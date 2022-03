Het omhoog vouwen van de kraag is de geraffineerde versie van de opgestroopte mouwen

Robert Redford als superspion in de film ‘Three Days of the Condor’ Beeld Bettmann Archive

Ik las laatst in een van zijn columns dat Marcel van Roosmalen niets dan prettige herinneringen heeft aan de Koude Oorlog. Ik herkende dat wel. Die fascinatie voor een geheime wereld vol paranoia leverde cultuuruitingen op die ik tot mijn favorieten reken – zonder Koude Oorlog geen John le Carré of Graham Greene.

Films tegen de achtergrond van die Koude Oorlog spelen zich vaak af in de winter. Bij gebrek aan echte actie wordt het adjectief tot decor verheven. In Three Days of the Condor (1975) is het winter in New York als er een mysterieuze moord plaatsvindt op enkele kantoorbeambten in dienst van de CIA. Het is een opmerkelijke aanslag omdat het geen stoere agenten betreft, maar onschuldige boekenlezers.

Joe Turner (rol van Robert Redford) ontsnapt aan die slachting omdat hij net even broodjes is gaan halen. Als Turner terugkeert met zijn zak vol broodjes, ontdekt hij de moordpartij. Vervolgens vindt er een interessante transformatie plaats. Turner wordt in eerste instantie geïntroduceerd als een man met een gemiddelde naam en een stoffige baan. In de openingsscène van Three Days of the Condor zien we hem naar zijn werk tuffen op een zeldzaam sukkelige moped in het kostuum van de Dorknoper: tweed jasje, wollen stropdas en een gebreide sjaal om de hals (het is tenslotte winter). Op zijn hoofd staat een oenige dopmuts geparkeerd. Joe Turner oogt even belezen als belegen.

Robert Redford aan het begin van zijn transformatie in de film ‘Three Days of the Condor’ Beeld ANP / Mary Evans Picture Library Ltd.

Na de moordpartij treedt bij Turner een metamorfose op die treffend wordt gesymboliseerd door één ogenschijnlijk triviale handeling: hij zet de kraag van zijn tweed jasje omhoog. De suffe kantoorklerk transformeert tot actieheld (de sjaal en de dopmuts zien we in de hele film niet meer terug).

Ergens in de film pikt Turner nog een ravissante dame op (Faye Dunaway) én een zwarte peacoat, waarvan de kraag uiteraard ook omhoog gaat. Als hij ook nog een gloeiend geile pilotenbril op zet, is de gedaanteverwisseling compleet: de ambtenaar is een superspion geworden die – spoiler alert – binnen three days de onderste steen boven weet te krijgen (‘Condor’ is Joe Turners codenaam).

Van westerns kennen we de witte en zwarte cowboyhoed die het contrast tussen goed en kwaad moeten verbeelden. We kennen ook de mouwen die letterlijk worden opgestroopt als er actie moet worden ondernomen. Het omhoog vouwen van de kraag is de geraffineerde versie van de opgestroopte mouwen. Vanaf de eerste dag van de Russische invasie in Oekraïne draagt Volodimir Zelenski een legervest met een rits die hij gedeeltelijk open laat bij de borst. De kraag van dat vest staat altijd omhoog.