‘High on your own supply’: vijf bewuste ademhalers over de voordelen van ademwerk

Nicoline.Nicolien Kamp (gestreepte trui op 9 uur) bij een ademsessie in de duinen. Beeld Marijn Scheeres

Bij de woorden ‘bewust ademen’ denken sommigen wellicht nog aan yogi’s en wierookbranders. Maar technieken om de ademhaling bewust te veranderen, hebben de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen buiten het spirituele circuit. Ceo’s in Silicon Valley letten op hun ademhaling, grote sterren als Beyoncé en Justin Bieber zweren bij ademhalingsoefeningen en Hillary Clinton raadde de wisselademhaling aan in een interview met CNN.

Ook ademen als middel tegen stress en ziekte wint terrein. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het boek Breath: The New Science of a Lost Art van de Amerikaanse wetenschapsjournalist en -schrijver James Nestor de bestsellerlijst van The New York Times haalde. En uit de populariteit van ijsbadfanaat Wim Hof, die zijn ademhalingstechnieken uitlegt in zijn door miljoenen mensen bekeken youtubevideo’s.

Volgens adem- en ontspanningstherapeut Eveline Kempenaar valt de populariteit van bewust ademen te verklaren doordat mensen tegenwoordig meer stress ervaren: ‘Dit leidt tot een verstoorde ademhaling en vervolgens tot de behoefte die weer bij te sturen.’ Dat laatste kan met meerdere technieken, die vaak worden geschaard onder de parapluterm ‘ademwerk’. Hieronder vallen oefeningen die je zelfstandig kunt uitvoeren en die maar een paar minuten van je dag in beslag nemen. Een voorbeeld hiervan is de ‘4-7-8-ademhaling’, waarbij je herhaaldelijk vier tellen inademt door de neus, dit zeven tellen vasthoudt en dan acht tellen uitademt door de mond. Bij methoden als transformational breathwork gaat het er juist om de adem vanuit de buik en de longen weer naar buiten te laten golven. Die sessies duren gemiddeld drie kwartier, waarbij je ademt met een begeleider en op bijpassende muziek.

Beeld Marijn Scheeres

Zo uiteenlopend als de ademtechnieken op de markt, zijn ook de voordelen die bewuste ademhalers zeggen te ervaren. Zij beweren bijvoorbeeld minder stress, een betere focus en meer energie te hebben door ademwerk.

Bepaalde ademhalingsoefeningen lijken volgens de wetenschap inderdaad voordelen te hebben. ‘Veel kortetermijnstudies naar mensen in een laboratoriumsituatie tonen aan dat langzaam, diep ademen kan bijdragen aan een betere gezondheid’, schreef The Guardian in 2020. In het stuk, dat onderzoekt of ademhalingstechnieken goed zijn voor de gezondheid, valt te lezen dat volgens wetenschappers deze manier van ademhalen kan helpen om stressniveaus te verlagen, beter te slapen en minder pijn te ervaren. ‘Maar dit betekent niet dat er stevig bewijs is dat ademwerk je gezondheid op de lange termijn kan verbeteren’, aldus dezelfde krant.

Adem- en ontspanningstherapeut Kempenaar ziet graag dat er meer wetenschappelijke aandacht komt voor ademmethodes. De als fysiotherapeut opgeleide Kempenaar geeft nu ademtherapie aan onder andere mensen met hyperventilatie, slaapproblemen en angstklachten. ‘Maar het lastige is dat er zo veel verschillende ademmethodes op de markt zijn, waardoor het een enorme uitdaging is al deze varianten wetenschappelijk te onderzoeken, zeker op de lange termijn. En dan is er ook nog eens weinig geld beschikbaar voor dergelijk onderzoek, omdat farmaceuten er niets aan kunnen verdienen. Er komen immers geen medicijnen aan te pas.’

De populariteit van ademwerk lijkt onder deze obstakels in ieder geval niet te lijden. Het is de ideale manier om zonder veel geld, tijd of moeite rust, focus en energie terug te vinden, aldus deze beoefenaars.

