Het blijft schipperen met een veganistisch kaasplankje

Beeld Krista van der Niet

Na de vleesvervangers rukken nu ook de kaasvervangers op. Op internet, in biowinkels en ook in de reguliere supermarkt verschijnen steeds meer alternatieven voor kaas, van harde blokken tot zachte en smeerbare varianten. Blijkbaar is het verlangen naar kaas bij veganisten en andere zuivelmijders groot. Maar wordt dat verlangen ook vervuld?

V zocht vier kaasliefhebbers die zelf geen veganist zijn, maar de ontwikkelingen op het gebied van plantaardige vervangers wel met nieuwsgierigheid volgen en het experiment niet schuwen. Volkskrant-redacteur Nell Westerlaken, kookboekenauteur Welmoed Bezoen (Comfortfood met groente), culinair verhalenmaker Guus Thijssen (Buro Eetkunde) en restaurantstarter Birk Heijkants (Rotonde in Rotterdam) werkten zich door – schrik niet – 43 plantaardige kazen heen (zonder verpakking, op genummerde borden). Die kazen konden we verdelen in acht categorieën, waarmee je in theorie een leuk kaasplankje kunt samenstellen: camembert, blauwe kaas, zachte kruidenkaas, geitenkaas, mozzarella, feta, harde kaas en peperkaas (sommige met askorstje).

Daarvoor kun je zeker niet bij elke supermarkt terecht. Grote supermarkten hebben inmiddels wel een bescheiden, maar groeiend assortiment met veganistische zuivel van eigen merk (Albert Heijn) en vooral van Violife, een Griekse producent van plantaardige zuivelproducten. Daarnaast hebben we gewinkeld bij de landelijke biologische supermarktketen Ekoplaza en een plaatselijke biosupermarkt in Amsterdam-Oost.

Dé specialist is de plantaardige kaaswinkel Willicroft in Amsterdam, die ten minste acht verschillende merken kaas verkoopt en proeverijen organiseert. De kazen zijn ook online te bestellen. Een andere specialist is Veggiedeli, een veganistische webshop die een indrukwekkende hoeveelheid plantaardige zuivel heeft. De bestellingen worden snel geleverd, met een koelzakje voor producten die beperkt houdbaar zijn.

Camembert

Een veelgebruikte grondstof voor vooral de zachtere veganistische kazen van kleinere, alternatieve merken is cashewnoot. Bij vrijwel alle camembertachtigen, kruidenkazen, gepeperde en speciale kazen, sommige geitenkazen en een enkele mozzarella is cashewnoot de basis, al dan niet aangevuld met amandel, macadamia, lupine of rijst, het merendeel uit biologische teelt.

Vooral over de camemberts (9 stuks) waren de panelleden positief verrast. Sommige hebben een veelbelovende witte schimmelkorst met de karakteristieke geur van camembert of brie. Zo ziet de Camemberti van Mr. & Mrs. Watson (Amsterdams veganistisch restaurant en kaasmaker) er prachtig uit, maar de korst is te dik en te hard (‘heftig stukje verse gist’, proeft Bezoen), de textuur van de kaas lijkt meer op ganache en is ook iets te korrelig. De Joséphine van Jay & Joy heeft ook een mooie korst, maar is van binnen te droog, mist de umamismaak en heeft een bittere nasmaak. Het probleem, concludeert Westerlaken, is dat die korst waarschijnlijk niet is ontstaan door natuurlijke fermentatie, waardoor de buitenkant geen geheel vormt met de binnenkant.

Na wat vijven en zessen, en een paar keiharde onvoldoendes (Cicioni: zuur, chemisch, korrelig en lelijk) mag de Cashew Camemberti van Rosie & Riffy op het kaasplankje. Het panel looft de lekkere romige structuur, de gerijpte en pittige smaak en de fraaie korst. Opmerkelijk, want de Aged Natural van hetzelfde idealistische duo uit Amsterdam lijkt niet op kaas, smaakt azijnig, heeft een vreemd uiterlijk en is nogal hard, vindt het panel.

Kruidenkaas

Over kruidenkaas blijken in de plantaardige wereld zeer uiteenlopende meningen te bestaan. Bij de een is dat een zachte crème met groene kruiden erin, bij de ander een rond kaasje met veel groene kruiden er omheen, of iets smeerkaasachtigs in een bakje. Nogal ‘uitdagend’ vindt het panel de Herbes de Provence van het Spaanse merk Veggie Karma. ‘Niet voor de teerhartigen’, zegt Bezoen, ‘maar hij heeft wel iets.’ Heijkants proeft er zowaar iets dierlijks (‘stalsmaak’) in en zou hem een prijs voor creativiteit geven. Westerlaken proeft alleen stilstaand slootwater. Thijssen stoort zich aan de happen kruiden die hij bij deze en andere merken binnenkrijgt. Er moet ook nog wel een beetje kaas overblijven, vindt hij. Voor het kaasplankje kiest het panel de Gourmet Spread Herbs van Simply-V (Jumbo), die licht, romig en weinig uitgesproken is, waardoor het een prima do it yourself-kaas is: strooi er wat knoflook en provençaalse kruiden door en klaar. Ook de WildWestLand, een product van Vegan Cowboys (onder wie Jaap Korteweg en Niko Koffeman, de oprichters van de Vegetarische Slager), doet het aardig als boursin-alike.

