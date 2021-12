Het Mao-jasje heeft hier gelukkig nooit voet aan de grond gekregen

Zegt prins Bernhard tegen Mobutu: ‘Trek eens aan mijn vinger.’ Want dat moet je die ouwe boef meegeven: er viel altijd wat te lachen, zelfs op bezoek in het toenmalige Zaïre, het land dat eerst door de Belgische koning Leopold II werd leeggeroofd, vervolgens door Mobutu, de kleptocraat die zich keizer waande. Bernhard was in 1973 in Afrika voor een filmsafari. De prins-gemaal was niet met lege handen gekomen. Om de hals van Mobutu zien we de geëmailleerde Orde van de Gouden Ark, een potsierlijke ridderorde die Bernhard zelf in het leven had geroepen.

Prins Bernhard in Zaïre met Mobutu, augustus 1973. Beeld Getty

Afijn, Mobutu was in die vroege jaren zeventig al gevorderd met de afrikanisering van zijn land, een bewustwordingsproces waarin de landsnaam werd gewijzigd (Congo werd Zaïre), alsook die van de president. Joseph-Désiré werd Mobutu Sese Seko kuku Ngbendu wa za Banga (de sterke, krachtige leider die het land voorspoed zal brengen, een naam die geen profetie bleek). In dat licht paste ook het kostuum dat hij koos, een antikoloniaal statement zo u wil. Voor zijn jasje, een zogenoemde abacost, speelde hij leentjebuur bij Jawaharlal Nehru in India en bij Mao Zedong in China (eigenlijk bij Sun Yat-sen).

Dat waren weliswaar geen Afrikaanse leiders, maar ze pasten wel in de anti-Europese filosofie van Mobutu, net als de term abacost, een samentrekking van ‘à bas le costume’ (weg met het pak). De combinatie met de muts van tijgerbont, zijn handelsmerk, en zijn – niet zichtbare – ebbenhouten wandelstok met zilveren topping vormden een semi-authentiek allegaartje dat ‘dictator chic’ werd genoemd.

Wat de abacost gemeen heeft met het Mao-jasje, is het gebrek aan taillering. Dat lijkt een ijdel detail, maar taillering is een manier om je jasje te personaliseren. En daar wrong de schoen bij Mao en zijn manschappen. Die waren van mening dat het individu zich niet behoorde te onderscheiden, doch zich ondergeschikt diende te maken aan de collectieve identiteit. Mobutu ging zo ver om zijn onderdanen te verbieden westerse kleding te dragen. Kleding is een gesprek, en als iets het communistisch failliet vertelt, is het wel het vormeloze Mao-kostuum. Iedereen gelijk, allemaal amorf.

Splinter Chabot bij de première van Hier Ben Ik. Beeld ANP / MMP

Het Mao-jasje heeft, net als het maoïsme, nooit voet aan de grond gekregen in Nederland. Gelukkig maar. Zie het contrast met het vrolijke jasje om de ranke torso van Splinter Chabot. De taillering van diens jasje is door ontwerper Peter George d’Angelino Tap als het ware herhaald in het middengedeelte, waar een revers feitelijk ontbreekt. De voorpanden kussen elkaar middels knoop en lusje. Subtiel. Je zou hem zo een ridderorde omhangen.