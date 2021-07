Het kost wat geld en wat ruimte, maar dan kijk je de Tour buiten, in de regen

The Terrace, een tv voor buiten. Beeld Samsung

De gadgetdesk keek de op alle vlakken desastreuze EK-wedstrijd van Nederland tegen het modale Tsjechië met de hele buurt buiten op een gloednieuw toestel van Samsung. Voor de gelegenheid reed de fabrikant de tv het terras op samen met een gigantisch groen grasplateau waarop hij was gemonteerd, maar normaliter is dit een los apparaat voor (of in) een bestaande muur.

Het toestel, toepasselijk The Terrace genaamd, onderscheidt zich vanwege het feit dat het een buiten-tv is, bestand tegen zon, regen en vuil. Dat is direct al duidelijk bij eerste aanschouwing omdat The Terrace er vanwege zijn dikte uitziet als een toestel van vijftien jaar terug. Die dikte is nodig om het apparaat waterdicht te maken. Het mag de pret niet drukken.

Samsung heeft veel aandacht besteed aan de beeldkwaliteit. Ook onder lastige omstandigheden (zon) moet de kijker immers van helder beeld kunnen genieten. De QLED-tv heeft daarom een hoge helderheid van 2000 nits en een speciale antireflectielaag. Het draagt allemaal bij aan het kijkcomfort, maar wie een zelfde ervaring verwacht als binnen in optimale omstandigheden, komt van een koude kermis thuis. Zeker als je er scheef voorzit, is het beeld niet fantastisch bij fel zonlicht.

Voor de rest is het een smart-tv zoals alle andere van Samsung, met een duidelijk menu van waaruit apps als Netflix zijn te bereiken. Nederlandse apps als NPO Start of Ziggo staan er nog niet standaard op, maar dat regel je in een handomdraai.

Voor de buitenervaring moet je flink de portemonnee trekken. The Terrace heeft niet alleen een 4k-beeld, maar kost ook 4k. Dat is de kleinste variant, van 55 inch. De grootste van 75 inch moet maar liefst 6.500 euro opbrengen. En eigenlijk ben je er daarmee nog niet, want in de buitenlucht is een extra soundbar ook wel fijn. Ook daar heeft Samsung een buitenvariant van in de schappen staan. Dat is nog eens 1.000 euro erbij. Maar dan kun je dus wel in de regen naar de Tour de France kijken.

Met The Terrace snijdt Samsung een heel nieuw, maar vermoedelijk piepklein marktsegment aan: dat van de vermogende consument die ook nog eens over een grote tuin beschikt. Of je moet, om het gezellig te houden, altijd de buurt uitnodigen.

