Hoe bekostig je het (belachelijk hoge) collegegeld van een tweede studie?

U bent bijna klaar met uw hbo-master en wil een wo-master op de universiteit gaan volgen. Dicht bij de eindstreep krijgt u te horen dat zo’n tweede studie heel duur is. De universiteit rekent in plaats van 2.200 euro wettelijk collegegeld een veel hoger instellingstarief. Valt daar niets aan te doen?

Daar valt iets aan te doen. Eerst de regels. Wie een master (of bachelor) op hbo-niveau heeft afgerond en vervolgens een universitaire master (of bachelor) gaat volgen, betaalt bij een tweede opleiding het hogere instellingsgeld. Dat kost tussen de 8.000 tot 20.000 euro per jaar. Onbetaalbaar, helemaal voor een twee- of driejarige master.

Een van de voorwaarden voor het betalen van het wettelijke collegegeld, is dat je niet eerder een vergelijkbaar diploma hebt gehaald. Dat het hbo iets anders is dan een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit, doet er niet toe. Het heet allebei master en de inschrijving voor een tweede gelijkluidende titel kost goud geld.

1.000 euro Via het UWV kun je vanaf 1 maart jaarlijks 1.000 euro opleidingsbudget krijgen. Kijk nu al op stap-budget.nl.

Studentenvakbond LSVb heeft een goede tip om kosten te besparen. Je stelt het afstuderen uit door een vak open te laten staan of je scriptie nog niet in te leveren, zodat je nog een extra studiejaar over deze opleiding moet doen. Je verzoekt de examencommissie om de afstudeerdatum uit te stellen (let wel: dit uitstel is een gunst, geen recht). Vervolgens schrijf je je in voor de andere opleiding. Wie dan een Bewijs Betaald Collegegeld overlegt, hoeft voor de andere studie niet nogmaals te betalen. Is dit eenmaal geregeld, kun je de eerste studie afmaken en met de tweede verder gaan tegen het lage tarief.

Om van een hbo-bachelor naar een wo-master over te stappen, moet de student een premaster of schakelprogramma doen ter voorbereiding op de nieuwe opleiding. Voor deze tussenstap is soms een afgeronde hbo-bachelor vereist. Als je niet uitkijkt, ga je dan het hoge instellingsgeld betalen. Informeer nog tijdens de bachelor of je bij de nieuwe opleiding een minor kunt doen ter voorbereiding van de volgende studie, zodat je geen premaster hoeft te doen. Op zo’n manier kun je soms ook van het ene universitaire vakgebied naar een ander vakgebied overstappen. Het verschilt per universiteit en per studie.

Verder moet je rekening houden met de maximale termijn die geldt voor het gebruik maken van studiefinanciering. Die is bijvoorbeeld acht jaar voor een hbo-bachelor gevolgd door een 2-jarige wo-master. Heb je geen recht meer op studiefinanciering, dan kun je bij DUO via het levenlanglerenkrediet geld lenen om het lesgeld te betalen.

Vanaf dit belastingjaar kun je niet langer studiekosten opvoeren als aftrekpost bij de aangifte. Wie verder wil leren, kan vanaf 1 maart een STAP-budget aanvragen via het UWV van maximaal 1.000 euro. Maar wie jonger is dan 30 jaar, kan hier niet mee terecht bij opleidingen die door het ministerie van OCW zijn erkend. Dat is zo besloten om dubbele financiering vanuit de overheid te voorkomen.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl