Hoe belangrijk is een goed wijnglas?

Beeld Sophia Twigt

Weleens naar wijnglazen gekeken in een brocantewinkel of bij een antiquair? Ze zijn steevast klein en lopen naar boven toe wat uit. Mooi, maar compleet fout in de ogen van de moderne wijnliefhebber. Kloeke ‘bekers’ op een lange steel moeten het zijn, zo groot dat een normale hoeveelheid wijn een kwart of hooguit een derde van het glas inneemt.

Oude wijnglazen hebben soms een inhoud van niet meer dan 70 ml, terwijl dat tegenwoordig 400 of 500 ml kan zijn: een halve liter. Waarom? Om te kunnen walsen. Zo noemen de wijnliefhebbers het ronddraaien van de wijn in het glas. Het maakt de aroma’s los doordat er een groter oppervlak nat wordt, van waaruit geurmoleculen kunnen verdampen. Dan ruik je meer. En om het maar eens op z’n Hollands te zeggen: daar heb je ook voor betaald.

Vroeger dronk men vooral oude wijn, waarvan het bouquet het best tot zijn recht kwam als hij in de mond was – we ruiken geuren immers ook achterlangs, omdat er een open verbinding is tussen keel- en neusholte. Maar in de 20ste eeuw werden de fruitige geuren van jonge wijn steeds meer gewaardeerd. In 1930 kwam het Gildeglas van de Glasfabriek Leerdam op de markt, ontwikkeld in samenwerking met de Vereeniging van Nederlandse Wijnhandelaren. Ontwerper, glaskunstenaar A. Copier, hanteerde de ‘gulden snede’ voor de verhoudingen, maar opvallend was de vorm met de naar boven toe iets toelopende beker. Precies zoals we vandaag de dag als ideaal beschouwen, alleen was het glas piepklein. Sindsdien werd het Gildeglas groter en vanaf de jaren vijftig maakten ook andere glasfabrieken steeds vaker wijnglazen met de moderne vorm.

Heel wat wijndrinkers drinken uit kroesjes. Vooral het model Picardie van Duralex was vanaf de jaren tachtig populair bij francofielen, aangezien dat werd gebruikt in eenvoudige bistrots. Net zo gebruikelijk waren de ‘ballons’, glazen met een steel en een bolvormige kelk of vaker kelkje.

Francofiel zijn draagt ongetwijfeld bij aan het wijnplezier, maar die glazen doen dat niet. De vorm van het glas is een belangrijke factor in de waardering van wijn. Sinds 1973 maakt de firma Riedel onder de noemer ‘sommelier’ glazen in een duizelingwekkende variatie: voor elk wijntype apart. Hoog en smal voor Riesling, breed voor bourgogne enzovoorts. Wanneer je erbij bedenkt dat dergelijke glazen meer dan 40 euro per stuk kosten, zie je in dat het voor een gewone liefhebber ondoenlijk is om in die optocht mee te lopen.

Proeverijen lieten echter zien dat de vorm van het glas wel degelijk effect heeft op de smaak van de wijn en dan doel ik niet op het glas dat toeloopt, zodat je ermee kunt walsen. Toelopen doen goede, moderne wijnglazen allemaal. Hoe dun het glas aan de rand is, is van betekenis, net als de grootte van de opening. Die laatste bepaalt hoe de wijn de mond binnenkomt en zich op de tong presenteert. Houtgerijpte wijnen zijn beter af met het model ‘vissenkom op een steel’, frisse wijnen als Sauvignon Blanc en Riesling met hoge, smallere vormen. Het idee dat witte wijn in een kleiner glas moet dan rode slaat nergens op.

Als wijncriticus van deze krant gebruik ik één standaardglas om alle wijnen te proeven: wit, rood én mousserend. Dat is van Spiegelau, een nog redelijk betaalbaar merk. De top van dit moment zijn Riedel en Zalto, maar Schott Zwiesel is ook uitstekend en er zijn meer goede merken. Dikwijls hebben ze voordeliger en duurdere series, de eerste van gewoon glas, de tweede van kristal, tegenwoordig vaak loodvrij. Het verschil in wijnbeleving is nul, maar kristal geeft wel een veel mooiere toon bij het klinken. Daarbij is kristal sterker, het gaat langer mee en soms zijn de randen chic dun, wat heerlijk aanvoelt. Moderne glazen zijn meestal geschikt voor de vaatwasmachine, maar ik was ze desalniettemin af met de hand.

Ikea, Blokker, Action en dergelijke aanbieders (en supermarkten met spaaracties) hebben glazen van de goede vorm, maar de randen zijn dikker en ze gaan snel kapot. Maar alles is beter dan kroesjes, plastic bekers en fantasieglaswerk. Een redelijke wijn uit een goed glas smaakt beter dan een grootse wijn uit een Duralexglaasje.