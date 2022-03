Robert De Niro in 1976. Beeld Getty Images

Bij mij in de buurt zie ik weleens een vriendelijke Engelsman zijn hond uitlaten. Hij doet dat in een olijfgroene legerjas van het merk Ralph Lauren – die merknaam staat in zwarte letters op de borst gestanst, op de plek waar US Army hoort te staan. De jas is namelijk een reproductie van het M-1965-veldjack dat de Amerikaanse GI’s in Vietnam droegen.

Is het gezien de oorlogssituatie in Oekraïne ongepast om de viervoeter in een dergelijke jas uit te laten? De soep wordt tenslotte tegenwoordig net zo heet gegeten als-ie wordt opgediend. Zo las ik dat een snackbar in Nijmegen het frietje oorlog van het menu heeft gehaald. ‘Dit kan echt niet meer’, schreef de invoelende eigenaar op Facebook.

Het leger is altijd een broedplaats geweest van uitvindingen die ook in het burgerlijk bestaan van waarde bleken. Zo vinden we onze weg met gps en plakte ik vanmiddag nog een losse tl-buis vast met ducttape. Met kleding is het niet anders. De weg van het Binnenhof naar het Vredespaleis kunnen we plaveien met kledingstukken die oorspronkelijk voor het slagveld werden bedacht. Trenchcoats, Macs, bomberjacks... Op straat kregen ze een tweede leven. Zou de Nijmeegse frietboer zijn cargobroek nu ook niet meer dragen?

Het is een wrange constatering, maar van elke oorlog houden we wel iets over. Het M-65-veldjack uit de Vietnamoorlog was een verbeterde versie van het Amerikaanse M-1943-field jacket uit de Tweede Wereldoorlog. De onder Engelse mods populaire fish tail parka was door het Amerikaanse leger bedacht om de manschappen in Korea warm te houden. Na de Korea-oorlog belandden de M-51-parka’s van het Amerikaanse Alpha Industries in Engelse dumpwinkels, waar ze werden opgepikt door jonge mods.

Yoko Ono en John Lennon in Madison Square Garden in New York. Beeld Ron Galella Collection via Getty

Misschien ontdoe je zo’n kledingstuk juist van zijn martiale associatie door het heel dagelijks in te zetten. Is er een vreedzamer tijdsbesteding dan het uitlaten van Fikkie?

Het M-65-jack ging zelfs nog een stapje verder. Al in de laatste jaren van de Vietnamoorlog groeide deze legerjas uit tot een symbool van de anti-oorlogsbeweging. De populaire cultuur sloeg de handen ineen met de tegencultuur: Bob Dylan droeg zo’n jas, en Bob Marley. Al Pacino draagt er een in Serpico, Robert De Niro in Taxi Driver. John Lennon, hij van Give peace a chance en Happy Xmas (War is over), droeg een US Army-overhemd.

Tennisons beroemde gedicht The Charge of the Light Brigade gaat over de slag bij Balaclava tijdens een eerdere Krimoorlog. Daar hebben we de bivakmuts (balaclava) aan te danken. ‘Charging an army while / All the world wondered.’