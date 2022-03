Het roulettespel met paaseitjes van AH doet je verlangen naar dat ene gore prei-eitje

Het nieuwe eten: het paaseitjesroulettespel van AH Delicata.

Het paaseitjesroulettespel brengt herinneringen naar boven aan een zekere paaseitjestest, twee jaar geleden. De redactie van V testte toen 52 smaken, van zure mat en pizza tot mango-passievrucht, een misselijkmakende eetervaring die leidde tot zinnen als ‘smaakt naar gefermenteerd schaap’.

Albert Heijn speelt in op een zeer YouTube- en Instagramgenieke eettrend die eigenlijk al een beetje achter de rug leek te zijn. De trend in kwestie berust op het idee dat het hilarisch is om iets ogenschijnlijk lekkers in je mond te stoppen dat een heel ranzige smaak blijkt te hebben. Of liever, om het gezicht van iemand te zien die iets in z’n mond stopt dat een heel ranzige smaak blijkt te hebben.

In het doosje zitten zeven eitjes met pecan-karamelsmaak (een met zeezout afgetopte variant eindigde in de paaseitjestest op een knappe nummer vijf, met een 7,7), en één eitje met preismaak. ‘Zie wie geniet, en wie niet’. De grap is dat je uit nieuwsgierigheid toch op dat gekke prei-ei gaat hopen. Smaakspoiler: heel ranzig. Geen gefermenteerd schaap. 7.5