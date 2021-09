Het wordt een modeseizoen vol warm gemak en feestvreugd: precies de kleding die we nu nodig hebben

Dries Van Noten najaar/winter 2021 Beeld Press Office Dries Van Noten

Zo snel kan het gaan: precies een jaar geleden schreven we op deze plek over de mode voor najaar 2020, in het Volkskrant Magazine met dat sympathieke schaap op de cover. Het waren knappe maar degelijke collecties, waarover te mopperen viel dat iedere schoenmaker zich wel heel erg bij z’n leest had gehouden en er weinig nieuws te bespeuren viel. De ontwerpers bedachten deze collecties lang voordat Tante Corona aan de deur kwam kloppen. Een moment waarop ze niet konden bevroeden dat – als de betreffende kleding eindelijk te koop zou zijn – iedereen en z’n moeder de hele dag thuis zat te zoomen, en de meeste kledingwinkels dicht waren. Dat het gros van de modeliefhebbers geen zin had om nieuwe kleren te kopen, ook niet online. En dat als ze al iets kochten het een nieuwe joggingbroek of een paar Uggs zou zijn.

Nu is het precies andersom: toen de ontwerpers deze collecties voor herfst 2021 bedachten, was er nog geen zicht op de versoepelingen en vrijheden die ons nu weer grotendeels gegund zijn. Het was binnenzitten geblazen, en bidden voor betere tijden.

Ontwerpers zijn gevoelige wezens, die reflecteren op de tijd waarin we leven: geen wonder dus dat de collecties die voor aanstaande herfst en winter werden ontworpen sporen vertonen van de lange lockdowns en het verlangen naar vrijheid en samenzijn. Niet dat we met de mode een stap terug doen in de tijd, dat zeker niet, maar als je kijkt naar wat er voorbij kwam op de (digitale) catwalks merk je dat het hoe en waarom van die kleren diep wortelt in de pandemie. Ontwerpers hebben voorvoeld en vooruitgekeken naar waar we zin in zouden hebben, als het leed hopelijk (iets meer) geleden was. Als we ons na de ‘slutty summer’, waarin opvallend veel bloot te zien was, weer in echte kleren gaan hullen, en we aan een blanco nieuwe pagina, nieuw hoofdstuk of misschien wel compleet nieuw boek van ons leven beginnen.

Dries Van Noten najaar/winter ’21/’22 Beeld Casper Sejersen voor Dries Van Noten

Dries Van Noten najaar/winter ’21/’22 Beeld Casper Sejersen voor Dries Van Noten

Het eerste wat opviel: het comfort dat als een zegevierende veldheer het modecircus binnen werd gedragen. Vroeger was draaggemak iets voor ANWB-stellen en huisvrouwen met kortpittige kapsels, tegenwoordig is het een gekoesterde luxe. Een heerlijkheid en een feest, als gemakspakken niet meer alleen uit de koker van Roy Donders of de grabbelbak van het Kruidvat komen. Nee, dan die nieuwe loungekleren! Daar is – met dank aan de pandemie – diep over nagedacht door de estheten achter Ermenegildo Zegna en Prada, wat resulteerde in joggingbroeken van kasjmier, jasjes van de soepelste suède en fijngebreide salopettes en long johns. Voor mannen viel er vooral veel te genieten bij Fendi, waar de kamerjas een upgrade kreeg van mottige warmhouder naar superluxe buitenjas met satijnen biezen.

Nog zo’n lekkere gemakstrend voor mannen: meerdere lagen over elkaar. Gezien bij Prada (een opeenstapeling van coltrui, overhemd, vest en overjas), Loewe (drie truien trapsgewijs bovenop elkaar) en bij Louis Vuitton (een over een hoodie gedragen omslagdoek, gebaseerd op de Ghanese kente). Ook bij Dries Van Noten was het gelaagdheid wat de klok sloeg, met als onderste laag een extra lang overhemd. Hermès toonde dikke spencers en bij Jil Sander was het een warm bad van fijngebreide polo’s en sweaters. Nota bene: de meeste kleding is los en ruim – knellende kantoorkleren trekken we post-pandemie lekker puh niet meer aan.

Ook bij de vrouwencollecties waren bescherming en behaaglijkheid de toverwoorden. De basis werd gevormd door streelzachte stoffen, rekbare tricots, warme breisels en troostende dekens en plaids.

Burberry najaar/winter ’21/’22. Beeld Imaxtree

Wat ook een overduidelijk gevolg van de pandemie was: er werd veel aandacht besteed aan recycling en upcycling. En aan handwerk. Enerzijds omdat we en masse beseffen dat we wel wat zuiniger mogen zijn op onze kleren, en wat liever voor onze planeet. Anderzijds omdat tijdens de lockdowns de populariteit van en de waardering voor handwerk enorm is toegenomen.

Dat besef zagen we het duidelijkst aan het veelvuldig gebruik van patchwork en quilting. Vooral Gabriela Hearst, de nieuwe hoofdontwerper van het Franse huis Chloé, maakte er goede sier mee. Andere patchworkfans waren de Franse Marine Serre, die oude sjaals en truien een nieuw leven gaf, de Britse Victoria Beckham en de Italiaanse huizen Etro en Dolce & Gabbana.

Chloé najaar/winter ’21/’22. Beeld Imaxtree

Nog meer handwerk kwam er voorbij: grove breisels en haaksels, fijnmazig kant. Een hang naar vroeger, wat ook te zien was aan de vele rustieke hoofddoekjes die getoond werden.

Was het dan alleen maar gemak en comfort wat de klok sloeg? Neuh, dat gelukkig ook weer niet. Want parallel aan het pad naar veiligheid en kneuterige oude tijden liep een ventweggetje richting dampend feest en uitbundigheid. Er werd hartstochtelijk geknipoogd naar de roaring twenties van de vorige eeuw, naar de cabarets van de jaren dertig en de swinging sixties. Naar alles wat we zo node gemist hebben: samen dansen en jezelf op je allermooist uitdossen. Er waren referenties naar de disco van de jaren 70, naar eind-eighties acid house en zelfs naar popprinsesjes Britney en Christina uit de nineties. Er werd, zowel in day wear als in avondkleding, royaal gestrooid met stras, pailletten, lovertjes en lurex. Er was volop satijn, er waren hyperstrakke catsuits en nepbonten stola’s. Voor mannen was er veel kleur, van acid geel tot verzadigd rood en opvallend veel accessoires, van tas tot hoed tot oorbel tot niet te missen grote glimmende ketting – ook voor mannen die géén burgemeesterstitel hebben.

Samenvattend: het comfort waar we aan gewend zijn geraakt mogen we houden, en het is fraaier dan ooit. En zodra we ons nachtleven weer terugkrijgen zijn we er helemaal klaar voor, in ons paillettenpak. Klinkt als een mieters mooi seizoen, nietwaar? Comfort & joy, zo fijn kan mode zijn.