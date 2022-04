Het oudste restaurant van Nederland heeft volop ambitie maar weinig focus

Restaurant 1397 in Bergen op Zoom. Beeld Els Zweerink

1397, Grote Markt 36-38, Bergen op Zoom hoteldedraak.nl Cijfer: 6,5 1397 is het restaurant van Hotel de Draak, de oudste horecagelegenheid van Nederland. Vier- (€ 64,50) zes- (€ 89,50) of achtgangenmenu (€ 99), luxemenu van zes gangen (€ 95) en à la carte. Veel gebruik van lokale producten.

De poort met gouden letters en het enorme, geschubde fabeldier is niet makkelijk over het hoofd te zien. Al meer dan zevenhonderd jaar kan een moegereisd mens aan de fraaie Grote Markt van Bergen op Zoom terecht voor een warme maaltijd en een slaapplek. De eerste vermelding van De Draak, de oudste horecagelegenheid van Nederland, dateert uit 1397. In dat jaar werd heel Bergen op Zoom in de as gelegd bij een verwoestende brand, maar De Draak werd gespaard. Bijna zeker betrof het toen al meer dan honderd jaar een herberg waar reizigers konden overnachten, hun paarden laafden en aan lange tafels met de pot mee-aten. Het idee van een achtgangenmenu, voorafgegaan door amuses en gevolgd door koffie en friandises, zou middeleeuwers waarschijnlijk buitenaards raar voorkomen – het idee van een journalist die daar vervolgens over neerpent dat het er ‘qua smaak en ambitie wel snor zit maar de gerechten nog wel focus en balans missen’ trouwens ook. Het restaurant zoals we het nu kennen, en de restaurantkritiek die daarmee samenhangt, is een uitvinding van zeker vierhonderd jaar later (zie kader).

Grand-Hotel de Draak is al sinds de jaren tachtig in handen van een Brabantse familie. Het inpandige restaurant Hemingway had al een paar jaar een Bib Gourmand, de decoratie die Michelin geeft aan restaurants met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Vorig jaar verhuisde de eetgelegenheid naar de grote zaal voorin de zaak, veranderde de naam in 1397 en schroefde, zoals dat heet, de culinaire ambities op: een Michelinster is het nieuwe doel. De hoge ruimte kijkt uit over het plein, en staat vol met oude dingen: een enorm gouden beeld van een draak, een schilderij van een draak, kroonluchters, wandkleden, Chinese schalen, rode schemerlampen – de zware stoelen hebben rood velours en klinknagels. Het is een door de jaren heen verzameld ratjetoe die aan de toonkamer van mijn oma doet denken, maar dan heel groot en iets beter uitgelicht. Tegelijkertijd vind ik het sympathiek dat de zaak niet, zoals veel restaurants van grote hotelketens, tot in de puntjes aan een duur stijlboek is onderworpen. Onze kaarsrechte kelner is ook niet meer zo piep – hij werkt hier al sinds 1980 en zegt op onverwachte momenten dingen als ‘Ja dames, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, zeg ik altijd maar.’ Hij is evenwel behulpzaam, schenkt een aardig arrangement met reusachtige glazen wijn en ook een glas cider vooraf en een marsala bij het dessert, en wordt bijgestaan door twee jonge en erg lieve leerlingen.

Twee menu’s

Er kan van de kaart worden besteld en er zijn twee grote menu’s: Menu 1397 (zes gangen voor € 89,50) en het naar de chef vernoemde luxemenu Torben Bouterse (€ 95). We kiezen voor het eerste, waarvan eenmaal vegetarisch (€ 84,50). Bij het batterijtje groente-amuses zit de in beslag gefrituurde bloemkool met kerrie-ui-mayonaise (nogal hilarisch aangeduid met ‘bloemkoolkibbeling met structuren van huisgemaakte joppiesaus’) en een groenekruidenijsje met yoghurt, kimchi en gefrituurde aardpeer dat vervalt in ongericht, hotseklotsend zuur.

Het eerste gerecht komt in twee verdiepingen op tafel: een kommetje onderop, en daarop een passend bordje dat aan tafel naast het kommetje wordt gezet. Dat zien we vaker bij gerechten waarin bijvoorbeeld twee verschillende, maar complementerende bereidingen worden geserveerd, maar hier ligt op beide borden vrijwel precies hetzelfde wat het eigenlijk vooral een beetje raar en onhandig om te eten maakt. Lekker is het zeker: aangezuurde, rauwmelkse Bretonse room in een soort verfwaaier van rode biet, groene appel, verrukkelijke bruine boter, zwarte knoflook, witte balsamico en uitstekend fris-fruitig ijs van biet en kers, met ertussendoor allerlei knapperige kroepoekjes en dingetjes. De smaken zijn knap in balans gebracht: echt een prima vegetarisch voorgerecht.

