Het regende bikerjacks op de catwalks voor voorjaar/zomer ’22

Vanaf links: Miu Miu, Knwls, Christian Dior, Blumarine, Acne Studios Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zei de profeet Johan ooit, en zo was het. Het regende op welhaast oudtestamentische wijze bikerjacks op de catwalks voor voorjaar/zomer ’22. Logisch natuurlijk, het korte leren jekkie is een verdraaid handig ding dat overal bij past maar in alle omstandigheden zichzelf blijft. Het geeft pit en warmte en kan zowel overdag als ’s avonds mee op pad.

Hoe gaan wij ze dragen?

Op alle mogelijke manieren, van keurig ladylike (zie Ports 1961, Miu Miu en Dior) tot superstoer met denim (Alexander McQueen) en van mega-oversized (Simone Rocha) tot hartstikke hardrock met een triljoen studs (zie Richard Quinn). Bij Prada en Tod’s kwamen klassieke herenbikers voorbij, bij Supriya Lele waren zowel de oranje kleur als het opengewerkte model meisjesachtig frivool. Ook altijd goed: een bruinleren biker, zoals getoond bij Knwls en Blumarine. Eronder kan eigenlijk alles, van minirok tot spijkerbroek.

Een bekend mens

Kate Moss en Johnny Depp Beeld Ron Galella Collection via Getty

Iedereen die ooit Grease heeft gekeken weet dat Sandy’s transformatie van braaf meisje tot schoolvamp ’m niet alleen zat in die loeistrakke broek en die rode muiltjes, maar vooral in dat kekke korte leren jasje. De combinatie mooi meisje/stoer jasje werkt ook al decennia voor Kate Moss, die nog meer leren jekkies versleet dan verkeringen, en er (volgens uw stijljuf althans) nog cooler in oogde dan ex-wederhelft Johnny Depp.

Sandy 2.0 in ‘Grease’ Beeld Imageselect

Waar kopen we dat?

Schapenleren bikerjas van Mango, € 120.

Schapenleren biker ‘Sierra’ met studs van Goosecraft, € 450.

Leren biker van Tommy Hilfiger via Zalando, € 500.

Rood imitatieleren bikerjack van Desigual via Wehkamp, € 150.

Easy Rider-mok van Tee Public, € 12,75.