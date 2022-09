Het kraakheldere beeldscherm van de nieuwe Galaxy Z Fold 4 maakt multitasken wel heel aantrekkelijk

Samsung Galaxy Z Fold 4 Beeld Samsung

Sinds een paar jaar heeft Samsung met zijn vouwtoestellen een geheel eigen niche gevonden. Inmiddels is het tijd voor de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4. De eerste is het apparaat dat als een brillenkoker openvouwt en dan een normaal formaat smartphone aanneemt, terwijl de Fold als een boek openslaat en van een langwerpige telefoon een vierkante tablet maakt. De gadgetdesk test deze keer de Fold.

Ten opzichte van de Fold 3 is er op uiterlijk gebied nauwelijks iets veranderd; de subtiele verschillen zijn eigenlijk pas zichtbaar als beide toestellen naast elkaar worden gelegd. Zo heeft de 4 een wat kleiner scharnier, waardoor het scherm aan de buitenkant net wat groter is. Maar het wordt natuurlijk pas echt interessant op het moment dat het toestel wordt opengevouwen. Nog altijd is er een vouw te zien, maar die valt gevoelsmatig heel snel tijdens het gebruik weg.

Multitasken is veel gemakkelijker geworden Beeld de Volkskrant

Een revolutie is de Fold 4 allang niet meer; de hardwarematige verbeteringen zijn meer zoals een iPhone 14 zijn voorganger voorbijstreeft. Denk daarbij aan betere camera’s (in totaal zijn dat er maar liefst vijf, zowel aan binnen- als buitenkant), een volgens Samsung minder kwetsbaar scherm en een snellere Snapdragon-processor. Die laatste zorgt ervoor dat alles nog weer wat soepeler en sneller verloopt, al gaat het niet om grote verschillen.

Bij de vorige Folds was het in alle eerlijkheid een beetje zoeken naar het grote nut, los van het uitklapplezier. Het rare vierkante formaat is immers niet per se geschikt voor video, waardoor het voordeel van een groter scherm er nauwelijks is. Als e-reader dan misschien? Zou kunnen. Maar het echte voordeel komt naar voren als het prachtige en kraakheldere beeldscherm ingezet wordt om meerdere apps tegelijk te gebruiken.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Beeld Samsung

Met de laatste Android-software die speciaal bedoeld is voor tablets en vouwtelefoons komt het multitasken pas echt tot zijn recht. De nieuwe taakbalk werkt bijzonder prettig en laat de gebruiker eenvoudig verschillende apps naast elkaar openen, waarbij hij kan kiezen hoe groot ze zijn. Vervolgens is het eenvoudig om bijvoorbeeld een foto vanuit de foto-app in een mailtje te slepen.

Vouwtelefoons domineren het straatbeeld nog bepaald niet, maar Samsung heeft zelf torenhoge verwachtingen. Over drie jaar moeten de origamivarianten meer dan de helft van alle topmodelverkopen voor hun rekening nemen. Dan zal Samsung nog wel één grote horde moeten wegnemen: de prijs.

Samsung Galaxy Z Fold 4- vanaf 1799 euro