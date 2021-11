Het kogelvrije vest zagen we in de jaren negentig al op de catwalk

Altijd als ik Geert Wilders in een kogelvrij vest zie, moet ik denken aan de uitvaart van Michiel de Ruijter in de Nieuwe Kerk. Volgens militaire traditie hield een vrijwilliger daar de wacht in een voor vijfentwintig gulden gehuurd harnas. Dat harnas was loodzwaar en de begrafenis duurde bijna vijf uur. Enkele dagen na de uitvaart eiste het metaal zijn tol; de goede man overleed van uitputting.

Geert Wilders Beeld ANP

Geert Wilders heeft weleens opgemerkt dat het zweet bij hem langs de rug loopt bij het dragen van zijn harnas, een kogelvrij vest. ‘Soms hoop ik dat ik het niet aanhoef’, zei hij ooit tegen De Telegraaf, ‘maar dat bepaal ik niet zelf.’ Zeventien jaar angst en isolatie, dat geeft die verbale vergrijpen toch meer context dan de ontsporingen van een Thierry Baudet, waar alleen onverschillig opportunisme onder ligt.

Ook de Amerikaanse rapper 50 Cent draagt zijn kogelvrije vest uit noodzaak.

Ergens in 2000 werd hij neergeschoten, waarna hij en zijn G-Unit het zekere voor het onzekere namen en het podium, in Amerika althans, alleen nog beklommen met vesten. In dat verlengde, doch meer symbolisch van aard, moeten we ook het vest zien dat de Engelse rapper Stormzy droeg tijdens zijn optreden in 2019 op Glastonbury, op deze plek eerder besproken.

Stormzy droeg geen bullet proof-vest maar een stab proof-vest, toegespitst op de Engelse messenproblematiek, inmiddels ook in Nederland courant.

Verstopt Wilders zijn vest nog onder een jasje, 50 Cent en Stormzy dragen het als fashionstatement. De Oostenrijkse ontwerper Helmut Lang heeft zo’n kogelvrije vest eind jaren negentig al op de catwalk geïntroduceerd. Kanye West, die altijd een schuin oog op de minimalist Lang houdt, kopieerde dat vest voor zijn eerste Yeezy-collectie. In de videoclip voor zijn nummer Praise the Lord draagt A$AP Rocky ook zo’n vest.

De praktische aanleiding (noodweer) wordt hier vervangen door de zucht naar stoere esthetiek - kevlar-cool.

Nieuw is het niet. Vanuit het geweldsdomein druppelt er vaker wat door naar de gewone garderobe. Aan oorlogvoering hebben we trenchcoats, bomberjacks, cargobroeken, camouflageprint en wat al niet meer te danken, dus waarom ook niet een kogelvrije vest? Om je heen zie je inmiddels ook zogeheten tactical vests, die we in eerste instantie alleen zagen bij Amerikaanse militanten van het type Capitoolbestormer. Hoe functioneel zo’n tactical vest ook is, met al die zakken voor je peuken, een pen of een schuifmaat, het blijft toch dystopisch ogen. Terwijl ik ooit bij Lucebert las dat ten diepste alleen het kwetsbare echt mooi is. Maar goed, die was antisemiet en dus feitelijk ook ontspoord.