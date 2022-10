Heüra juicht iets te vroeg voor de plantaardige chorizoburger

Heüra, met de ‘ü’ geschreven als smiley voor het gevoel van ‘hoera’, zelffeliciteert er vrolijk op los. Op de gele verpakking van Heüra’s chorizoburger constateert een varken tevreden knorrend dat het is ingeruild voor soja-eiwit. ‘Wauw!’, aldus het varken. ‘Zorgen voor de planeet smaakte nog nooit zo goed’, vult Heüra aan. ‘Stem met je vork.’ Het belooft ‘de meest authentieke smaak zodat je van je favoriete recepten kunt genieten zonder iets op te geven’.

Een chorizoworst omvormen tot een smakelijke burger is al ambitieus, een plantaardige chorizoburger bakken die niet slechts in de verte verte doet denken aan een chorizoworst is misschien wel overambitieus. De burger is geproduceerd in chorizothuisland Spanje, voor wat het waard is. De structuur is verbazingwekkend chorizoworstachtig, zij het zonder het lekkere krokante van gebakken chorizo. En, erger: ook zonder de ‘authentieke smaak’ van chorizo. Dan houdt het voor ons helaas wel op, qua proficiat met je chorizoburger. Cijfer: 4