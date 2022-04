Het gaat er niet alleen om wát je draagt, maar ook hoe je het draagt

Splinter Chabot Beeld ANP / Anneke Janssen

Omdat de Nederlandse literatuur behoefte heeft aan jonge sterren, was het maar goed dat Splinter Chabot acte de présence gaf op het Boekenbal. Het gaf een toefje glamour aan de aftrap van de Boekenweek, waar ook dit jaar weer lekker veel werd gemopperd, bijvoorbeeld over de iets te alledaagse locatie (de Amsterdamse discotheek Escape).

Een dag eerder raakte ik op de presentatie van Chabots nieuwe roman in gesprek met de trotse vader, Bart Chabot. We kwamen te spreken over een oude schrijfvriend, Martin Bril. Tijdens een voorbereidend etentje voor een gezamenlijke theatertournee had Bril een gevoelige kwestie aangesneden. Waar het op neerkwam: als Chabot zich zou blijven kleden zoals hij deed, wilde Bril niet met hem op het podium staan. Thuisgekomen had een gebelgde Chabot steun gezocht bij zijn echtgenote, maar die kon zich eigenlijk wel vinden in de kritiek.

Onder protest liet Chabot zich een week later door Bril meetronen naar Hans Ubbink, die een pak had klaargelegd. ‘Trek het eerst aan’, had de modeontwerper gezegd, ‘loop erin rond en kijk dan pas in de spiegel.’ Maar wat er toen gebeurde: ‘Ik trok het pak aan en hoefde niet eens in de spiegel te kijken. Ik voelde dat ik ineens volwassen was geworden, zónder dat ik het kind in mezelf was verloren.’

Dat vond ik mooi gezegd door Bart Chabot, die de transformerende kracht van kleding in levenden lijve ervoer. Misschien is transformeren hier niet het juiste woord. Elton John doste zich op het podium zo excentriek mogelijk uit om zijn onzekerheid te camoufleren, en dat is niet waar ik het hier over heb. Je aankleden is iets anders dan je vermommen.

Barts zoon Splinter droeg op het Boekenbal een jurk. Dat het een jurk was, zag ik overigens pas toen ik oog in oog met hem stond. Van achteren leek het namelijk op zo’n oude militaire greatcoat, ook wel watchcoat genoemd. Zo’n jas wordt opgebouwd uit een nauwsluitende bovenzijde en een waaiende onderkant, bijna als een rok. Fans van de film The Matrix zullen dat concept herkennen, maar in kungfufilms kom je het ook tegen, want het knokt sierlijk weg, vooral in slow motion.

Je associeert een jurk dus misschien niet snel met het krijgswezen, maar bij kleding draait het nu eenmaal om silhouet. Zo was daar namens Chabot senior en junior een les in tweevoud, namelijk dat het er niet alleen om gaat wat je draagt, maar ook om hoe je het draagt.