Remco Hoogendoorn Beeld Marijn Scheeres

Remco Hoogendoorn (43), inkoper planten

‘Ik ben een ontzettende saunafreak. Na de sauna koel ik graag af in een koud bad, en zo kwam ik op het spoor van ijsbadman Wim Hof. Ik was wel benieuwd wat hij te vertellen had en ben zijn ademhalingsoefeningen gaan proberen. Overigens wel losstaand en niet zoals Hof in combinatie met een ijsbad. Zijn ademhalingsmethode bestaat uit een aantal korte cycli waarbij je heel intensief inademt en rustig uitademt. Ik vind het erg verhelderend werken en gebruik het graag als voorbereiding op meditatie. Of ik doe het voordat ik naar kantoor ga, even snel in de auto op de parkeerplaats.’

Marieke de Lange en Tim Schipper Beeld Marijn Scheeres

Marieke de Lange (43) en Tim Schipper (37), eigenaren van een online yogaschool

Marieke: ‘Wij onderwijzen kundaliniyoga, een yogavorm waar veel verschillende ademtechnieken bij komen kijken. Het doel van al deze technieken is in verbinding komen te staan met je lichaam en je geest te kalmeren. De bekendste is de vuurademhaling, een snelle in- en uitademing waarbij de navel actief wordt bewogen. Deze ademhalingsoefening werkt reinigend en energiegevend. Wij ervaren adem zelf als een krachtig middel, dat altijd en overal tot onze beschikking staat. Om mezelf te stimuleren dagelijks ademhalingsoefeningen te doen, ligt mijn yogamat altijd uitgerold op een vaste plek in huis. Ik heb die ruimte ook sfeervol ingericht met een klein altaartje, wierook en een foto uit Nepal aan de muur.’

Willem Schellekens Beeld Marijn Scheeres

Willem Schellekens (46), eigenaar van een fietskoerierbedrijf

‘Het doel dat ik heb met ademwerk is het loslaten van controle. Ik beoefen allerlei ademtechnieken, de intensiefste is de bewust verbonden ademhaling. Ongeveer eens per week doe ik dit anderhalf uur lang onder begeleiding van ademhalingscoach Rob Koning, ook wel bekend als Mr. Breath. Bij deze techniek hyperventileer je totdat het bloed in je hoofd te veel zuurstof bevat. Hierdoor kom je op een gegeven moment in een trippende staat en lijkt het alsof je naar een andere dimensie zweeft. Zowel op emotioneel als spiritueel vlak zijn deze sessies heel intensief. Er komen allerlei emoties naar boven waarvan je niet wist dat je ze had, en je ziet kleuren en geometrische vormen. Ik heb zelfs een keer een jonge versie van mijn oma geknuffeld.’

Nicolien Kamp Beeld Marijn Scheeres

Nicolien Kamp (48), senior learning and development-specialist

‘Tijdens de pandemie kwam ik via een collega in aanraking met transformational breathwork. Wekelijks deed ik sessies van drie kwartier met een instructeur, waarbij de focus vooral lag op golvend ademhalen. Hierbij adem je eerst diep in de buik, dan laat je de lucht naar de borst stromen en vervolgens naar buiten. In het begin had ik er weinig zin in en wilde ik liever op de bank netflixen, maar inmiddels trek ik als het even kan het strand op voor een ademsessie. Ik ben graag in de natuur en mijn ademwerk buiten kunnen doen voelt als de kers op de taart. Bewust ademen helpt mij om nieuwe perspectieven op te doen en los te komen van de waan van de dag. Dat komt mede door het high-gevoel dat je kunt krijgen aan het eind van een sessie. Dat voelt zo bijzonder, om letterlijk high on your own supply te zijn.’

Marloes van Hoeve Beeld Marijn Scheeres

Marloes van Hoeve (53), docent wiskunde

‘Samen met mijn partner doe ik de divine kiss, een ademhalingstechniek waarbij je je mond op die van een ander legt alsof je elkaar gaat kussen, maar in plaats daarvan elkaars adem voortdurend inademt. Het is een vrij intieme oefening en ik vind het heel bijzonder dit met mijn partner te kunnen delen. Doordat de lucht die je deelt bij elke ademteug minder zuurstof bevat, ga je steeds dieper ademen. En na een tijdje zoek je samen naar een punt waarop je de kus verbreekt. Hoelang onze sessies duren, hou ik niet bij. Ik geniet van de tijdloosheid en de rust, want naast ademhalingstechniek is de divine kiss ook een meditatie. Tegelijkertijd kom ik in een hypergefocuste staat en voel ik me verbonden met mezelf en alles om me heen.’