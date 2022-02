Het is deze winter ‘layeren’ geblazen: zo doen we dat

Vanaf links: Brunello Cucinelli, Valentino, Prada, Paul Smith, Nehera Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

De internationale term is layering, en dat komt heel simpel neer op laagjes creëren met je kleding. En dan met name de kleding boven de taille. Geen sweaters op een kale nek dus, maar een mooie trilogie van coltruitje, overhemd, eventuele spencer en/of colbert. Echte stapelaars maken het af met een fraaie mantel. Grote voordelen: je kunt naar hartelust spelen met kleur. En als de lentezon zich plots aandient, kan er altijd een laagje uit.

Hoe gaan wij ze dragen?

Klassiek, liefst, want we combineren hier de golden oldies uit de masculiene zakengarderobe – wie ballen heeft draagt er ook nog een kloeke stropdas bij, en een setje kekke loafers of brogues. Bang voor een brave ouwelullenlook? Geen nood, met een vleug geel, roze of koraalrood blaas je elk vermoeden van mufheid weg, of je het nu aan de voeten of aan de hals draagt. En met een minirok met pluislaarzen, zoals bij Chanel, wordt het nooit saai.

Een bekend mens

Victoria en David Beckham. Beeld GC Images

Als er één modeontwerper is die helemaal in de smiezen heeft hoe je zakelijk omtovert tot cool, en hoe je subtiele en toch jofele kleurcombinaties maakt, dan is het Victoria Beckham wel. Zie eens hoe ze hier een ogenschijnlijk niksig setje van bleke camelcoat, gestreept herenshirt en zwart coltruitje oppept met een kerriekleurige broek. Dat is niet alleen girl power, maar zeker ook spice power.

Waar kopen we dat?

Gele coltrui van Q.S. by S. Oliver via Zalando, € 13

Lila shirt van Lebrand, € 372

Argyle spencer van gerecyclede wol van Ganni, € 195

Oversized wollen blazer van Arket, € 150