie te beteugelen.

Wie garantie wil, kan beter gaan sparen. Alle EU-landen garanderen bank- en spaartegoeden tot 100.000 euro. Die garantie geldt per rekeninghouder en per bank. Zolang het een eurorekening is, heb je weinig reden om je zorgen te maken voor een bank uit het buitenland. Als zo’n bank failliet gaat, helpt De Nederlandsche Bank met de communicatie. Is de buitenlandse bank aangesloten bij Raisin, dan bemiddelt dat platform zodat de spaarders hun geld terugkrijgen.

Over de auteur Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zet het geld vast op een deposito. Die rente is hoger dan op een gewone spaarrekening en dan weet u ook zeker dat de rente hetzelfde blijft. Bij Nederlandse banken krijg je tussen 2 en 3 procent rente als die minstens een jaar vaststaat. Bij sommige buitenlandse banken is dat 1 tot 1,5 procent meer. U kunt verschillende looptijden kiezen, maar langer dan drie tot vijf jaar levert zelden meer op. Laat de deposito’s op verschillende tijdstippen vrijvallen om zo uw inkomen optimaal aan te vullen.

Veel beleggers hebben een defensief of neutraal mixfonds waar ook obligaties in zitten. Daar zou ik op dit moment niet voor kiezen, zeker niet als u een deel van het geld de komende jaren wilt opmaken. U kunt beter het meeste in spaardeposito’s stoppen en 25 tot 50 procent in een wereldwijd aandelenfonds. U heeft geen aan- en verkoopkosten bij deposito’s. Het aandelenfonds rendeert pas goed als u het langer dan vijf jaar laat staan.

Wie veel kapitaal heeft, heeft een extra reden om te kiezen voor deposito’s in plaats van beleggingsfondsen. Vermogen boven de vrijstelling van 57.000 euro (voor partners het dubbele) is belast tegen een vast rendement van 6,17 procent bij beleggingen en 0,36 procent bij spaargeld. Het maakt daarbij niet uit of u belegt in obligaties of in aandelen. Pas vanaf 2027 komt de fiscus met vermogensheffing op basis van het werkelijke rendement. Het duurt lang, omdat de ict-systemen aangepast en vernieuwd worden. De Belastingdienst vult gegevens vooraf in en controleert ze met behulp van software, zodat de belastingplichtige niet in de verleiding komt om fouten te maken.

