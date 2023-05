Het wordt een heerlijke Kroningsdag met deze Volkskeuken-recepten

Merchandise ter gelegenheid van de kroning. Rechts van de theepot een blik met shortbread. Beeld AP

Op 6 mei wordt de bijna eeuwige Prince Charles officieel King Charles III van het Verenigd Koninkrijk. De laatste Coronation Day die de Britten mochten beleven, was de kroning van Queen Elizabeth II op 2 juni 1953. Het was een koude, regenachtige dag, wat het voor de 27 miljoen televisiekijkers die de allereerste BBC-liveregistratie van een kroning thuis konden meemaken alleen maar aangenamer maakte.

Wat zij daarbij aten, is niet opgetekend. Met deze recepten in Britse sferen maakt u het uzelf ook aangenaam voor de tv.

Coronation Chicken

Voor de vele buitenlandse gasten was er na afloop ‘Coronation Chicken’ oftewel poulet reine Elizabeth. Het recept was speciaal voor de gelegenheid ontwikkeld door de befaamde Cordon Blue koksopleiding in Londen. Onze Volkskok Sake Slootweg, die daar ook is geschoold, geeft u het recept van deze koninklijke kip met kerrie en Indiase twist.

Klik hier voor het recept

Kedgeree

De kroon weegt ruim 2 kilo, dus een goed ontbijt is het beste begin van een lange kroningsdag met zo’n zwaar ding op je hoofd. Met de kedgeree van de in Ierland geboren Yvette van Boven legt u een stevige basis.

Klik hier voor het recept

Queen Elizabeth Cake

De Queen Elizabeth Cake zou van de hand van de koningin zelf zijn geweest. Op keurig getypte velletjes is het recept van deze calorierijke Buckingham Bomb na haar kroning de wereld overgegaan. Voor 15 cent was het verkrijgbaar, de opbrengst ging naar de Girls Friendly Society, schrijft Marie Louise Schipper.

Klik hier voor het recept.

Britse baksels

The Great British Bake Off is niet alleen het Kanaal overgegaan als Heel Holland Bakt, maar ook als Bake Off Vlaanderen. Het Belgische jurylid Regula Isewyn is anglofiel tot in haar tenen. In haar Brits Bakboek heeft ze van noord tot zuid recepten verzameld voor taarten, koeken, cakes en scones. Bijvoorbeeld de 18de-eeuwse kruidkoeken van Eliza, die ook in een vegan variant van Pay-Uun Hiu zeer smakelijk zijn.

Klik hier voor het recept.

De Britse koekjesfabrikant Biscuiteers maakt koekjes ter gelegenheid van de kroning. Beeld Getty

Shortbread

Koning Charles III is vaak genoeg gefotografeerd in kilt, de traditionele Schotse rok. Met shortbread, het koekje dat weliswaar in het hele Verenigd Koninkrijk thuishoort maar vooral wordt geassocieerd met Schotland, is hij minder gezien. Ter gelegenheid van de kroning is er shortbread in speciale koekblikken met Charles’ portret erop en een Schots ruitje. U kunt de koekjes ook zelf bakken met het recept van Loethe Olthuis.

Klik hier voor het recept.

Het perfecte roerei

Onno Kleyn las een uitgebreid hoofdstuk over eten aan het Britse hof in het boek God Save the Queen. In tegenstelling tot de koks van de Oranjes zijn die van de Windsors een stuk mededeelzamer over de koninklijke eetgewoonten, leerde hij. Een van de favoriete lunches van de Queen was roerei met haddock. Maar dan wel perfect gebakken. Kleyn verving de schelvis door forel.

Klik hier voor het recept.

Vlierbloesembeignets

Het is er misschien nog net niet de tijd voor, met dit koude natte voorjaar, toch zullen de vlierbloesems niet lang meer op zich laten wachten. Tallina van den Hoed liet zich in mei 2018 inspireren door de onconventionele vlierbloesem-citroentaart bij het huwelijk van Harry en Meghan tot het bakken van al even onconventionele vlierbloesembeignets.

Klik hier voor het recept.