Harde kaas

Het rondje ‘harde kazen’, voor de stukjes kaas uit het vuistje, werd een harde tegenvaller. De vijf in de test zijn allemaal gemaakt op basis van kokosolie. Dat is voor strikte veganisten een aandachtspuntje, want met name in Thailand worden voor de pluk van kokosnoten afgerichte apen gebruikt. Violife is een van de aaparbeidvrije kokosmerken op de Peta-lijst (People for the Ethical Treatment of Animals). Maar je moet maar net tegen de smaak kunnen. Hierbij wordt duidelijk hoe ingewikkeld het is om iets te maken wat zowel de hardheid als het smeltende van echte kaas heeft. De blokken zijn hard of rubberachtig, hebben het uiterlijk van een stuk boter en smaken in het beste geval naar slechte fabriekskaas. Met het mes op de keel kiest het panel het Classic Block van Bedda voor het kaasplankje: smaakt boterig, de structuur komt in de buurt van jong belegen Goudakaas en is verder onopvallend.

Blauwe kaas

‘Echte’ blauwe kaas vergt soms al wat doorzettingsvermogen, maar plantaardige blauwe kaas slaat alles. Er zijn er vier: Green Vie Blue Wheel uit Cyprus en French Style Blue van het Britse merk Sheese (beide op basis van kokosolie), Jeanne van Jay & Joy (zowel noten als kokosolie) en TYK van Pebeyec. Die laatste (op cashewbasis) is voor Bezoen de ergste, met een vreemde alcoholische smaak en voor Heijkants de beste. Westerlaken ziet een ‘mooi rustiek zwart blok’ dat ruikt naar gist en ook zo smaakt. De Green Vie Blue Wheel komt in smaak nog het dichtst bij blauwe kaas en is daarom volgens het panel het beste, ‘maar ik zou hem niemand durven voorzetten’, zegt Westerlaken.

Ash & pepper en speciale smaken

Een pittige peperkaasje misstaat nooit op de kaasplank en met peper en toegevoegde, opvallende smaken – zoals de wat rokerige assmaak – kun je veel verhullen en pimpen. Het is de interessantste categorie, maar ook die van de meest persoonlijke smaak. Waar het panel in elk geval enthousiast over is: de Ash & pepper van Rosie & Riffy. Mooi romig, licht zuur, pittig in de nasmaak en lekker peperig.

Geit, feta, mozzarella

Het grote probleem, vindt het panel, is dat deze producten toch té anders zijn dan ze zich voordoen. G’oats cheese van het Nederlandse Max Bien: best lekker, maar geen geitenkaas. Bovendien, zegt Westerlaken, je kunt de smeltfactor niet inschatten, dus weet je ook niet of ze smaken op broodjes uit de oven met tijm. De vier feta-achtigen zijn in het gunstigste geval smakeloos en goed voor over de salade, maar ze halen het kaasplankje niet. De drie die als mozzarella worden verkocht (Bianco, Mozzarisella, Veganella) zouden misschien nog iets kunnen betekenen op een pizza of over een gratin, maar ook die hebben op een kaasplank niets te zoeken.

Plantaardig duur of dierlijk duur

Tussen de stapels borden vol restanten, vraagt het panel zich af wat het plantaardige kaasmaken tot nu heeft opgeleverd. Enkele positieve uitschieters daargelaten is het merendeel niet bijzonder lekker en sommige producten zijn zo uitgesproken smerig dat je niet snapt hoe de makers ze in de markt hebben kunnen zetten en er ook nog eens een fikse prijs voor vragen.

‘Ik geloof niet zo in veganistische kaas’, zegt Thijssen. ‘Als mensen bereid zijn om dit soort prijzen te betalen voor duurzame alternatieven, zou ik liever zien dat zij veel lekkerdere echte kazen kopen en ze hun geld gunnen aan de melkveehouders en kaasmakers die zich al generaties inzetten voor het best mogelijke voedselsysteem. Dan kunnen die nog veel meer bereiken in duurzaamheid en het verbeteren van dierenwelzijn. En het scheelt een hoop import van kokosolie en cashewnoten.’

De optimisten in het panel zien wel degelijk een vooruitgang in plantaardige zuivel. Niet alleen zijn er in pakweg vijftien jaar nieuwe productiemethoden ontwikkeld, er zijn echt plantaardige kazen waarop je je bezoek durft te trakteren. En de vleesvervangers zijn toch ook geëvolueerd van uitgedroogd bordkarton tot smakelijke en allround inzetbare producten.

Schipperen

Feit blijft dat echt lekker ook echt veel kost. Cashewnoten zijn duur, kleinschalige productie is duur en dan is de prijs voor 100 gram cashewnotenkaas van Rosie & Riffy al gauw 7,30 euro. Een ons ‘gewone’ supermarkt-camembert ligt rond de 1,70 euro. Zou je daarbij een toeslag meetellen voor CO2-uitstoot en een eerlijke prijs voor de boer, zoals berekend door de Tapp-coalitie (True Animal Protein Price Coalition), dan komt er 2,50 euro per kilo bij en kost dat onsje dierlijke camembert 1,95 euro.

Het blijft hoe dan ook schipperen met het kaasplankje. Een geheel plantaardig assortiment is duur en bij de kleinere merken zitten zeker lekkere kazen, het merendeel is ook biologisch, maar het blijft de vraag hoe duurzaam al die geïmporteerde grondstoffen zijn. Een kaasplankje van duurzaam en diervriendelijk geproduceerde echte kazen is zo lekker als je het zelf wilt hebben, maar evengoed duur, en het gebruik van dieren is voor veel veganisten een ethische drempel. Je kunt ook naar de supermarkt voor een betaalbaarder plankje, maar dan lever je zeker in op duurzaamheid en diervriendelijkheid. Ter overweging zet V naast het ideale veganistische plankje uit de test een duurzaam alternatief (in overleg met slow food-webwinkel Deliweb) en een plankje van de reguliere supermarkt.