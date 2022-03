Hier moet je wezen voor de beste mezze, cafés en stranden op Cyprus

Beeld Joost Stokhof

Simone Lemmers (34) is bio-archeoloog, iemand die ‘menselijke resten’ onderzoekt. Sinds 2018 woont ze in Nicosia, op Cyprus, om aan het Cyprus Instituut (en in het veld) archeologisch onderzoek te doen. ‘Uit menselijke skeletresten valt veel af te lezen over wat de mensen die hier vroeger leefden hebben meegemaakt. Wat ze aten, of ze geëmigreerd zijn, of ze bepaalde ziekten hebben gehad – die informatie blijft allemaal in een skelet bewaard.’ Nicosia is bijzonder, zegt Lemmers: ‘Sinds het conflict van 1974 wonen de Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten gescheiden in het noorden en het zuiden van het eiland, met daartussen een door de VN gecontroleerde bufferzone, de green line, die dwars door het centrum loopt. De stad staat bekend als The last divided capital in the world. Het eiland vind ik ook heel bijzonder, het heeft alles: zee, bergen, olijven, wijn, warmte, kou. De lente is het mooist, wilde bloemen in bloei, kristalhelder zeewater, heerlijke temperaturen.’

Drankjes met de buren

Simone Lemmers: ‘Ik woon in de wijk vlak bij de Famagusta Gate, een van de oude stadspoorten. Het oude centrum is ontzettend dorps en charmant. Ik ken alle buren, aan de linkerkant woont een wiskundeleraar, aan de rechterkant een jazzpianist, internationale buurt ook. We zetten vaak in de avonden of weekenden onze tuinstoelen op straat om iets te drinken.’

Famagusta Gate

Sinaasappeltaart

‘Een dorpse vibe in het midden van de stad: Apomero is het kleine café in een steegje, dat wordt gerund door een oude vrouw en haar dochter, die weer mijn kapster is. Hun zelfgebakken sinaasappelcake, portokalopita, is fantastisch.’

Apomero, Polyviou

Boekcafé met binnenplaats

‘Daar dichtbij zit Café To Erma, een boekwinkel die een heerlijke binnenplaats heeft met comfortabele stoelen. Prima plek om, met een kop koffie erbij, samen met andere smartworkers wat werk te doen. Ik kan er uren zitten.’

Café To Erma, Ektoros 43

Kerk en katten

‘De Grieks-orthodoxe Panagia Chrysaliniotissa Church, in het centrum, is de oudste kerk van Nicosia en heeft een prachtige tuin waar veel katten rondlopen. Dit eiland heeft meer katten dan mensen. Op elke straathoek staan bakjes met water en voer voor de katten van Nicosia. Wij hebben onze eigen usual crowd in de straat. ‘Mijn’ kat heet Cappuccino en zijn beste maatje Mustafa.’

Panagia Chrysaliniotissa Church, Chrysaliniotissis

Copieuze mezze

‘Als er vrienden naar Cyprus komen, gaan we altijd bij Tsipouraki Mezedaki Cypriotische mezze eten, een gigantische tafel met allerlei kleine gerechten. Ontzettend gezellig, maar alleen gaan als je een geweldige eetlust hebt, want de hoeveelheden zijn copieus. We eindigen daar natuurlijk met sterke drank, een shot zivania, met honing, of een tsipouro of masticha.’

Tsipouraki Mezedaki, Othellou 1

Zure brandewijn

‘Cyprus is lang een kolonie van Engeland geweest, hier wordt heel goed Engels gesproken. De brandy sour, de nationale cocktail, brandewijn met kruidenbitter en citroensap, is een erfenis uit die periode. Ik drink het liefst brandy sours buiten bij Charátsi, vlak aan de green line.’

Charátsi, Eptanisou

Vredescafé

‘De green line loopt door de hele stad, bij ons aan het eind van de straat begint het prikkeldraad. Ik kan via checkpoints met mijn paspoort gewoon naar het noorden van Nicosia en heb een Turks-Cypriotische collega die elke dag uit het noorden komt pendelen. Maar het blijft een gevoelige kwestie. In 2011 is het Home for Cooperation geopend, in de bufferzone van de VN, een buurthuis dat een brug tussen de twee Cypriotische werelden wil zijn. Er is een café, er zijn vredesprojecten, er worden lezingen gegeven en Griekse en Turkse taallessen en yogaklassen op het dak. Iedereen is welkom, met welk paspoort ook.’

The Home Cafe, Markou Drakou 28

Mozaïek aan zee

‘Een van mijn favoriete weekendactiviteiten is het combineren van een bezoek aan een archeologische vindplaats en een duik in zee, beter kan niet. Eerst Ancient Kourion bezoeken, een Romeinse stad met bewaard gebleven mozaïekvloeren. Dan naar het heiligdom van Apollo Hylates en vanaf daar, via de kliffen met het spectaculaire uitzicht over de Middellandse Zee, naar Zapallo Bay wandelen, dat mooie, onconventionele strand.’

Ancient Kourion, Episkopi

Vriendelijke zeeschildpadden

‘Een andere toplocatie is Makronissos Beach, een parelwit strand met hellenistische tomben. Met wat geluk zwem je daar met zeeschildpadden. In de zomer heb ik ze hier bijna elk weekend gezien en op een gegeven moment kenden ze me gewoon. Ik weet het, Cyprus is een paradijselijk eiland.’

Zeebodem aan de oppervlakte

‘Het Troodosgebergte is het groene hart van Cyprus, met pijnbomen, watervallen, kerken, kloosters, dorpjes en middeleeuwse- en Venetiaanse bruggen, Cyprus is ook een kolonie van Venetië geweest. Het was altijd the island that everybody wanted, door de strategische locatie, de gewilde kopermijnen en vruchtbare landbouwgrond. De bergen zijn prachtig, zomer of winter. En het Troodos is geologisch gezien erg bijzonder, omdat het de miljoenen jaren geleden gevormde zeebodem is, die nu aan de oppervlakte ligt. Voor de hikers onder ons kan ik de Artemis Trail naar de Olympus aanraden, niet te verwarren met de Griekse berg. En dat dan combineren met een ode aan de god Dionysus door een van de vele wijnboerderijen rond Omodos te bezoeken.’

Artemis Trail, Limassol

Kruisvormige figuren

‘Cyprus is een paradijs voor archeologen. Er worden nog geregeld prehistorische huizen of scheepswrakken ontdekt en ik heb recentelijk twee tombes uit de bronstijd opgegraven. Het is altijd een knooppunt geweest van verschillende volkeren en handelende mensen. De chalcolithische kruisvormige figuren, uit circa 3000 voor Christus, die hier zijn gevonden, staan op de Cypriotische 1- en 2-euromunten. Mooie replica’s van deze en andere beeldjes zijn te koop bij Studio Ceramics in Larnaca. Ze geven daar workshops om ze zelf te maken.’

Studio Ceramics Cyprus, Aktenis 18, Larnaca