Skrei met mosselsaus Beeld Els Zweerink

Ik krijg vervolgens Zeeuwse kingfish (de gekweekte koningsmakreel die bij dit soort zaken in noodtempo de wilde tonijn van de borden heeft verdrongen) met verschillende radijzen, gezouten citroen en wat stukjes sepia. Aan tafel wordt er een lichte dashibouillon overheen geschonken: het is een smakelijk, mals en fris gerechtje. De vegetariër krijgt hetzelfde maar dan met stukjes knolselderij in plaats van vis, en zónder sepia en sausje – nogal onfeestelijk. Dat geldt overigens niet voor het derde vegetarische gerecht, huisgemaakte pasta gevuld met oesterzwam en gebakken artisjokken, samen in een superhartige paddestoelensaus: erg goed!

Navelpluis

Skrei is een Noorse winterkabeljauw, en Bouterse serveert hem koud, licht gepekeld, in een raamwerk van groenekruidenpoeder en met een warme saus van mossel. Er ligt ook een gefrituurde en een opengestoomde mossel bij, het bord is bestippeld met citrusgelei en we vinden ook een soort wonderlijk kikkergroen spul, dat bij navraag sponscake blijkt te zijn. Het is helaas uit elkaar gevallen, waardoor het meer wegheeft van navelpluis. Het hele gerecht doet verlangen naar, gewoon, een stukje gebakken skrei met mosselsaus en prei – vooral omdat die laatste twee weer bijzonder lekker zijn, met de smaken zit het bij deze chef gewoon wel goed, maar hij vliegt in de keuzes voor bereidingen hier en daar een beetje uit de bocht.

Ronduit raadselachtig is namelijk ook het gerecht ‘Hokkaido’ (een Japans eiland, maar ook een pompoen) dat bestaat uit onaangekondigde, onaangemaakte Sardijnse balletjespasta (fregola) met daarop alleen twee wortels en een taai stukje bosui, overdekt met een lijmerig, koud schuim – een beetje alsof het belangrijkste deel van het gerecht vergeten is. Het vegetarische hoofdgerecht is eenzesde gebarbecuede spitskool met oude kaas, in een kolderiek grote schaal. Bij het smakelijke Kemperlander rundvlees krijg ik naast gebarbecuede little-gemsla met ansjovismayonaise – een beetje grof, maar wel gewoon lekker – ook een berg onaangekondigde stroganoffsaus. Zo’n toevoeging, hoewel de smaak van de saus ook weer prima is, lijkt weinig doordacht.

Dessert

Als dessert krijgen we een knap gerechtje van zoete, aardse knolselderij met dulce de leche en koffie en een gerecht van duindoornijs met beurre noisette en hartig paddestoelenpoeder: beide origineel en smakelijk. We hebben een aantal lekkere dingen gegeten, maar we krijgen het gevoel dat het menu nog niet genoeg is gefinetuned. Het is niet erg als iemand moet zoeken naar zijn nieuwe, culinair opgeschroefde stijl – maar daarvoor zijn de prijzen hier nu nog echt te hoog.

Nou ja: mogelijk heeft de chef nog een paar honderd jaar om de boel recht te trekken.

Het eerste restaurant Mensen aten al buiten de deur voordat de deur überhaupt was uitgevonden: herbergen, table d’hôtes en brouwerijen voorzagen hongerige reizigers van de nodige verfrissingen, en stalletjes met straatvoedsel zijn helemaal stokoud. Maar het restaurant zoals wij het kennen – waar je met je gezelschap aan een eigen tafel zit en je eigen gerecht uitkiest, in plaats van aan gezamenlijke tafels met de pot mee-eet – is een moderne uitvinding met een heel specifieke geboortegrond: het Palais Royal in Parijs, aan het einde van de 18de eeuw. Net als het café (‘koffie’) is het restaurant een drinkgelegenheid vernoemd naar de aldaar genuttigde drank. Restaurant was namelijk in eerste instantie de naam van een herstellende bouillon, die in die tijd een soort gezondheidsrage vormde. Een samenstelsel van gebeurtenissen (de opkomst van de burgerklasse, betere voedselvoorziening en landbouwtechnieken, daarna de Franse Revolutie, en het feit er steeds meer over eten werd gepraat en geschreven) zorgde ervoor dat deze restaurants in korte tijd zeer populair werden en uiteindelijk de blauwdruk voor het uit-eten-gaan vormden. Wat ook vaak als reden wordt genoemd: aangezien het hier om gezondheidsvoedsel ging, soms op doktersvoorschrift, waren het de eerste gelegenheden waar ook (‘nette’) vrouwen naartoe konden, en dus uitstekende gelegenheden om iemand te versieren. Wat dat betreft is er dus weinig veranderd.