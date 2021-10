Het Binnenhof is overgenomen door de jongensman in T-shirt

Marlon Brando en Vivien Leigh in A Streetcar Named Desire. Beeld Hollandse Hoogte / Mary Evans Picture Library Ltd.

Net zoals het onderhemd, begon het T-shirt ooit als onderkleding. Misschien dat daar de prikkelende portee van het strakke T-shirt werd geboren. In de populaire cultuur werd die sensualiteit slim vermarkt door acteurs als Marlon Brando in A Streetcar Named Desire (zie foto) en James Dean in Rebel Without a Cause. Met die laatste film positioneerde James Dean zich als icoon van de opstandige jongere, maar het was Brando’s personage Johnny Strabler die in weer een andere film de tijdgeest het best verwoorde. ‘Hey Johnny, what are you rebelling against?’, vraagt Mildred in The Wild One aan Johnny. Waarop die antwoordt: ‘Whadda you got?’

Vóór de Tweede Wereldoorlog was het ongepast om je in een T-shirt te vertonen. Amerikaanse G.I.’s namen na de oorlog de T-shirts uit hun uitrusting mee naar huis, waar de militaire masculiniteit werd opgepikt door niet-soldaten. ‘You needn’t be in the army to have your own personal T-shirt’, luidde de advertentieslogan van de Amerikaanse warenhuisketen Sears. Op de golven van het Amerikaanse cultuurimperialisme waaide dat T-shirt vervolgens over naar hier.

Wat doet een T-shirt? Het verklapt onverbloemd de bouw van je bovenlichaam – reden waarom het populair is onder sportschooljongens. Mark Rutte is een sportieve demissionaire premier (zie de gespierde armen), maar hij is inmiddels ook halverwege de 50 en dan is het – vertel mij wat – lastig ontkomen aan een embonpoint, als je tenminste niet je biertje en bordje pasta wil laten staan. Waarmee we komen bij een opvallende ontwikkeling: de sociale druk om het lichaam in vorm te houden, is de geslachtelijke grens overgestoken. Daniel Craigs James Bond, de gespierde versie van Roger Moores mannentietjes uit de vorige eeuw, kwam in Casino Royale (2006) in strakke zwemslip het strand opgelopen, een rol die in Dr. No (1962) nog door Ursula Andress werd vervuld. Ook mannen moeten tegenwoordig voldoen aan een schoonheidsideaal. ‘I need to go to the gym’, zegt een voorbijganger als hij Cristiano Ronaldo’s wasbordje ziet in diens commercial voor onderbroeken van zijn kledingmerk CR7.

Mark Rutte Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Bovenstaand beeld van de minister-president benadrukt dat, in navolging van de televisie (Matthijs, Jeroen, Humberto, Beau), nu ook het Binnenhof definitief is overgenomen door de jongensman. Na decennia van wijze vaders (Drees, Den Uyl, Kok) is het nu de beurt aan een kabinet dat zich laat karakteriseren door spijkerbroeken, honkbalpetjes, T-shirts en – waarom ook niet, Hugo – een volledige wielrenoutfit voor naar het Catshuisoverleg. De future mag dan female worden, het heden is stevig in handen van mannen die zich nog jongens wanen.