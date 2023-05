Beeld Sonos

Sonos lanceerde onlangs twee nieuwe speakers tegelijk: de Era 100 en de Era 300. De grotere en wat vreemd vormgegeven 300 is het interessantst omdat deze geschikt is voor spatial audio, ofwel ruimtelijke audio. Reden genoeg om deze duurdere variant te proberen.

De Amerikaanse fabrikant ziet ruimtelijke audio als de opvolger van stereo. De op Dolby Atmos gebaseerde technologie maakt het mogelijk om muziek van veel verschillende kanten te laten komen, wat, u raadt het al, een ruimtelijk effect geeft. Om dat voor elkaar te krijgen heeft Sonos zijn laatste product voorzien van zes luidsprekers aan de binnenkant. De vier tweeters (voor de hoge tonen) richten zich naar de zijkanten, omhoog en naar voren. Verder zijn er dan twee woofers voor de lagere tonen. Deze opstelling dicteert het afwijkende zandloperachtige ontwerp van de Era 300. Sommigen vinden het design een duidelijk minpunt, maar de Gadgetdesk hoort daar niet bij.

Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het geluid als je een paar honderd euro uittrekt voor een speaker. Nu komt er een belangrijke ‘maar’. Ruimtelijke audio is namelijk niet beschikbaar op Nederlands meest gebruikte streamingdienst Spotify. Wie zich wil laten omringen door audio, zal zich moeten verlaten op Apple Music. Deze muziekdienst heeft inmiddels een flink aanbod aan ruimtelijke audio, van oud (Beatles, A-Ha, Fleetwood Mac en Pink Floyd) tot nieuw (The Weeknd, Miley Cyrus en Taylor Swift). En ook jazz en klassiek.

Ook te gebruiken als surroundset in combinatie met de Beam- of Arc-soundbar van Sonos, maar dat is een dure grap. Beeld Sonos

Apple brengt dit aanbod ook via een voor dit doel samengestelde playlist en via een aparte categorie onder de aandacht. Het verschilt een beetje per track, maar bij de beste voorbeelden is het beluisteren van ruimtelijke audio op de Era 300 is een behoorlijk spectaculaire ervaring. Wie vervolgens hetzelfde nummer op een oudere Sonos Play 5 hoort, beleeft een wereld van verschil. De bassen zijn wellicht iets minder vol op de Era 300, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het veel rijkere klankbeeld. Vanzelfsprekend kan de laatste Sonos ook overweg met gewone stereo via bijvoorbeeld Spotify.

Minpuntje is het los moeten bijkopen van een verlengstukje om een pick-up op de speaker te kunnen aansluiten. Ook is het jammer dat de nieuwe klassiekemuziek-app van Apple (nog) niet aan de Sonos-app kan worden toegevoegd. Die Sonos-app is sowieso minder fijn dan de apps van Apple of Spotify, maar helaas noodzakelijk voor het afspelen van ruimtelijke audio.

Sonos Era 300: € 499.